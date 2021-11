Kommentar

Solbergs skivebom

Av Leif Welhaven

Erna Solberg oppfordrer til å legge Qatar-debatten bak oss.

Erna Solberg må selv gjerne konsentrere seg om å heie. Men måten hun angriper Qatar-debatten på er utidig av flere årsaker.

Det går an å håpe at landslaget vinner hver kamp de faktisk spiller, men samtidig mene at Norge burde ha avstått fra et mesterskap knyttet til korrupsjon, død og brudd på menneskerettigheter.

I alle fall må alle som mener at synspunktene lar seg kombinere, få slippe å bli fortalt av en avtroppet statsminister hva vi bør eller ikke bør diskutere.

Det er umusikalsk av Erna Solberg å uttale at «Vi er vel alle enige om at de aldri burde valgt Qatar. Men det er nå en gang gjort og vi er fem på tolv. Og da bør vi konsentrere om å se på det sportslige og å heie frem laget».

Fullt så enkelt er ikke dette spørsmålet. Av flere årsaker.

1) KAN BLI OMKAMP OM BOIKOTT

Kronargumentet til Erna Solberg om å få slutt på boikottsnakket, er at fotballdemokratiet har talt. Men spørsmålet er ikke nødvendigvis endelig avgjort.

Det skal også avholdes et fotballting i 2022. Her kan i teorien en norsk deltagelse bli stoppet.

De som eventuelt mener at det ikke er grunn til å legge temaet bak seg, har en demokratisk rett til å fremme et boikottforslag igjen. Vi vet ikke om noen benyttet anledningen innen den merkelig tidlige fristen, men frem til sakslisten er kjent kan ikke boken lukkes.

Slik er spillereglene.

De bør respekteres, uavhengig av hva som er et sannsynlig utfall eller ei.

2) TIMINGEN

Det er bare noen dager siden VM-komiteen angrep fri presse – med et norsk advokatkontor som våpendrager. Det kom dårlig tilslørte trusler mot magasinet Josimar, som en følge av journalistikk som fremstår relevant, viktig og en del av samfunnsoppdraget.

Er en slik holdning til pressefrihet et tegn på hvor lite dialoglinjen faktisk har ført til?

Folk som fortsatt mener at boikott hadde vært riktig, vil trolig bli styrket i oppfatningen. Da blir timingen for å bli bedt om å legge noe bak seg av Erna Solberg forholdsvis merkelig.

Selv om vi ikke har full oversikt over saken, blir tankekorset nå enda større av at en av magasinets kilder skal ha blitt arrestert.

3) TEMAET SOM «FORSVANT»

Erna Solbergs supporterfokus kommer relativt kort tid etter at Økokrim-sjef Pål Lønseth adresserte det norske fotballtopper tok så lett på i sommer; korrupsjonssiden ved VM-tildelingen.

Temaet er bare såvidt nevnt i rapporten NFFs Qatar-utvalg laget, uten å bli ordentlig problematisert. Og forbundstoppene har nesten utelukkende fokusert på migrantarbeidernes kår i argumentasjonen for at de vil ha dialog i stedet for å si stopp. Hvorfor har ikke FIFA blitt tydeligere utfordret?

Økokrim-sjefens klare budskap er derimot at «korrupsjon må få en konsekvens», og han mener mesterskapet burde boikottes.

Det er nylig også sluppet en dokumentarfilm om hvordan VM havnet der det gjorde.

Selv om mye har vært kjent for mange, så nok store deler av Fotball-Norge i sommer på «Mollekleiv-rapporten» som den fasiten den ble forsøkt fremstilt som.

Det er grunn til å minne om at NFF-ledelsen – en aktør som hadde flagget et klart standpunkt mot boikott – hadde kontroll over sammensetningen av utvalget.

Det bør i det minste være rom for å drøfte videre om boikott hadde vært rett vei eller ei.

4) HAR PROSESSEN VÆRT «GRUNDIG»?

Erna Solberg har uttalt at debatten har gått i 11 år. Men har den egentlig det?

Hun argumenterer nå med at «En av grunnene til at jeg nå sier at vi må slutte med den debatten og stille opp for guttene, er at idretten selv har behandlet dette grundig og et stort flertall har sagt nei til boikott».

I hvilken grad er premissene presise her?

Et av hovedproblemene er vel snarere at vi ikke fikk en skikkelig debatt før det hadde gått fryktelig lang tid. Da den omsider kom var det ikke forbundet, men supportere som gikk i front for å stille kritiske spørsmål. Det var altså de aller ivrigste fotballhjertene som ville sette en moralsk strek for hva vi vil være med på.

Det Solberg kaller en grundig behandling var i virkeligheten skjemmet av hersketeknikker og tvilsomme triks for å forhindre en boikott, fremgangsmåter mange reagerte på.

Det er et ubesvart spørsmål hvorfor geografiske fotballkretser gjorde seg til soldater mot boikott, der de aktivt unnlot å slippe til den andre siden i samlinger som ble holdt for klubbene.

En underkommunisert side av saken er hvor stor andel av fotballtinget som ønsket en gransking av hvordan NFF hadde håndtert prosessen. Hvis du trekker fra stemmene til styret og kretsene, ville det faktisk vært flertall blant delegatene for dette.

Det betyr at de som kunne ha blitt gransket, i praksis fikk anledning til å sørge for at de selv slapp unna.

Det systemet kan man ha ulike meninger om, men det bidrar nok til at det sitter ekstra langt inne å få aksept for at det er snakket nok om Qatar-boikott.

Tirsdag avgjøres det om Norge er ute, inne eller om VM-skjebnen skal besegles gjennom en playoff.

Det aller meste av fokuset i den norske offentligheten blir garantert på hvordan det ender sportslig sett. Men det betyr ikke at siste ord bør være sagt om hvorvidt dette er et mesterskap man burde ha sagt ja til.

Det er en forskjell på å godta konklusjonen og å stilltiende akseptere premissene.