SKJEBNEDAG: Statsminister Boris Johnson trenger støtte fra utbrytere fra opposisjonen for å få gjennom sin brexit-avtale i parlamentet. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Kommentar

Brexit: «Få det gjort»

Utbrytere fra erkerivalen Labour, det britiske arbeiderpartiet, kan sikre Boris Johnsons brexit-avtale i dag.

Nå nettopp







En ny YouGov-meningsmåling, gjengitt i The Times og Daily Telegraph det siste døgnet, viser at et knapt flertall av britene ønsker at landet skal forbli i EU.

Det er en liten økning av såkalte «Remain»-stemmer, som interessant nok består av folk som oppgir at de ikke deltok i EU-valget i 2016, da litt over 51 prosent gikk inn for britisk utmelding av Europaunionen.

Nå sier de imidlertid at de vil ha en ny folkeavstemning.

To av fem vil at parlamentet skal banke gjennom utmeldingsavtalen, og «få det gjort», som også er Johnsons eget slagord i sakens anledning. To tredjedeler av dem som stemte for brexit, mener at de folkevalgte bør gå inn for avtalen. Nesten tre av fire konservative velgere mener det samme.

Brexit-trettheten blant folk flest er påfallende.

les også Brexit-sjef Nigel Farage til VG: – Avtalen til Boris Johnson blir stemt ned

Selv ihuga EU-tilhengere er så utmattet av politikernes endeløse kjekling at de heller vil «få det gjort» enn å utsette seg selv for enda mer av det samme. BoJo satser på at parlamentarikerne tenker i lignende baner. I hvert fall mange nok til at han selv kan «få det gjort», slik at det blir mulig å opprettholde 31. oktober som D-dag.

Ved første øyekast er ikke aritmetikken på statsministerens side. Hans egne i den konservative Tory-gruppen er ikke mange nok til å sikre seier for avtalen britene denne uken fikk med EU.

I utgangspunktet har regjeringen 297 parlamentarikere på sin side. Opposisjonspartiene har 341. I teorien.

Det magiske tallet er 320.

Så mange stemmer trenger forslaget for at det skal bli vedtatt i det britiske underhuset, som totalt har 650 seter.

Tory-partiet hadde 330 representanter etter valget i 2015. De tapte 13 ved nyvalget to år senere. I dag har de 287, etter at Boris Johnson har ekskludert 21 brexit-kritiske parlamentarikere. I tillegg har en håndfull selv valgt å bryte med de konservative.

les også Brexit-avtalen: Ennå ikke i mål

Ti av de utstøtte har nå tilkjennegitt at de kommer til å stemme for regjeringens utmeldingsavtale, for å sikre at britene forlater EU på regulert vis. Tre, deriblant den tidligere regjeringsadvokaten Dominic Grieve, er like tydelige på at de heller vil ha en ny folkeavstemning.

De gjenværende åtte, som teller tunge ministernavn som Philip Hammond, Amber Rudd og Ken Clarke, er foreløpig forbeholdne. Hammond krever garantier fra statsministeren for å gi sin støtte.

Spørsmålet er om de fortsatt er fortørnet over utkastelsen fra et parti hvor de har lengre regjeringsansiennitet enn statsministeren, og bare av den grunn gjerne ser ham steke i eget fett.

Sir Oliver Letwin, en annen tidligere prominent minister og EU-tilhenger, har varslet parlamentariske skritt for å tvinge Boris Johnson til å søke brexit-utsettelse også om avtalen skulle vinne frem i dag.

En utsettelse, for øvrig, som ikke en gang EU-toppene selv er sikre på om de vil innvilge.

les også Thriller i parlamentet: Slik kan Johnson seire

Så er det den militante høyresiden i Tory-partiet; euroskeptikerne som i praksis utløste hele brexit-haraballet med folkeavstemningen i 2016. Her har Johnson vært smart nok til å involvere ledende skikkelser i regjeringens strategi, slik at de mest bombastiske – som stemte mot Mays avtale, fordi den var for ettergivende – mener at Johnsons vri kan tolereres (selv om den på flere punkter gir langt flere britiske innrømmelser overfor EU enn den forrige.) Den eneste som har uttrykt fortsatt skepsis, er tidligere Tory-leder Iain Duncan Smith, som uttrykker forståelse for det nordirske unionistpartiet DUPs dype skuffelse over avtaleteksten.

I løpet av det siste døgnet skal Downing Street ha sikret seg minst 288 stemmer. 266 fra regjeringspartiet, syv fra Labour, 14 uavhengige og en liberaldemokrat. Dette ifølge brexit-kritiske The Times.

Det mørkeblå hofforganet Daily Telegraph er mer nøktern i sin analyse, og tror de sikre på Johnsons side utgjør 269, mens opposisjonspartienes nei-stemmer teller 307. Det betyr i så fall at 63 representanter ennå ikke har bestemt seg. The Times anslår denne gruppen til å være noe mindre.

les også EU-president Tusk utelukker ikke Brexit-utsettelse

I tillegg til Labour-parlamentarikere som representerer brexit-valgkretser, tror britiske kommentatorer at Johnson kan få støtte fra Labour-backbenchere som ønsker å ydmyke sin egen partileder, Jeremy Corbyn, i håp om å utløse lederskifte. Det er også Labour-representanter som er like lei av brexit som folk flest, og som antakelig kommer til å stemme for statsministerens «få det gjort»-strategi.

Alt etter hvordan regjeringens nordirske støtteparti DUP til syvende og sist stemmer, samt antallet ekskluderte Tory’er som velger å tilgi Boris Johnson, trenger statsministeren mellom 34 og 44 representanter (av de anslagsvis 63) i tillegg til sine egne for å få flertall for utmeldingsavtalen.

Det kan virke urealistisk mange i den fastlåste situasjonen som preger Westminster. Men nettopp derfor, i håp om å få dette ut av verden for å kunne komme i gang med praktisk politikk igjen, er det fullt ut mulig at avhoppere fra opposisjonen biter i seg partilojaliteten og støtter regjeringen.

For å «få det gjort».

Publisert: 19.10.19 kl. 06:01







Mer om