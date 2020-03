Debatt

Et svik mot studentene

Av Trine Saugestad Hatlen

KRITISK: – Studenter betaler skatt på lik linje med alle andre og forventer ikke all verden, men vi vil i hvert fall ha til saus på nudlene, skriver Erik Justus Grünert.

Endelig har krisepakken til studentene kommet. Det er bare så forferdelig syn at det kun er en farse regjeringen har lagt på bordet.

Erik Justus Grünert, Nestleder Bergen Unge Venstre

Studentene er kanskje Norges mest utsatte økonomiske gruppe. I storbyen er deltidsstudenten død, støtte fra privat hold tilhører de privilegerte og ekstrajobben er ikke til å komme unna for majoriteten.

Covid-19 har satt samfunnet på pause, og det er rimelig at enkeltindivider skal ta en del av regningen. Men på felles dugnad kaster man heller ingen under bussen. Økonomiske konsekvenser som følge av pandemien har den siste måneden blottlagt hvordan velferdsstaten ikke evner å hjelpe landets studenter når behovet er størst.

Nå går det 4 dager fra man får permitteringsvarsel til står uten inntekt i en allerede bunnskrapt studentøkonomi der man må prioritere lønn opp mot karakterer. Løsningen til regjeringen er å tilby et litt gunstig lån, de kunne like godt spyttet den jevne student i fjeset.

Krisepakken som er lagt fram til studentene er i realiteten kun forandringer i søknadsfrister og utbetalingsdatoer. Når vi står i stormen er det i første omgang klart at politisk ledelse burde ta ansvar, men situasjonen belyser forskjellsbehandlingen studenter blir utsatt for.

Man kan argumentere godt for at studenter skal ha andre vilkår når det kommer til dagpengeordningen, men studenter trenger også et sikkerhetsnett og ikke kun under epidemi. Mitt forslag er en lovendring der studenter vil få rett til dagpenger ut inneværende semesteret for å unngå å avbryte pågående utdanning. Det er vi alle tjent med.

Studenter betaler skatt på lik linje med alle andre og forventer ikke all verden, men vi vil i hvert fall ha til saus på nudlene.

