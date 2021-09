UTFORDRING TIL STØRE: – En god integreringsprosess kan være det store statsbyggende prosjektet i vår tid. Det kan være avgjørende i kampen mot det høyreekstreme og konspiratoriske tankegodset, men også skape et større vi som gjør oss bedre i stand til å løse flere av de andre store utfordringene vi står overfor, skriver kronikkforfatteren.

Det store statsbyggende prosjektet i vår tid

Jeg tror mangfoldssamfunnet kan være den nye oljen.

JAN-EVEN SANDAL, adjunkt og aktuell som kontaktlærer i NRK-serien «Sjuende på ekte»

I 2010, etter at daværende statsminister Jens Stoltenberg hadde nedsatt det såkalte integreringsutvalget, møtte han journalistene i Stortingets vandrehall med budskapet om at først hadde de brakt arbeiderne inn i samfunnet, så hadde de brakt kvinnene inn i samfunnet og nå skulle de bringe minoritetsbefolkningen inn i samfunnet.

Et drøyt tiår senere viser forskningen at forskjellene har økt og at veksten av lavinntektsfamilier, i all hovedsak, skjer blant minoritetene. I tillegg viser integreringsbarometeret at bare én av fem mener at integreringen går bra og hele 47 prosent mener den går dårlig.

I samme tidsrom har to etnisk norske menn begått terrorangrep som en protest mot det multikulturelle samfunnet som har blitt skapt de siste tiårene. Min påstand er at verken regjeringene Stoltenberg eller Solberg har mislykkes i å bringe minoritetsbefolkningen inn i samfunnet – de har ikke faktisk ikke prøvd.

Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, bekreftet langt på vei dette da hun i samtale med VG-redaktør Hanne Skartveit i 2018 erkjente at de ikke hadde lyktes fordi valgkampen i 2017 i stor grad hadde handlet om innvandring, og at dette var Fremskrittspartiet sin banehalvdel. For en fallitterklæring.

I samme podcast to år tidligere, undret statsminister Erna Solberg seg over hvorfor så mange innvandrere ikke føler seg hjemme i det norske samfunnet samtidig som hun skrøt av Listhaug og lot protestpartiet Frp ta ansvaret for innvandring og integreringspolitikken i regjeringen.

Filosofen John Locke var opptatt av den sosiale kontrakten mellom staten og dens innbyggere og mente at dersom ikke staten levde opp til sine forpliktelser hadde innbyggerne rett til å gjøre opprør. I VG i august skrev jeg om det jeg mener er hovedårsaken til styrken i det høyreekstreme tankegodset som vi ser i Norge i dag: en mangelfull innvandring og integreringsprosess. Ved ikke å ta et mer helhetlig ansvar for denne prosessen, mener jeg at myndighetene har sviktet i å ivareta innbyggernes grunnleggende behov for sikkerhet.

Den 10. august 2019 forhindret Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, to helter fra All Noor-moskeen i Bærum, den andre masseskytingen fra høyreekstreme på norsk jord på under et tiår. Redaktør i Filter Nyheter Harald S. Klungtveit mener også at de forhindret en dyp krise for regjeringen Solberg, som da måtte ha forsvart hva de hadde gjort for å forebygge høyreekstremisme etter 22. juli.

Vår påtroppende regjering må med andre sette dette øverst på agendaen om de skal leve opp til sine forpliktelser overfor innbyggerne.

Gjennom «Listhaugs metode», som også er tittelen på en bok ført i pennen av skribenten Magnus E. Marsdal, har Fremskrittspartiet tatt eierskap til debatten om oppgjøret etter 22. juli og innvandring generelt. Dette ble tidligere i sommer illustrert ved avsløringen om at Arbeiderpartiet hadde en strategi om å unngå debatter med Frp om innvandringsrelaterte spørsmål under valgkampen.

Når heller ikke de andre partiene mener seg tjent med å løfte slike debatter, mister vårt liberale demokrati muligheten til å løfte nødvendige og potensielt livsviktige diskusjoner. Selv ikke når Ap og AUF, midt under valgkampen, ble utsatt for vold og drapstrusler ble stillheten brutt.

Dette er svært alvorlig. Vi skylder AUF, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og den oppvoksende generasjon å løfte hver stein for at alle igjen kan delta i demokratiet uten frykt. For å komme dit, bør alle partier som har tro på mangfoldsamfunnet ta ansvar for integreringsprosessen. Vi kan ikke la et protestparti, Frp få diktere denne debatten.

Er det noe ekstremister av alle slag frykter så er det at vi lykkes med dette samfunnet. La oss gjøre det sammen!

En god integreringsprosess kan være det store statsbyggende prosjektet i vår tid. Det kan være avgjørende i kampen mot det høyreekstreme og konspiratoriske tankegodset, men også skape et større vi som gjør oss bedre i stand til å løse flere av de andre store utfordringene vi står overfor: Kampen mot økte forskjeller og det å skape og bruke teknologi som kan komme klima og fremtidens arbeidsplasser til gode.

Mange stater sliter med demokratiunderskudd som en konsekvens av globaliseringen, og rives i stykker av polarisering og det som i dag gjerne kalles identitetspolitikk. Om vi lykkes med integreringsprosessen og klarer å styrke demokratiet, vil det gi oss et enormt konkurransefortrinn på den globale arenaen.

Norge har vist det før. Når vi ser mulighetene, kan vi tenke utenfor boksen og være visjonære. Uten handlekraftige politikere kunne oljeinntektene våre ha havnet på andre hender. Oljeeventyret var et politisk og teknologisk underverk.

Jeg tror mangfoldssamfunnet kan være den nye oljen.