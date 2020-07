FLØRTEAVSTAND: – Ønsker om kjærlighet og seksualitet må være en relevant grunn til å bli testet. Det er i sannhet en investering for framtiden, skriver Almås og Benestad i denne kronikken. Foto: VG Scanpix

Coronabevisst flørt!

Det er sommer, tid for ferie, bading og ikke minst flørt! Mange møtes, og har masse tid å ta av. Flere har ikke møtt hverandre før, og mange kunne godt tenke seg å komme nærmere, ja, gjerne helt inn til, inntil det demrer for dem at grensen er 100 cm. Vi har målt oss selv: Det er mer enn en armlengde!

Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås, sexologer

Så kan det sies at flørtende personer ofte er unge og svært lite Covid-19 utsatte, men til det er å si at det slett ikke alltid er tilfelle, nye bekjentskaper, sensualitet og seksualitet har ingen aldersgrense.

De unge er mest beskyttet i coronaskyggen, men hva så med besteforeldre som skal besøkes i ferien, hva med tante Kari som er på cellegift, hva med onkel Tore som har kols? Uansett hvor ung og beskyttet du måtte være, er det alltid noen ubeskyttede utsatte like rundt hjørnet.

Vi må både håpe på og regne med at folk fortsatt vil være intime med hverandre, og da kan det være lurt å tenke over hvordan dette kan skje på en trygg måte! Vi må tenke ut hvordan flørtende kan flørte coronabevisst, og hvordan vi som et seksualpositivt samfunn kan komme dem til assistanse.

Er det mulig å flørte på mer enn en armlengdes avstand? Er det i det hele tatt mulig å inngå i nye, nære, sensuelle og mer enn gjerne seksuelle relasjoner uten at det blir coronabevisstløst?

Dette er spørsmål vi må kunne svare ja på!

Man kan selvfølgelig velge en digital løsning, noe noen gjør, uten at vi tror sommer, ferie og brune, varme kropper innbyr til det først og fremst. Det er viktig å finne ut hvordan man kan kjenne på hverandres kropper, og helsemyndighetene må kunne gi råd til de som treffer en potensiell ny partner – hva skal en gjøre?

Vi ringte coronatelefonen for å spørre hva slags råd de gir til unge som ønsker å ha sex. Spørsmålet ble møtt med et telefonisk spørsmålstegn, og beskjed om at dette ikke var noe de ga råd om. Som om det ikke var aktuelt?

For noen år siden ble det gjort en undersøkelse der man sammenlignet seksuell aktivitet hos svenske - og latinamerikanske ungdommer bosatt i Sverige. Hvem som gjorde denne undersøkelsen kan vi ikke lenger gjøre rede for, men resultatet er relevant i dagens situasjon.

Det var nemlig interessante forskjeller mellom gruppene: De latinamerikanske ungdommene hadde restriksjoner mot å ha samleie før ekteskapet, men de hadde en rik kultur av sensualitet og flørt – på behørlig avstand. De svenske ungdommene hadde et langt mer direkte forhold til å ha sex. Her var det kort vei mellom lyst og handling. Dette innebar at seksualiteten ble veldig saklig, med lite finesse, lite spenningsoppbygging, mindre erotikk og sensualitet enn hos latinamerikanerne.

Coronabevissthet krever én meters avstand, men vi tror ikke at vi med det kan unngå at seksuell tiltrekning oppstår, og med det behov for adskillig mer nærhet enn helsemyndighetene foreskriver. Vi trenger derfor å snakke om hvordan man kan flørte og være de seksuelle vesener vi er med så liten risiko som mulig for å spre coronaviruset. Vi kan begynne med å ta utgangspunkt i generelle retningslinjer for seksuell helse, og inkludere corona blant dem:

Seksuelt samvær må være basert på samtykke.

Seksuell kommunikasjon må være basert på likeverd.

Seksuell aktivitet må sikre beskyttelse mot hiv, seksuelt overførbare infeksjoner, uønskede svangerskap – og coronasmitte!

Seksuelle uttrykk må være basert på ærlighet.

Utvikling av seksualitet må være basert på delte verdier.

Seksualitet må romme gjensidig nytelse.

Mye av dette kan og må en forholde seg til før en kommer nærmere enn en meters avstand.

I første omgang kan vi lære noe av de latinamerikanske ungdommene, og utvikle mer flørt og sensualitet før vi tar på hverandre. Utveksling av blikk, kroppsspråk, og innhenting av aksept før en går videre er en viktig og spennende del av utforskingen. Vi håper ikke den delen av flørten har forsvunnet! Om vi bruker mer tid, kan vi både reflektere fornuftig, og bygge opp seksuell spenning som vi kan nyte etter hvert. Det er mange spørsmål som det kan være lurt å få svar på før en blir riktig intime: Vil du dette? Hvem har du vært sammen med i det siste? Er du en del for eksempel av en familiegruppe som i de siste månedene har hatt minimalt med kontakt med andre? For så vidt er dette slett ikke ulikt det vi for lengst har lært er nyttig.

Sex skal være gjensidig ønsket, det skal kjennes trygt og likeverdig, først da kan nytelsen slippe helt til.

Så er du der, flørten har bragt deg nærmere den andre. Det har vært spennende, erotisk, sensuelt med avstand, men på et tidspunkt må én meters grensen brytes, armlengdes grensen også. Nå skal kropp, møte kropp, kjærtegn skal utveksles. Det skal kysses, danses i sommernatten kanskje, og så skal kroppene bevege seg mot det mest intime vi kan dele med hverandre, men er det coronatrygt?

Her kan helsevesenet levere gaver til de snart elskende. La nettopp disse slippe til på coronatest-stasjonene. Ønsker om kjærlighet og seksualitet må være en relevant grunn til å bli testet. Det er i sannhet en investering for framtiden.

Publisert: 27.07.20 kl. 11:21

