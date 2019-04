RASISME: – Blackface nese til folk med afrikansk bakgrunn, uansett hvilken etnisitet skuespilleren har, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Kunnskapsløs respons til Stovner-elevene

Elevene som ønsker en debatt om Blackface i etterkant av Stovnerrevyen har rett: Det er nødvendig med en kunnskapsbasert inngang til diskusjoner om rasisme i skolen

Nå nettopp







WAAD ALRADY, student og antirasist

STINE H. BANG SVENDSEN, førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU

De siste dagene har både Shabana Rehman i organisasjonen født fri og varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam gått ut mot elever på Stovner. Elevene har ønsket en fagdag om rasisme i skolen i kjølvannet av debatten om rasisme og bruk av Blackface i revyen på skolen deres.

For oss fremstår det absurd at skolen, Født Fri og varaordføreren samstemt avviser at en behøver mer kunnskap om rasisme for å kunne ta Blackface-debatten elevene har reist på alvor. Debatten viser med all tydelighet at elevene har rett: Det er nødvendig med en kunnskapsbasert inngang til diskusjoner om rasisme i skolen

les også Leter vi etter rasisme?

Elever ved Stovner videregående har kritisert bruken av Blackface i skolens revy. De har også fremmet ønske om at det skal arrangeres en fagdag om rasisme på skolen, for at det skal være mulig å hente diskusjonen inn i et faglig forum. En skulle tro at dette var en pedagogisk mulighet av de sjeldne til å forbinde faglig kunnskap om rasisme med elevenes erfaringer. I stedet for å gripe muligheten, har skolen valgt å forsøke å få elevene til å ombestemme seg, eller tie.

Skolen, Rehman og Gunaratnam ser ut til å mene at problemet er at de kritiske elevene har misforstått revyen. Dette problemet vil Rehman bøte på gjennom at «revy, ironi og satire innføres som fag sammen med debatt om ytringsfrihet (Dagbladet 12.04). Forskning på rasisme i norsk skole viser imidlertid at både undervisning om rasisme og pedagogisk arbeid med elever som blir utsatt for rasisme er preget av kunnskapsløshet. Kunnskapsløshet fører til berøringsangst. Rasisme blir tøyset bort mellom elever, og det blir oversett av lærere, fordi de ikke vet hvordan de skal ta samtalen.

Elevenes krav om en kunnskapsbasert tilnærming til diskusjoner om rasisme er helt i tråd med faglige anbefalinger i dette feltet. Problemet er ikke at elevene ikke forstår ironi, men at det helt tydelig mangler tilstrekkelig kunnskap både i skolen og i offentligheten til å ha en seriøs diskusjon om rasisme. Blackface som fenomen er en av flere gode innganger til å fremme kunnskap om rasistiske symboler og praksiser som har eksistert over lang tid og i en rekke ulike land.

les også Kamzys begrensede forståelse av rasisme

Blackface er en form for satire som ble populær i USA på begynnelsen av 1900-tallet. Både hvite og svarte skuespillere malte seg svarte i fjeset og sminket på seg store lepper for å spille ut rase-stereotypier av folk med afrikansk bakgrunn, og le av det. De samme stereotypiene begrunnet rasismen i samfunnet.

Blackface er likevel ikke unikt for USA. Zwarte Piet og Balthazar leverer gaver til barn før jul ulike steder i Europa, med svart sminke i ansiktet og latterlige kostymer. Under persisk nyttårsfeiring i Iran finner vi Hajji Firuz som paraderer i gatene med tamburiner og trompeter, i Blackface. På tvers av disse ulike kulturelle kontekstene og historiske sammenhengene peker Blackface nese til folk med afrikansk bakgrunn, uansett hvilken etnisitet skuespilleren har.

Den klassiske formen for rasistisk underholdning har gått av moten, men kunstig mørke ansikter dukker stadig opp på nytt i underholdningsindustrien, og kalles «neo-blackface». Neo-Blackface kan være alt fra å ikle seg kjente svarte personer som halloween-kostymer, «eksotiske”» karakterer i musikkvideoer, eller performancekunst som har til formål å provosere. Neo-blackface er ikke fremstillinger av «den latterlige svarte slaven», men henspiller på rasistiske elementer av dagens kultur. Også neo-blackface er imidlertid avhengig av rasistiske forestillinger for å kunne underholde.

les også Urimelige rasismeanklager fra Oslo SV

Neo-blackface har i noen sammenhenger til hensikt å gjøre narr av rasismen heller enn svarte mennesker. Dette var etter alt å dømme også hensikten på Stovner-revyen. Det de gode intensjonene ikke kommer bort fra, er at de som kjenner på afrofobi hver dag ikke er de som ler høyest. Kanskje ler de ikke i det hele tatt. Rasisme er rett og slett ikke morsomt. Blackface er et virkemiddel med en så sterk historie at det ikke er mulig å bruke det uten å peke tilbake på den. Effekten av virkemiddelet er at rasestereotypier siteres og forsterkes. Det skal mye til for at det skal være verdt det.

Blackface i revy er ikke alene om å sitere rasistiske forestillinger for å kritisere dem. Dette gjøres også i ordinær undervisning i skolen. Gamle rasistiske beskrivelser av afrikanere siteres i samfunnsfag, for at elevene skal forstå hvor dumt det var å tro at det finnes menneskeraser. Vi støtter intensjonene, men vil be lærere og lærebokforfattere tenke gjennom virkemiddelbruken. Når afrofobiske forestillinger trekkes inn i skolens undervisning så er det en utrygg situasjon for elever med afrikansk bakgrunn.

les også Rolness’ rasisme-rariteter

Det er heller ikke uvanlig at slik undervisning setter i gang rasistisk mobbing og trakassering mellom elever. Både lærere og revy-makere må være bevisst disse konsekvensene, og sørge for at rasismen som siteres brytes ned gjennom at elevene får et kritisk innblikk i de samfunnsforholdene som produserer den. Det kunne en temadag om rasisme på Stovner kanskje muliggjort.

Skolen trenger kunnskap om rasisme, og det gjør tydeligvis Shabana Rehman og Født Fri også, ettersom de ser ut til å tro at elever med «minoritetsbakgrunn» rammes av Blackface på samme måte. Islamofobi og afrofobi inngår begge i rasisme i det norske samfunnet, men de rammer ulike mennesker på ulike måter.

Skolen bør ikke være en arena der elevene blir møtt med at de må tåle en vits når de tematiserer rasisme. Stovner skole kan arrangere en temadag om rasisme som er langt mer opplysende enn den offentlige debatten om revyen har vært så langt.

Publisert: 17.04.19 kl. 18:47