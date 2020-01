BREXIT: – Jeg vil oppfordre unge til å tenke over hva vi setter på spill når vi glemmer det internasjonale perspektivet og leker med nasjonalismen, skriver Hanne Rømsing (24). Foto: PRIVAT

«25 under 25»: Unge folk tar Europa for gitt

Da jeg dro fra Norge for å studere i England i 2015 var Brexit ennå ikke et ord i mitt vokabular. Siden den gang har jeg blitt klar over min egen identitet, ikke bare som nordmann, men som europeer.

HANNE RØMSING, bokhandler

Jeg valgte å studere i England fordi britisk kultur fascinerte meg, men det var samholdet mellom internasjonale studenter som gjorde at jeg følte meg hjemme. I sovesalen «Kingswood Hall» delte jeg leilighet med andre studerende fra England, men også fra Frankrike, Romania, Østerrike, Slovenia og Sveits. Det første året gikk forbi i en konstant strøm av samtaler og vennskap med mennesker fra forskjellige land og bakgrunner, preget av nysgjerrighet, solidaritet og kulturell utveksling. Det føltes naturlig at verden ble større.

Alt dette virker spesielt idyllisk i lys av hvordan atmosfæren endret seg etter 23. juli 2016, da Storbritannia, eller rettere sagt England og Wales, stemte for å forlate EU. Det knappe ja-flertallet kom som et sjokk for internasjonale studenter som plutselig hadde en usikker fremtid i vente. Mange unge undret seg over hvordan dette kunne skje, selv om deres eget manglende engasjement var avgjørende. Blant unge velgere var det bare 60 prosent som benyttet seg av stemmeretten sin, mens 90 prosent av eldre velgere stemte.

På universitetet var det lite oppmerksomhet rundt folkeavstemningen. Vi sov gjennom kampanjen og anså «remain» som en selvfølge. Siden den gang har Europa-vennlige i Storbritannia organisert seg i større tall enn noen gang, inkludert i flere historiske millionmarsjer gjennom hovedstaden. Det er påfallende hvor annerledes resultatet kunne vært om denne energien hadde vært til stede før folkeavstemningen. Engasjementet rundt Europa slo inn med full kraft først da det var for sent.

Mye endret seg etter Brexit-sommeren. Utenfor min lokale butikk viste et oppslag resultatet av avstemningen i kommunen og ‘leave’ hadde soleklart flertall. Plutselig føltes det å snakke med en ikke-britisk aksent sårbart, som om man avslørte at man var en av dem statsminister Theresa May anklaget for å ‘snike i køen’. May skapte et fiendebilde som gjorde en internasjonal elite ansvarlig for ulikheten innad i Storbritannia. Ytringsklimaet hardnet til. Som forskning fra blant annet universitetet i Birmingham viser, får retorikken rundt forhandlingsprosessene mange europeere i Storbritannia til å føle seg engstelige, nedverdiget og maktesløse.

Som bokhandler fikk jeg daglig spørsmål om hvor jeg var fra. Ettersom euro-skepsisen grep om seg, begynte jeg å grue meg til spørsmålet. En gang hadde jeg knapt hilst på en kunde før han klaget på at jeg hadde blitt ansatt der istedenfor en lokal person. Kollegaen min skjønte med en gang hva kommentaren siktet til og fortalte om bekjente som snakket om at landet endelig skulle «take back control», et av de mest kjente slagordene til Dominic Cummings, nåværende statsminister Boris Johnsons nærmeste rådgiver. Det resonnerte hos velgerne.

Politikerne som sto bak feilinformasjonen som ble spredd under kampanjen er nå i Downing Street med en suveren majoritet i parlamentet. Diskursen blir stadig mer fiendtlig. Statsminister Boris Johnson omtaler kanskje forhandlingspartnere og borgere som sine ‘europeiske venner’, men det er motsigende. Man bruker ikke venner som brikker i et storpolitisk spill, og man truer dem ikke med å bli kastet ut av landet de nå anser som hjemme. Man utsetter ikke venner for retorikk som tilhører andre verdenskrig, der Europa ikke er allierte, men fiender, retorikk som førte til drapet på politikeren Jo Cox i 2016. Drapsmannen ropte «Britain First!»

Media har en stor del av ansvaret. Nasjonale aviser sprer kampanjer fra Leave.EU som viser Angela Merkel i svart, hvitt og rødt der hennes hevede hånd blir gjort om til en ‘Heil Hitler’-hilsen.

Brexit åpnet Pandoras eske og siden har demonene strømmet ut. Det stopper nok ikke med det første. Men om man kan dra ut noe positivt i kjølvannet, er det å lære av årsakene til det nåværende kaoset og unngå å følge i samme spor. Derfor er det spesielt urovekkende at den store Europadebatten i Norge omhandler avvikling av EØS-avtalen. Selv om norske politikere kan la seg friste av lignende retorikk etter Boris Johnsons meteoriske valgsuksess, så burde de opprivende årene i Storbritannia heller stå til skrekk og advarsel for hvor denne stien leder.

For EU og EØS-borgere i min generasjon, som ikke kjenner til et liv uten rettigheter som bevegelsesfrihet, er det viktig å ikke ta privilegiene for gitt. De gir oss muligheten til å danne forbindelser som gjør oss kulturelt rikere. Europa er ikke bare byråkrati og regelverk, men en idé om folks brorskap på tvers av landegrenser. I sitt kjærlighetsbrev til Europa skriver den britiske forfatteren Alan Hollinghurst at selv om det muligens er for sent å stoppe ødeleggelsen som vil skje i regi av Brexit, er det også for sent å utslette identiteten, historien, kunnskapen og den kulturelle utvekslingen millioner av oss deler.

Selv vil jeg oppfordre unge til å tenke over hva vi setter på spill når vi glemmer det internasjonale perspektivet og leker med nasjonalismen. Vi er en del av noe større. Vi må ikke glemme å verdsette det.

Publisert: 31.01.20 kl. 07:04

