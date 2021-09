Leder

Vår viktigste allierte

NEI-MANN: Audun Lysbakken er imot tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA. Ap og SV er for.

En forsvarsavtale med USA kan sette det rødgrønne samarbeid på prøve før høsten er omme.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I april undertegnet forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med amerikanerne. En samtykke- og lovproposisjon skal legges frem for Stortinget neste vår, men hele sakskomplekset er nå sendt på høring.

Ikke uventet har kritikere av det vestlige forsvarssamarbeidet varslet innsigelser. SV-leder Audun Lysbakken sa allerede i vår nei til avtalen.

«For norsk sikkerhet er lav spenning i nord det viktigste. Det oppnår vi gjennom et sterkt nasjonalt forsvar og tydelig norsk tilstedeværelse i nord. Å invitere amerikanerne inn med stadig større tilstedeværelse bidrar til det motsatte», kommenterte han den gang overfor NTB.

I en e-post til Aftenposten denne uke opprettholder Lysbakken sitt syn, men avviser å si noe om hvor hardt partiet vil kjempe mot avtalen i eventuelle regjeringsforhandlinger – vel vitende om at han der er i mindretall hvis de rødgrønne skulle bli enige om en felles plattform. Både Ap og Sp har signalisert støtte til forsvarssamarbeidet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes forventer imidlertid at SV skal «stå opp mot blind USA-lojalitet» og sammen med Rødt gå imot avtalen. Han har tidligere fremholdt at den vil tvinge Norge til å avstå suverenitet på måter som gjør at tillegget strider mot Grunnloven.

At NATO-motstanden på ytterflankene av venstresiden fortsatt er levende, overrasker ikke, selv om vi kanskje hadde forventet en viss geopolitisk realitetsorientering fra SVs side. Tidens sikkerhetspolitiske utfordringer er en konsekvens av blant annet utviklingen i øst, og beviser – om noe – viktigheten av et tett og troverdig samarbeid med vår viktigste allierte.

Norsk sikkerhetspolitikk ligger fast, som det heter, og betyr i praksis at det er bred politisk enighet om de lange linjer. Det er en styrke for landet vårt at hovedkursen er den samme, uansett regjeringens farge. Slik har det vært i hele etterkrigstiden, og slik bør det fortsette.

En bærebjelke er vårt medlemskap i NATO. Atlanterhavspakten gir oss en kollektiv sikkerhetsgaranti. I tillegg trenger vi bilaterale forsvarsavtaler med allierte land. Sammen med vår egen forsvarsevne gir dette en troverdig og forutsigbar sikkerhetspolitikk.

Vi mener at tilleggsavtalen med USA ikke rokker ved norsk basepolitikk. Da utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Bakke-Jensen presenterte tilleggsavtalen i vår, la hun nettopp vekt på at viktige norske sikkerhetspolitiske prinsipper, som base-, anløps- og atompolitikken, ligger fast: Det skal ikke være utenlandske baser i Norge i fredstid.

Samarbeidet legger først og fremst bedre til rette for at amerikanske styrker kan øve sammen med norske styrker og andre allierte, noe som vil komme til nytte dersom det skulle oppstå en krise og Norge raskt trenger forsterkninger.

Derfor er det viktig å oppdatere vårt sikkerhetspolitiske samarbeid, slik at det er tilpasset dagens behov og utfordringer. SV kan vanskelig være uenig i det.