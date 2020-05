SAMLENDE: – Kongefamilien på tur rundt Oslo i åpen bil viser en konge som vil være nær sitt folk på tross av omstendighetene. Det er både samlende og gripende, skriver innleggsforfatterne. Foto: Terje Pedersen

Jo, kongen er «en av oss»

Monarkiet i Norge er noe av det som forener oss mest.

HASSAN NAWAZ, 1. nestleder i Oslo Unge Høyre og Bystyrerepresentant i Oslo (H)

MATHIAS HOFGAARD BJØRGUNG, styremedlem i DKSF - Høyres Studenter Oslo.

I gårsdagens innlegg skrev Synnøve Vereide at Kongen ikke er en av oss som svar på VGs hyllest av Kong Haralds biltur i Oslo på 17. mai. Det er ikke bare 17. mai 2020 som står som eksempel for at Kongen en av oss, det er også utallige andre dager de siste 115 årene hvor Kongehuset har bevist og fortjent sin plass i det moderne Norge. I krig og kriser har kongehuset strukket seg langt for å stå sammen med oss.

Tolker vi Vereide rett, så mener hun at kongen ikke gjorde noe spesielt da han kjørte rundt i Oslo – og at monarkiets tilstedeværelse i demokratiet er et paradoks. Det er vi helt uenige i. Kongefamilien på tur rundt Oslo i åpen bil viser en konge som vil være nær sitt folk på tross av omstendighetene. Det er både samlende og gripende – og det er ikke rart at samtlige medier omtaler Kongen som «en av oss» etter en slik opptreden. Vi vil for øvrig også minne Vereide på at styrken i det norske demokratiet er all makt som kommer fra folkevalgte, og ikke kongefamilien.

Hassan Nawaz og Mathias Bjørgung. Foto: Unge Høyre.

Da Norge ble hærtatt i 1940 kunne Kong Haakon gått med på Tysklands krav om samarbeid og underkastelse i likhet med flere andre statsoverhoder i Europa, inkludert sin egen bror i Danmark. I stedet valgte Kongen å fortsette kampen for vår frihet sammen med regjeringen i eksil. Da Norge ble rammet av oljekrisen i 1973, var ikke Kong Olav forhindret fra å kjøre opp til Holmenkollen for å stå på ski. I stedet valgte Kongen å ta trikken sammen med oss. Ved feiringen av grunnlovsdagen i år hadde ingen blitt overrasket om Kong Harald hadde brukt ettermiddagen med sin familie på Kongsgården. I stedet dro Kongen ut til oss da vi ikke kunne komme til ham.

Monarkiet er ikke noe som utelukkende hører historien til. Gjennom disse dagene og utallige flere, har monarkiet bevist sin levedyktighet i vårt samfunn og sin evne som samlingspunkt hos folket. Monarkiet er ikke en utdatert anakronisme. Det er et gode i vårt samfunn som vi har lært å elske, og som i disse tider minner oss på hvorfor vi gjør akkurat det.

I Norge er vi heldige at statsoverhodet vårt ikke er en politiker som er bundet av et program og assosiert med et bestemt parti. Det er mange av oss som er glade for at Erna Solberg er statsminister, men det vil også alltid være noen som ikke stemte på regjeringssjefen, og som ikke har tillit til regjeringssjefen kun fordi hun eller han er fra et bestemt parti. Samtidig viser alle meningsmålinger at monarkiet har mer støtte i befolkningen enn det noen demokratisk valgt regjering noen gang har hatt. Det paradoksale er ikke monarkiets tilstedeværelse i vårt demokrati. Det paradoksale er at det «minst demokratiske» aspektet av vår statsstruktur forener vårt demokrati aller mest.

Når vi har feiret, har Kongen feiret med oss. Når vi har grått, har Kongen grått med oss. Kongen og hans forgjengere har vist en større evne til å samle oss enn det noen demokratisk valgt statsminister har klart i glede og fest eller i krig, og sorg. Det er ikke bare fordi Kong Haakon, Kong Olav og Kong Harald har vært enestående mennesker i sitt arbeid, men fordi monarkiet som styreform tillater dem til å være akkurat det. Hvis Vereide mener at VG fremstiller Kongen som en av oss, har de også full forankring i folkets støtte.

For Kong Harald er som nasjonal bestefar – en av oss.

