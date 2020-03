NYANSERER: Henrik Syse. Foto: Julie Lunde Lillesæter /PRIO

Presseetikk i coronaens tid

Balanseganger er krevende, særlig når mye står på spill. Da er balansegangene også spesielt viktige å beherske. Dette må pressen gjøre sitt ytterste for å klare akkurat nå.

HENRIK SYSE, Forsker og filosof

Pressen spiller en nøkkelrolle i å få frem informasjon om coronaviruset. Forskjellige synspunkter skal frem, likeså fakta og gode råd. Men hvor langt skal man gå i dramaturgien?

En overskrift på VG Nett onsdag 25. mars viser hva man bør unngå. FNs generalsekretær António Guterres var sitert. Eller var han det? Overskriften var «Menneskeheten er truet». Litt senere i teksten stod det hva han faktisk hadde sagt: «Hele menneskeheten er truet av coronaepidemien.» Og han la til: «Derfor må hele menneskeheten kjempe tilbake.»

Er ikke det ene nøyaktig like godt som det andre? Gjengir ikke overskriften i kortform nesten ordrett det han hadde sagt, og så kan man bare lese artikkelen for å få utdypningen?

Nei, her er nyanser viktige. Guterres’ poeng var å få frem hvordan det ikke bare er noen mennesker eller noen land, men hele menneskeheten som er truet av sykdom og død som følge av trusselen fra covid-19.

Det betyr ikke at vår menneskeslekt som sådan er truet, slik den kortere overskriften kan gi den nervøse lesere inntrykk av. Det finnes et liv for menneskeheten også etter coronaen, selv om vi står overfor nedgangstider og altfor manges sykdom og død før det. Guterres ønsket å skape dramatikk og bevissthet, men ikke å skremme folk i hjel – tvert om.

Det er farlig å avdramatisere. Men det er også skadelig for vår mentale helse å overdrive. Da er faktisk overskrifter viktige.

