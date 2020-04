Kommentar

Ungene våre tåler dette

Av Astrid Meland

SKAL FÅ LEKE SAMMEN IGJEN: Barnehager og skoler er vanligvis smittespredningsfabrikker under sesonginfluensa. Men utbruddene av corona har uteblitt. Foto: TOND SOLBERG, VG

Erna Solberg sender de små ut i verden igjen. Det kommer til å gå fint med barna.

Foreldre er redde for å sende barna i skole og barnehage. Det er lett å forstå. Regjeringen har stengt Norge ned og slik understreket alvoret.

Det er så mye vi ikke vet om corona.

Men er det noe vi har sett, så er det at barn flest ikke blir særlig syke av dette viruset.

SAVN: Ved Langmyrgrenda barnehage har de hengt opp tegninger på porten. Fremover skal unger holde mer avstand og vaske seg ofte. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Og det vet vi selv om en professor skriver i Dagbladet og advarer mot å åpne barnehager og skoler.

Professor og lege Bjørg Marit Andersen har hele tiden gått inn for harde tiltak og omtalt smitten som ute av kontroll.

Det er nok mest av hensyn til videre smittespredning professoren ønsker å holde barnehager og skoler stengt.

Og hun har nok rett i at smitten vil bre seg når vi åpner opp Norge.

Men om barn i det hele smittes, rammes de mildt av dette viruset. Av dem som merker noe, dreier det seg for de aller fleste om milde symptomer, ser vi av FHIs kunnskapsoppsummering fra mars.

Til og med kreftsyke barn tåler sykdommen bedre enn voksne, ifølge leger på danske Rigshospitalet intervjuet i Weekendavisen.

VASKET NED: Personalet i Lillehammer Idrettsbarnehage vasket ned hele barnehagen etter at den ble stengt i mars. Foto: Geir Olsen

De nordiske tallene tyder på at det er voksne som smittes mest. I Norge har 71 barn mellom 0 - 9 år testet positivt, det er 1 prosent av dem som har fått påvist smitte. Tre personer mellom 0 - 30 år er blitt innlagt på sykehus. Ingen unge er døde.

– Så langt tyder dette på at barn i mindre grad enn voksne blir infisert av viruset, skriver ekspertutvalget som anbefalte åpning.

I Sverige, hvor skole og barnehage ikke er stengt, har 63 barn opp til ni år testet positivt. Ett barn har vært innlagt på intensiven. Ingen er døde. I Danmark er tallet 66. Ni har vært innlagt, ingen er døde. Personvernhensyn gjør at vi ikke vet om barna hadde andre, underliggende sykdommer.

Men kanskje er tallene så lave fordi vi ikke tester det som virker som friske barn?

Island har holdt skolen åpen og testet flest i verden. De har fanget opp 84 corona-positive barn fra 0 til 12 år. Det er fem prosent av islendingene med påvist smitte. Ingen barn er døde.

Samtidig skal det ikke underslås at noen unge blir syke. Vi har vel alle lest om franske Julie på 16, britiske Chloe på 21 år. Og Vitor på 14 år fra Portugal.

Senere viste det seg at Vitor døde av hjernehinnebetennelse. Men corona har tatt unge liv. I slutten av mars sa FHI at under ti unge var døde globalt.

At hvert tilfelle omtales bredt i media, gjør at risikoen virker stor.

Det er den ikke.

For barn flest er nok mangelen på samvær, læring og lekekamerater, samt voksnes overdrevne bekymring, mer skadelig enn corona.

Det har ikke vært rapportert utbrudd på barnehager og skoler i Kina eller Singapore, for ikke å glemme Island og Sverige, som også har holdt åpent.

I Verdens helseorganisasjons rapport fra Wuhan ble det oppgitt at 2,4 prosent av de smittede var barn. De fant ingen eksempler på at barn var smittespredere.

Å holde friske barn hjemme av hensyn til helsen til barna, trenger du altså ikke å gjøre.

Men det finnes andre grunner. Mange barn bor sammen med familiemedlemmer i risikogrupper.

Og israelske helsemyndigheter har funnet ut at en tredel av smittede barn mellom 0 − 9 år er uten symptomer. Og selv om ekspertene mener folk med symptomer smitter mest, kan også disse barna være smittsomme.

Vi må ta høyde for det.

I Norge kommer veilederen for hvordan dette skal løses i skoler og barnehager senere denne uken.

Norske myndigheter vil teste mange. Ellers legger vi oss nok nært Danmark, hvor veilederne kom i påsken før de første skolene åpner onsdag.

I vårt naboland er det ingen kjære mor.

Ansatte i risikogrupper skal ifølge veilederne gå på jobb, fordi smitterisikoen ikke vurderes høyere i barnehager og skoler enn i samfunnet ellers. Barn i risikogrupper skal også møte opp. Det samme gjelder barn som bor sammen med en person som er i risikogruppen, med mulig unntak for personer i cellegiftbehandling.

Barna skal helst leveres ute, i faste intervaller. Når de spiser, skal det være to meter mellom barna. De skal vaske hendene annenhver time. Toalettene skal vaskes to ganger om dagen. Lekene også. Det er slutt på morgenstund. Barna skal deles opp i grupper på fem ute og to - tre inne. Ansatte skal ha møter på video. Selv småbarna skal læres opp i hygiene.

Dansk presse har omtalt kraftig vingling. Særlig har det vært forvirrende om personer i risikogrupper skal møte, og hvorvidt barn med covid-syke i familien skal bli hjemme.

Regjeringen, folkehelsemyndighetene, organisasjonslivet og legene, har ikke vært enige. I hastverket er trykksakene og pressemeldingene blitt motstridende.

Og det, samt at noen av tiltakene virker utopsike, er ikke det mest betryggende.

Det er i alle fall forståelig at barnehager og skoler trenger tid på å forberede seg. Som i Oslo, hvor noen barnehager ikke åpner før i slutten av neste uke. Både ansatte og areal er utfordrende.

Det som er sikkert, er at hverdagen blir en helt annen for barn og voksne.

Lykkes vi blir færre syke. Kanskje for alltid. Om vi får mindre influensa, forkjølelse, omgangssyke, småmark og lus, er det i det minste kommet noe godt ut av coronaen.

Publisert: 14.04.20 kl. 21:55

