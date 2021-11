Leder

Trepartsamarbeidet styrker velferdstaten

NORSK MODELL: NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik er motpoler og samarbeidsparter. Både NHO og LO mener høy organisasjonsgrad er bra for arbeidslivet.

Ifølge NHO-sjef Ole Erik Almlid «tvang» han kona til å melde seg inn i LO. Det burde flere gjøre.

Ikke tvinge partneren. Men melde seg inn i et fagforbund.

Velferdsstaten Norge står på mange pilarer. Det såkalte trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiversiden, arbeidstagerne og staten er en av de aller viktigste.

Det var avisen Østlendingen som forleden refererte fra en næringskonferanse i Elverum, hvor administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon slo et muntert slag for nytteverdien av medlemskap i et fagforbund.

Han mente konas medlemskap i Handel og Kontor hadde spart dem for forsikringspenger.

Det underliggende budskapet var likevel dypere: LO og NHO kan «krangle litt ved lønnsoppgjørene», som Almlid uttrykte det, «men tenk hvilken kraft som ligger i dette samarbeidet.

Vi klarer å omstille oss raskere enn andre nasjoner. Ni av ti bedrifter sier de samarbeider godt med sine tillitsvalgte. Tenk om det hadde vært motsatt», sa NHO-sjefen.

Det økonomiske og sosiale spleiselaget er en del av det vi kaller den norske modellen.

Våren 2013 slo daværende Frp-leder Siv Jensen raljerende fast at den norske modellen sto «i veien». For det meste. Noen måneder senere satt Frp med arbeids- og sosialministeren i Erna Solbergs blåblå regjering – og brukte modellen for det den er verdt. Som ikke er rent lite.

Den norske modellen skaper jobber, bidrar til lønnsomhet og trygger ansattes vilkår og rettigheter. Eller for å sitere NHO: «Resultatet av den norske arbeidslivsmodellen er høy yrkesdeltagelse, gode velferdsordninger og et velutviklet trepartssamarbeid.» Det er en vinn-vinn-oppskrift.

Litt underlig derfor å høre hvordan dagens Frp-leder, Sylvi Listhaug, bruker energi på å angripe LO og konstruere politiske bindinger mellom Ap og det å være fagorganisert.

For det første står like mange fagforbund utenfor LO, som innenfor. LO har 24. Mens YS, Unio, Akademikerne og andre har 26.

For det andre har Frp selv gjort et stort nummer av at mange LO-medlemmer stemmer blått. Hele en av fem, ifølge en måling i Dagbladet i sommer.

Også fordi det ubestridelige faktum at 1,9 millioner fagorganiserte nordmenn – det må vel kalles folk flest – bidrar til å gi trepartssamarbeidet og den norske modellen folkelig legitimitet.

Høy organisasjonsgrad henger også sammen med høy tillit. Til samfunnet, til myndighetene, til hverandre.

I en VG-kronikk 1. mai i fjor skrev Høyres arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen at prinsippene i trepartssamarbeidet er ikke at én side alltid får gjennomslag, ei heller at interessekonflikter kan oppheves.

«Det er at fellesskapet – og alle partene og deres medlemmer, det være seg bedrifter eller ansatte – tjener på at vi snakker sammen, og at arbeidslivet har noen felles kjøreregler.»

At store deler av fagbevegelsen har sitt utspring fra den politiske venstresiden, er et historisk faktum som hverken kan overraske eller opprøre. Selv som retorisk finte er Listhaugs LO-utspill oppsiktsvekkende grunn.