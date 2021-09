Kommentar

Maktens høye pris

Av Leif Welhaven

Sylvi Listahaug applauderes av Terje Søviknes på Hotel Bristol.

HOTEL BRISTOL (VG) Det ble en blåmandag i stedet for en blå mandag. Men det finnes trøst for FrP i at det ikke var «den siste olje» å velge Sylvi Listhaug som leder.

Det er nesten fascinerende at så mange mennesker kunne være så stille som det vi så på Hotel Bristol klokken 21.

Et fall fra over 15 prosent til et sted på 11-tallet.

En markant nedgang i antall mandater.

Et Norge som har vendt høyresiden ryggen.

Den kombinasjonen er selvsagt usedvanlig vond å svelge for Fremskrittspartiet.

Når nedgangen skal analyseres, vil trolig tiden i firepartiregjeringen med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti få mye av skylden.

Spørsmålet er om partiet nå straffes for å ha kompromisset seg for langt bort fra egen identitet. Hvor mye skadet det partiet å være juniorpartner i en regjering med så stor strekk i laget?

Drømmen for Sylvi Listhaug var å vende tilbake til en rent blå-blå regjering, slik vi hadde før den gradvise utvidelsen.

Men sjelden har hun vært lenger unna å bli bønnhørt enn akkurat der. Snakk om rødt lys for den planen...

Klokken 22.20 ble det omsider lyd i forsamlingen på Hotel Bristol. Da kom Listhaug på scenen. Midt i skuffelsen prøvde hun etter beste evne å fokusere på å bygge partiet fremover, og kom ikke overraskende også med et tydelig stikk til hvor feil hun mener det var å utvide regjeringen.

Irritasjonen rundt den siste regjeringsperioden vil nok vedvare lenge, men i skuffelsens kveldstimer er bildet tross alt ikke helmørkt for FrP.

Målingene så jo betydelig styggere ut for noen måneder siden.

Legger man enkelte av dommedagsprofetiene til grunn, er det den en del av historien at Listhaug har avverget det som kunne blitt et katastrofalt valgresultat.

Uttrykket «den siste olje» spiller på et ritual for en alvorlig syk pasient. Det ble ikke historien om Listhaug-linjen, tross en klar nedgang.

Det har nok sammenheng med diskusjonen om den siste oljen i en helt konkret sammenheng, der partiet ble en mer og mer markant soldat for næringens fremtid.

Partiet klarte på den måten å sikre en relevans i valgkampen, ved å ta en en så markant posisjon da klimastriden ble så fremtredende. Det har etter all sannsynlighet vært skadebegrensende.

Og når Fremskrittspartiet nå skal dyrke opposisjonsrollen for alt det er verdt, har de i alle fall en tydelig motpol å opponere mot.

Det spillet kler Sylvi Listhaug bedre enn å samarbeide med folk hun ikke har noe særlig til felles med.

