UENIG: – Jeg tror, i motsetning til Simonsen, at det å rette en pekefinger full av informasjon om Tyrkias mengde femicides mot de som ikke vet hvilken challenge de er med på vil være nyttig, skriver Kine Albrigtsen i dette innlegget. Foto: Privat

Debatt

#challengeaccepted: – Whataboutism vi ikke trenger!

Nok er nok. Nå må vi ha flere tanker i hodet på én gang, selv om det kanskje er for vanskelig å forenkle til en hashtag på Instagram-profilen din.

Kine Albrigtsen, skribent og frilansjournalist

Onsdag forklarte Linn Rosenborg i VG hvor svart/hvitt-bildene egentlig kom fra, og vi lærte at tyrkiske kvinner blir drept. Flere hundre kvinner blir mishandlet og drept hvert år. Tragiske hendelser som blir belyst ved at flere poster svart/hvitt-bilder lik Tyrkias dødsannonser som ruller over TV-skjermene.

Linn Simonsen skrev i VG i går at hun mener det Rosenborg gjør er å kritisere at kvinner heier på andre kvinner ved at hun kritiserer at det legges ut svart/hvitt-bilder uten kontekst. I mine øyne er å informere om hva en hashtag brukes til ikke kritikk, på samme måte som at vi alle bruke litt tid på å lære om Black Lives Matter og hashtagbruk for bare noen uker siden.

Det er lov å endre mening, lære mer og tråkke feil, ingen er perfekte talspersoner for hverken Black Lives Matter eller femicides (kvinnedrap) første gangen vi lærer om det, men vi må også endre oss i takt med det vi lærer.

Å skulle kapre en hashtag om femicides til å få lov til å snakke om seg selv og hvor bra kvinner er, vil i verste fall bli det samme som «All lives matter»-holdningene i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrasjonene. Denne gangen handler det om kvinner i Tyrkia.

At kvinner blir drept i Tyrkia gjør det ikke mindre viktig å fortsette å kjempe kvinnekamp i Norge, men det er fullt mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Å si at «andre, sterke kvinner er også viktige» blir en form for whataboutism vi ikke trenger, uavhengig av avsenders intensjon.

(Whataboutism er en retorisk teknikk hvor man svarer på et argument ved å snakke om andre viktige problemstillinger, men som ikke er relevant til det man egentlig snakker om.)

Simonsen lurer på om personene som har blitt med på challengen uten å vite hva den handler om er meningsløse. Det tviler jeg sterkt på at de fleste synes. Heldigvis ligger ikke et helt menneskes verdi kun i ett eneste bilde på Instagram.

Jeg tror, i motsetning til Simonsen, at det å rette en pekefinger full av informasjon om Tyrkias mengde femicides mot de som ikke vet hvilken challenge de er med på vil være nyttig.

Slik kan vi informere flere som i utgangspunktet er interesserte i å være med på en challenge og gjennom det, øke folks bevissthet og kunnskap. Dersom formålet kun var å fronte seg selv eller andre kvinner de heier på kan de gjøre det utenfor akkurat denne challengen som har pågått de siste dagene.

Vil en metadebatt om dette temaet ha noe for seg? Jeg er usikker, men jeg håper i hvert fall at debatten kan bidra til at flere har lært noe om drap på kvinner som de kanskje ikke visste om i forrige uke. Kun gjennom informasjon kan vi ta mer informerte valg for oss selv og andre og dermed oppnå endring.

Nå må vi faktisk forsøke å kunne ha flere tanker i hodet over lengre tid.

Publisert: 31.07.20 kl. 13:07

