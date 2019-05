NÅ ER DET ALVOR: Etter seks år i finansministerstolen kutter Siv Jensen i bompengene. Foto: Frode Hansen

Leder

Bompenge-panikken

Plutselig er landets politiske elite rammet av bompenge-panikk. Da går det fort i svingene.

Nå nettopp







Den store oppslutningen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har gjort politikere over hele Norge stresset. Siv Jensen og Frp er blitt alvorlig imot bompenger. Partiet har satt ned foten mot at byene øker bompengene sine, noe Frps faktisk tilrettela for ved en lovendring for bare et par år siden.

Jonas Gahr Støre på sin side, vil rive bomringene og erstatte dem med et veiprisingssystem. Og rundt om i landet er bompengeprosjekter skrinlagt den siste uken, på grunn av all motstanden.

Og det kan være god grunn til å utrede nye og mer rettferdige måter å finansiere samferdsel på, samt måter å få bukt med køene på.

les også Erna Solberg: Forstår at folk reagerer på høye bompenger

Det kan også være smart å legge noen av de dyreste infrastrukturprosjektene på hyllen. Med Frp i regjering har samferdselsbudsjettene blitt blåst opp til størrelser vi for noen får år siden ikke trodde var mulig. En god del av prosjektene viser regjeringens egen transportplan at både er ekstravagante og ulønnsomme for Norge. Da er de strengt tatt ikke nødvendige.

Samtidig er mange andre prosjekter lønnsomme, miljøvennlige og planlagt i mange år. Det er på tide å få bygget ting som ny E18, ny jernbanetunnel, bane, sykkelstier og dobbeltspor rundt om i Norge. Disse prosjektene er avhengig av bompenger. Når politikerne nå kutter i bompengene uten å ha noe alternativ klart, må velgerne også få vite at dette vil gå ut over noe.

les også Nå er plutselig alle politikerne opptatt av bompenger

For det vil det. Det er ikke aktuelt å ta hull på oljefondet. For samferdsel bør ikke få lov til å snike i køen foran sektorer som forsvar og sykehus, som må prioriteres opp mot alt annet.

Når ting har roet seg litt ned, kommunevalget er over og det er hverdag igjen, bør vi vurdere transportplanen på nytt, fjerne minusprosjektene, jobbe frem de mest fornuftige finansieringsmodellene og gjøre det politikkens oppgave er, nemlig å prioritere mellom alle gode formål.

For det finnes ingen gratis lunsj. På et eller annet vis er det folk flest som må betale for vei, bane og alt det andre, uansett. Og politikerne må ikke lure oss til å tro noe annet.

Publisert: 26.05.19 kl. 10:20