Til lykke med id!

Mohammed Rafiq (t.v.) og Mohammad Iqbal Javed ble hedret av politimester Beate Gangås for å ha overmannet gjerningsmannen under angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum. Foto: Politiet / Politiet

Måtte årets feiring av den muslimske høytiden id bli en fredfull markering!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I fjor på denne tiden, da fremmøtte i al-Noor-moskeen i Bærum nettopp hadde avsluttet en bønnetime forut for den forestående feiringen av Id al-adha påfølgende dag, begikk den norske høyreekstremisten Philip Manshaus et terrorangrep mot menigheten.

Anslaget kunne fått fryktelige konsekvenser om ikke to heltemodige eldre menn, Mohammed Iqbal Javed (76) og Mohammed Rafiq (65), hadde overmannet den tungt bevæpnede terroristen og holdt ham i bakken til politiet – omsider – dukket opp.

Den opprivende hendelsen på fredsommelige Skui var en vekker for mange. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke minst. Politiet hadde hatt Manshaus på radaren etter tips og bekymringsmeldinger, men ikke handlet. Brått var det for sent.

I kjølvannet av angrepet mot Bærum-moskéen har det eksterne evalueringsutvalget som gransket håndteringen av terrorhandlingen rettet kritikk mot PST for å ha unnlatt å utarbeide en trusselvurdering i forbindelse med id-feiringen.

Knappe fire uker etter utvalgets evalueringsrapport har imidlertid PST foretatt en åpen vurdering av trusselbildet, og skriver at selv om årets Id al-adha ikke er gjenstand for noen konkret trussel, kan markeringen like full være et symbolmål for høyreekstreme. Sikkerhetstjenesten har det siste året registrert flere støtteytringer blant norske høyreekstreme til angrep utført av høyreekstreme terrorister, fremholdes det i vurderingsgrunnlaget.

Terrorangrepet i Bærum var en ubarmhjertig påminnelse om at fremmedhat og menneskefiendtlige holdninger lever blant oss, og hva det i sin ytterlighet kan føre til. Bortsett fra skuddene mot Det mosaiske trossamfunns synagoge i Oslo for snart 14 år siden, har terror og politisk motivert vold i Norge i all hovedsak vært dominert av høyreekstreme; fra bomben mot 1.mai-toget i 1979, via Hadelandsdrapene og 22.juli-massakren til overfallet på al-Noor-moskéen.

PST mener det overordnede trusselnivået i Norge for tiden er moderat, og at denne siste vurderingen ikke reflekterer noen endring i så måte. «Det vurderes fortsatt som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorhandlinger fra høyreekstreme eller ekstreme islamister mot mål i Norge de neste 12 månedene», heter det i politiets konklusjon.

I analysen fremkommer det at et eventuelt høyreekstremt terrorangrep mest sannsynlig vil ta form av et masseskadeangrep utført av én person. Andre mulige scenarioer er et voldelig angrep rettet mot en enkeltperson som inngår i de høyreekstremes fiendebilde, i dette tilfellet mennesker som bekjenner seg til islam, eller det å påføre en moské materielle skader.

Det er en brutal ærlighet i PSTs åpne trusselvurdering, som i seg selv kan bidra til å så frykt hos utsatte grupperinger. Vi mener likevel at PST gjør klokt i å gå ut med sine oppfatninger om den til enhver tid rådende sikkerhetssituasjon. Konkrete beskrivelser kan virke avskrekkende overfor potensielle terrorplanleggere, samtidig som det styrker vår kollektive, gjensidige tillit når vi vet at det er noen som følger ekstra godt med. Forutsatt at det er det de gjør.

Publisert: 02.08.20 kl. 09:55

