Foto: Terje Bendiksby

Kommentar

Kongens tale

Kongens nyttårstale på tv er en årlig, rituell begivenhet som er den eneste institusjonaliserte anledningen Kongen har til å henvende seg direkte til sine undersåtter.

VG Leder

Nå nettopp

Talene har nok vært imøtesett med varierende grad av forventning gjennom årene, som naturlig er i et fredelig monarki hvor kongehuset er forventet å inneha en upolitisk, bredt samlende rolle. Det var imidlertid få som var i tvil om at Kongen i år ville snakke om sin tidligere svigersønn Ari Behn og hans selvmord 1. juledag som har rammet hans egen familie hardt og som har gjort sterkt inntrykk på hele nasjonen.

Det hadde ikke vært gitt i alle eksisterende monarkier. Vi skal ikke lenger enn til Storbritannia og den tidligere prinsesse Dianas død i 1997 for å se eksempler på at Monarken selv ikke forsto hvordan hun skulle snakke til sine landsmenn om en tragedie som både rammet henne selv og nasjonen. Tradisjoner, ritualer og monarkiets pålagte opphøyethet over sine medborgere har gjort det vanskelig for de kongelige å snakke om følelser og å uttrykke personlig sorg utover de funksjonene som konstitusjonen og sedvanen pålegger dem. Denne i mange tilfeller nødvendige avstanden mellom Kronen og borgerne skaper nye utfordringer i et moderne samfunn hvor man ellers viser åpenhet rundt tidligere vanskelige temaer som sykdom, død og selvmord.

Men for Harald V, som i løpet av denne måneden går inn i sitt tredevte år som konge av Norge faller slike vanskelige oppgaver tilsynelatende naturlig. Vår Konge har, helt siden han tiltrådte vinteren 1991, satt seg i respekt og regjert i kraft av sin menneskelighet. Han viste det allerede som nykronet da han vinteren etter besøkte de mange ofrene for orkanen som herjet Nordvestlandet 1992. Han konsoliderte rollen som den menneskelige monark da stemmen hans brast under en tale i august 2011, da han snakket om ofrene og de pårørende under terrorangrepene på Regjeringskvartalet og Utøya noen uker tidligere.

Kongens menneskelige åpenhet rundt Ari Behns død, satte tonen for hele årets tale, som var en av de beste han har holdt og som på mange måter rammer inn det beste ved det norske monarkiet. Vi er så få her i landet at skal en institusjon som Kongehuset kunne overleve, må det oppleves som nært og i samsvar med folkets behov og følelser. Slik opplever det norske folk med få unntak Harald V, og det styrker institusjonen han leder.

Publisert: 02.01.20 kl. 07:16

Mer om

Flere artikler