UTFORDRING: – Sosiale medier er historiens største og mektigste propagandaverktøy, skriver kronikkforfatteren. Foto: Erin Scott

Debatt

Vi må ta vare på tilliten

Sosiale medier kunne blitt vårt viktigste verktøy for å styrke demokratiet. I stedet brukes de til å spre løgner, rive ned tillit og vinne valg i det skjulte. Vi må handle før det er for sent. Historien har allerede rukket å romme mange nok eksempler på kampanjer som undergraver demokratiet.

Nå nettopp

STEINAR J. OLSEN, gründer

«Enn om vi kablet landet?» foreslo Jon Bing i en artikkel i 1983. Bing var en av våre mest fremsynte forfattere, en jusprofessor som var opptatt av den digitale utviklingen. Bing forutså strømmetjenester, toveiskommunikasjon og kom med profetiske frampek mot et informasjonssamfunn der vi alle var koblet sammen.

«Vi kan bare ane hvilken betydning som slike nettverk vil få for dannelse og organisering av nye interessegrupper,» skrev Bing, seks år før Internett var et faktum. Bing varslet om tydelige farer ved fremtidige informasjonsmonopol og makt til interessegrupper, og hvilken slagkraft disse nye nettverkene vil kunne få.

For 30 år siden skrev Francis Fukuyama essayet «Historiens slutt», hvor filosofen spådde at liberalt demokrati og et vestlig styresett var det eneste gjenværende alternativet for menneskeheten etter kommunismens fall. Resten av verden ville sakte men sikkert adoptere våre liberale verdier. I dag vet vi at utviklingen mot dette i beste fall ikke går rett vei.

Steinar J. Olsen. Foto: Stormberg

I fjor ble Brasils nye president, Jair Bolsonaro, tatt i ed. Da ropte tilhengerne taktfast «Facebook, Facebook, Facebook!» og «WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp!». Gjennom omfattende svertekampanjer kunne presidentkandidaten spre løgner og rive ned tilliten til motstanderne.

Ikke ulikt det som skjedde ved sist lokalvalg i Kristiansand hvor Facebook-gruppen Sørlandsnyhetene gjennom spredning av falske nyheter og diskreditering av politiske motstandere, bidro til at nasjonalistpartiet Demokratene gjorde et brakvalg. Velgere ble manipulert ved bruk av kampanjepreget desinformasjon, det meste publisert anonymt. Finansiering av Sørlandsnyhetene får denne vinteren et etterspill i Partilovnemda.

Donald Trump hadde neppe blitt valgt til president i USA dersom det ikke hadde vært for Twitter. Den sosiale medieplattformen gav Trump mulighet til uten filter å spre løgner og falske nyheter. Hans motstandere ble latterliggjort og diskrediterte, og Hillary Clinton ble av Trump måned etter måned omtalt som «Crooked Hillary». Kjeltring-stemplet hun fikk under presidentvalgkampen i 2016 virket. Trump vant og Clinton tapte.

I 2018 ble det avslørt at Twitter slettet over 10.000 kontoer som hadde som hadde som hovedoppgave å forvirre velgere om valgdato, for å hindre demokratiske stemmer. Men også på den andre siden av den politiske skillelinjen ble det gjort lignende forsøk.

Dette året er det igjen presidentvalg i USA, og sosiale medier blir trolig den viktigste kanalen for betalte og målrettede budskap. Det påhviler et enormt ansvar på alle medier å gjenoppbygge tilliten, men det er først og fremst på Facebook, Twitter, WhatsApp og YouTube slaget står. Hva er sant og hva er usant - og hvordan kan de ulike plattformene legge best mulig til rette for å styrke demokratiet?

Sosiale medier kobler ikke bare velgere tettere opp til politikere, men de kobler også sammen antidemokratiske krefter som ønsker å rive ned det vi har bygd opp i fellesskap.

I Tyskland har partiet på ytre høyre, AfD, bygget seg opp på egenprodusert materiale spredt via sosiale kanaler. Og med målrettet kampanjer ser vi for eksempel at tyske, kvinnelige politikere som skiller seg ut, gjøres til mål for bakvaskelser og løgner. Og fra land etter land får vi nye partier som vokser frem, basert på å svekke tillit, skape fiendebilder og sverge til løgner. Løgner som for flere fremstår som sannhet dersom løgnene gjentas ofte nok.

Etablerte partier har ikke tatt styrken i de sosiale medier tilstrekkelig på alvor. Tilstedeværelsen og ressursbruken på de sosiale medieplattformerne burde vært langt sterkere. Falske nyheter og løgner har dermed fått unødig stor spredning. Dette gjelder også i Norge. Uten sterk kampvilje i sosiale medier, vil neppe de etablerte partiene kunne vinne fremtidige valg.

Mens mange partier har vært flinke til å drive tradisjonell valgkamp og gå på husbesøk, har de ikke vært aktive nok i sosiale medier med å svare, korrigere åpenbart gale påstander og ved å argumentere for sitt syn. Selv når partiene selv har publisert saker, har de i mange tilfeller nærmest vært fraværende i kommentarfeltene, unnlatt å svare velgerne og overlatt arenaen til de som har interesse av å svekke tilliten til budskapet og til partiet. Det blir som å gå på husbesøk, levere fra seg valgbrosjyren – og snu ryggen til og gå nå velgeren begynner å snakke.

I Norge og mange vestlige land er politisk reklame og finansiering nøye kontrollert og strengt regulert. Vi som velgere skal vite hvem som forsøker å påvirke oss, og gjennom ytringer i full åpenhet har alle anledning til å imøtegå feilaktige påstander. Men hvordan kan vi kommentere det som foregår i lukkede forum? Hvordan skal vi forholde oss til anonyme nettsteder og anonyme administratorer som sprer falske nyheter? Hvordan kan vi sørge for at konspirasjonsvideoer på YouTube ikke får stå uimotsagt? Og hvordan kan vi jobbe mot systematisk undergraving av demokratiet?

Regjeringens nye ytringsfrihetskommisjon har en viktig oppgave med å finne en god balanse som ivaretar noe av det beste med det norske demokratiet: tilliten og åpenheten.

Sosiale medier er historiens største og mektigste propagandaverktøy. Etter 15 år med Facebook er sosiale medier ikke lenger noe nytt og ukjent, men tvert imot etablerte plattformer som stadig oftere er med å endre historien. I Norge, i USA og i hele verden.

Det skal ikke være falske nyheter, algoritmene og pengene som styrer demokratiet.

Publisert: 20.01.20 kl. 07:50

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser