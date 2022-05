Leder

Marerittet i Mariupol

BER OM HUMANITÆR KORRIDOR: En kvinne gråt i demonstrasjonen i Kyiv i helgen hvor kravet var å få internasjonale ledere til å organisere evakuering av militære og sivile ut av Mariupol.

Det er ufattelige hva folk har lidd seg igjennom i skjul her i over to måneder.

Søndag ble endelig noen nye titalls mennesker evakuert fra stålverket i Mariupol som fortsatt er under ukrainsk kontroll. Ifølge ordføreren i byen som BBC snakket med, er folk på grensen mellom liv og død.

Og det er mange igjen. Nyhetsbyrået AP har fått bilder sendt dem innenfra som viser folk med åpne sår og amputerte kroppsdeler. Det fortelles om gjenbruk av gamle bandasjer og problemer med å fjerne døde.

Siden russerne invaderte byen i slutten av februar har livredde beboere vært sperret inne i tilfluktsrom, mange uten tilgang på mat, vann og strøm.

29. APRIL: Slik ser den ukrainske storbyen ut fra luften etter Russland hevder å ha tatt kontroll over den. Foto: AP

Hvilke lidelser sivilbefolkningen har gått gjennom, klarer vi neppe å fatte. Vi har fått høre forferdelige historier fra de som klarte å flykte. Aps egne journalister som dekket krigføringen i byen gjorde en svært viktig jobb før de måtte evakuere i slutten av mars.

Det russiske propagandamaskineriet ønsket naturligvis ingen historier om russiske angrep på sykehus og tilfluktsrom.

Men de frie journalistene dokumenterte at sivile mål ble beskutt og at barn og kvinner ble drept.

RUSSISK ARRANGERT PRESSETUR: Bildet er tatt 29. april og viser et ødelagt ukrainsk krigsskip i Azovhavet med russiske fartøy i bakgrunnen.

Nå ser resten av byen unntatt stålverket ut til å være under russisk kontroll. Og nye satellittbilder fra det amerikanske romteknologiselskapet Maxar, viser at det er minst like ille som vi fryktet. Igjen står en utbombet by. Ikke mange hus ser ut til å være spart.

Noen mennesker vises også på satellittbildene. De har dristet seg ut etter uker i tilfluktsrom, mange uten tilgang på livsnødvendigheter og uten sjanse til å komme seg ut.

Det betyr nok at krigshandlingene har roet seg. Men det betyr ingen frihet.

BILDER INNENFRA FRA AZOVSTAL: Nyhetsbyrået AP har fått bilder innenfra stålverket hvor ukrainske sivile og soldater fortsatt gjemmer seg. Det er konen til en av soldatene fra Azovregimentet som skal ha sendt bildene.

Hva som venter befolkningen, vet vi ikke. Om vi kommer heller ikke til å få avdekket overgrepene så lenge russerne holder byen.

Men om vi ser på hvordan de har opptrådt i de såkalte folkerepublikkene i Øst-Ukraina, er det fattigdom, diktatur og nordkoreanske tilstander som har dominert.

I tillegg kan nok forholdene i Mariupol bli enda verre, fordi svært mange vil være enda mer uvennlig innstilt overfor okkupasjonsmakten og fordi de materielle ødeleggelsene er så store. Her er det mangel på veier, man må bygge opp igjen skoler, sykehus og boliger.

For ikke noe annet sted i Ukraina er blitt bombet mer av russerne som påsto de kom som frigjørere. Det er ufattelige hva folk har lidd seg igjennom i skjul her i over to måneder.

Russerne fortsetter selvsagt sine løgner om at de er befriere som beskytter befolkningen mot nazister og fascister og påstander om folkemord.

Nå som russerne har kontroll på store deler av byen, vil den propagandaen kunne fortsette uhindret. Vi kjenner mønsteret fra tidligere år.

Men vi vet at de ikke snakker sant. Det er snakk om en brutal okkupasjon som vil gi innbyggerne mye dårligere liv. Dette er alt annet enn en frigjøring.