Øystein Olsen i trøbbel

Av Hanne Skartveit

Sentralbanksjef Øystein Olsen har skapt problemer både for seg selv og for Norges Bank med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Mandag må Olsen svare for seg i Stortinget.

Det er en svært spesiell situasjon når Stortingets finanskomité møtes til høring mandag. I utgangspunktet kan ikke våre folkevalgte blande seg inn i ansettelsen av ny oljefondsjef. Den avgjørelsen er det hovedstyret i Norges Bank som skal ta, ledet av sentralbanksjefen. Finansministeren er hans overordnede. Men finansministeren har heller ikke særlig mye han skulle ha sagt. Etter loven er Norges Bank en uavhengig institusjon. Finansministeren kan bare helt unntaksvis gripe inn i sentralbanksjefens avgjørelser.

Men likevel - nå har Stortinget fått Tangen-saken på sitt bord. Det er Stortingets eget kontrollorgan, Norges Banks representantskap, som har sørget for det. Representantskapet består av erfarne eks-politikere fra hele det politiske spekteret, med statsminister Erna Solbergs tidligere stabssjef, Julie Brodtkorb, i spissen. Medlemmene i representantskapet har hele tiden stått sammen i sin kritikk av Tangen-ansettelsen. Det er i seg selv interessant, fordi det viser at denne saken ikke handler om høyresiden mot venstresiden. Eller om misunnelse mot en som har blitt rik gjennom egen innsats.

Jonas Gahr Støre

Tvert om. Det handler om tilliten til Oljefondet, både hjemme og ute i verden. Tangen eier nær halvparten av et milliardfond som investerer i de samme internasjonale markedene som Oljefondet. Han har selv bygget opp hedgefondet, som heter AKO Capital. Det må være tette vegger mellom Tangens private økonomiske interesser og Oljefondets fremtidige investeringer. Ellers kan noen mistenke at vår oljefondsjef tar hensyn til sine egne investeringer når han tar beslutninger på vegne av Oljefondet.

Nicolai Tangen har bygget opp hedgefondet AKO Capital. Han eier fortsatt en stor del av det. Foto: Krister Sørbø

Det er fortsatt uklart hvor tette de veggene er. Både representantskapet, og mange andre politikere, deriblant Ap-leder Jonas Gahr Støre, mener at alle interessekonflikter må være eliminert før Tangen kan tiltre jobben. Altså ryddet helt av veien. Norges Bank, på sin side, har vært opptatt av å redusere risikoen for at det oppstår interessekonflikter.

I utgangspunktet tok de fleste det for gitt at Tangen skulle tre ut av sitt eget fond etter at han var utnevnt. Det er ikke så rart. Da Tangen sto frem på pressekonferansen i mars som den nye oljefond-sjefen, sa både han og sentralbanksjef Olsen at alle bånd mellom Tangen og AKO-fondene skulle brytes. I ettertid har det vist seg at det aldri var meningen, men at det tvert om lå som en forutsetning fra Tangens side at han fortsatt skulle eie en stor del av AKO Capital. Og at Olsen og hans folk hadde godtatt denne forutsetningen.

Olsen har ansvaret

Olsen og hans folk i Norges Bank har også godtatt at Tangen har verdier i skatteparadis. Det fremstår som uforenelig at Tangen som oljefondsjef samtidig skal ta en mer aktiv rolle i kampen mot skatteparadiser, slik Stortinget har pålagt fondet. Olsen har avvist denne problemstillingen gjentatte ganger. Det er uforståelig - og ganske arrogant overfor våre folkevalgte.

Det er viktig å huske at Nicolai Tangen selv ikke har gjort noe galt. Han har søkt på en jobb, og fått den. Han har klargjort hva forutsetningen fra hans side har vært. Og han har, så langt vi vet, gitt Norges Bank all informasjon de har bedt om.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har ansvaret for ansettelsesprosessen som førte frem til Nicolai Tangen som ny oljefondsjef Foto: Fredrik Hagen

Det er Norges Bank, med Øystein Olsen i spissen, som har ansvaret for mye av det som har gått galt. Det er Olsen som har godtatt Tangens forutsetninger, uten å undersøke om dette er gangbart i det politiske Norge. Uten å orientere finansministeren om skatteparadiser og Tangens pågående skattesak i Storbritannia. Og ikke minst - uten å være lydhør overfor de innvendingene som har kommet underveis.

Kan veie tungt

Det ville ikke være unaturlig om Tangen, gitt uroen rundt prosessen og tvilen rundt hans ulike roller, vurderte å trekke seg rolig tilbake. Men ingenting tyder på det. Tvert om. Tangen har stadig gitt uttrykk for at han tar jobben - uansett. Han ser ut til å være overbevist om at alt ordner seg bare han får vist hva han er god for.

Men dersom et flertall på Stortinget uttrykker sterk kritikk til prosessen rundt Tangen - eller til og med uttaler at de ikke har tillit til den nye oljefondsjefen - hva skjer da? Eller dersom stortingsflertallet uttrykker sterk kritikk, eller til og med mistillit mot sentralbanksjefen? Formelt har det ingen betydning, hverken sentralbanksjefen eller oljefondsjefen står til ansvar overfor Stortinget. Men politisk kan en slik kritikk veie tungt.

Tangen, som har en gyldig og juridisk bindende ansettelseskontrakt, kan uansett bli sittende. I så fall risikerer vi å få en oljefondsjef som ikke har den nødvendige brede tilliten i det politiske systemet.

Representantskapets leder Julie Brodtkorb møter i høringen i Stortingets finanskomite mandag. Foto: Terje Bringedal

Demokratisk kontroll

Vi må forutsette at politikerne stiller skarpskodde og godt forberedt under finanskomiteens høring i Stortinget mandag. Det er de som gjennom lovverket har gitt Norges Bank stor uavhengighet. Men kjernen i denne uavhengigheten er styring av renten, forsvar av den norske kronen, og trykking av penger. Det er ikke åpenbart at hensynet bak uavhengigheten er like sterkt når det gjelder sentralbankens forvaltning av Oljefondet.

Norges Bank skal være uavhengig. Men Oljefondet skal også være underlagt demokratisk kontroll. Politikerne har så langt vært gode i forvaltningen av oljefondet. Nå må de vise at de fortsatt er i stand til dette. Ved å stille klare krav til dem som forvalter fondet på våre vegne.

Tilliten til Øystein Olsen i det politiske miljøet er tynnslitt. Han kan ha strukket sin og bankens uavhengighet for langt. Sannsynligvis skjer det ikke noe dramatisk i Stortinget mandag. Men - en stortingshøring kan få sitt eget liv. Og da kan mye skje.

Publisert: 08.08.20 kl. 09:37

