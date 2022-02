Leder

Hent dem hjem

HENTET HJEM: Her hentes en norsk IS-kvinne og hennes to barn hjem til Norge i januar 2020.

Vi bør hente barna til IS-kvinnene hjem. Mye tyder på at det også er rett å få mødrene tilbake til Norge. Ikke fordi vi ønsker dem hit. Men fordi kurdiske myndigheter ber om det.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Barna til IS-kvinnene er norske statsborgere. På et tidspunkt kan de komme tilbake til Norge, med norsk pass. Dersom dette skjer etter at de har hatt hele sin oppvekst i miljøer preget av terror og militant islamisme, risikerer vi at de kan utgjøre en fare. Både barna selv, og Norge, er tjent med at de får komme hjem så snart som mulig.

Det er gode argumenter for at Norge bare skal hjelpe barna.

Mødrene kan ikke bruke sine egne barn for å få komme tilbake til Norge, etter at de selv har valgt å slutte seg til et av verdens verste terrorregimer, den tidligere IS-staten. Norske myndigheter har lenge sagt at de kan hjelpe barna ut, men ikke mødrene. Dette tilbudet har kvinnene avvist.

Det er mange eksempler på at barn lider under foreldrenes valg og livsførsel. I vårt samfunn har vi systemer for å fange opp barn som lever under vanskelige forhold.

Barna til IS-kvinnene oppholder seg ikke på norsk jord. I prinsippet er det de lokale myndighetene der de bor, som har ansvaret for dem. Og mødrene deres, selvsagt. Men i dette tilfellet er det ingen som kan hjelpe barna der de er. De lever under ekstreme forhold.

Vi har tidligere tatt til orde for bare barna, og ikke mødrene, bør hjelpes tilbake til Norge. Vi har ikke kunnet se at norske myndigheter har noe ansvar for å hjelpe voksne mennesker som selv har valgt å reise til Syria, vel vitende om hvilken dødbringende ideologi de da aktivt støtter opp om.

Disse kvinnene burde stilles for en internasjonal domstol, der deres ansvar for mulige krigsforbrytelser burde prøves rettslig.

En slik internasjonal domstol har vist seg å ikke være realistisk mulighet. Dessverre. Kurdiske myndigheter har tryglet verden om å ta hjem sine fremmedkrigere, og ta ansvar for dem.

Det store antallet IS-soldater og deres medhjelpere fra andre land som nå befinner seg i den tidligere IS-staten, utgjør en fare for disse områdene.

Det er rett og rimelig om Norge, i likhet med mange andre europeiske land, tar sin del av ansvaret for et rettsoppgjør med de som har bidratt til noen av vår tids verste forbrytelser mot menneskeheten.

Ved å ta hjem de norske IS-kvinnene, og få avklart deres strafferettslige ansvar, gir vi vårt bidrag til å gjennomføre et nødvendig rettsoppgjør. Samtidig bidrar vi til å avlaste de hardt pressede kurdiske myndighetene.

Både hensynet til de norske barna, og hensynet til myndighetene og innbyggerne i de kurdiske selvstyrte syriske områdene, tilsier at regjeringen nå må sørge for å få IS-kvinnene og deres barn tilbake til Norge.

Kvinnene vil her få sin sak prøvet for norske domstoler.

Mens barna kan få den hjelpen de trenger, etter alt de har sett og opplevd.