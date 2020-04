DUGNAD: – Hos oss blir kampen mot coronaviruset derimot knyttet til et av våre høyest elskede ord: dugnaden. Og ja, coronakrisen krever en dugnad: Vår evne til kollektiv handling her og nå vil ha konsekvenser for liv og død, skriver Dag Wollebæk. Foto: NTB SCANPIX/ISF

Tillit kan være x-faktoren

Er den norske tilliten en ressurs, slik politikere og helsemyndigheter beskriver, eller kan den også være en akilleshæl?

DAG WOLLEBÆK, forsker I, Institutt for samfunnsforskning.

Coronakrisen er en stresstest for det norske tillitssamfunnet. Den krever kollektiv handling, og forhold som tillit, normer og frykt kan bli avgjørende for hvorvidt vi lykkes. Er tilliten en ressurs, slik politikere og helsemyndigheter beskriver, eller kan den også være en akilleshæl? Og i hvilken grad kan håndhevelse av normer i form av coronakjefting være nyttig i situasjonen vi nå står i?

Først over til et samfunn med lavere tillit: USA. En gruppe eldre menn er samlet på en golfbane i Atlanta. De mener coronakrisen er lureri («a hoax»). De håndhilser og stapper seg inn i golfbilene – skulder til skulder. Én mann, som i motsetning til kameratene er demokrat, innrømmer at han egentlig vil be de andre om å være mer forsiktige, men opplever et dilemma: «det er vanskelig, for det har blitt politisk». Samtidig får vi fra Italia rapporter om at 110,000 personer er dømt for brudd på restriksjonene som er innført.

I Norge har vi fått høre om en håndfull tilfeller av bøter for brudd på karantenebestemmelsene. Men i det store og hele er nordmenn lojale mot instruksjonene: Vi vasker hender, jobber hjemme og unngår å samles sosialt. De fleste stoler på at forskere, helsemyndigheter og politikere snakker sant og gjør det de kan. Det er uenighet om tiltakene er for sterke, for svake eller passe, og om det er lurt å jogge eller dra på hytta, men svært få hevder at krisen er konstruert av noen med tvilsomme motiver.

Hos oss blir kampen mot coronaviruset derimot knyttet til et av våre høyest elskede ord: dugnaden. Og ja, coronakrisen krever en dugnad: Vår evne til kollektiv handling her og nå vil ha konsekvenser for liv og død. Den mye omtalte rapporten fra epidemiekspertene ved Imperial College sier at den store x-faktoren i regnestykket er hvorvidt folk gjør det de har fått beskjed om. Dette kan oppnås gjennom bruk av makt og straff, men dette kan ikke være eneste strategi i et liberalt demokrati. Vi er i vesentlig grad avhengig av frivillig samarbeid som et tillegg til lovpålegg og straff av dem som grovt bryter reglene.

Tillit kan ha konsekvenser for denne x-faktoren. Da Erna Solberg talte til nasjonen tidlig i krisa, ble høy tillit nevnt som en helt avgjørende ressurs. Og det er riktig at vi i Skandinavia stoler mye mer på hverandre og på myndighetene enn både i USA og Italia. Men hva vet vi egentlig om hvordan tillit virker på atferd i en slik situasjon?

Tillit er et mangetydig begrep, og det kan være nyttig å rydde litt i ulike forståelser. Ulike typer tillit virker på ulik måte.

Det er vanlig å skille mellom «horisontal» tillit mellom folk og «vertikal» tillit til myndighetene. Horisontal tillit deles ofte inn i partikulær tillit til dem man kjenner og generalisert tillit til folk flest. Det er særlig den siste typen som er høy hos oss og som er avgjørende i den pågående situasjonen siden vi må samarbeide med fremmede. Det er godt dokumentert at troen på at andre unngår å jukse eller handle usolidarisk er avgjørende for hvorvidt vi velger å gjøre det samme. Slik er tillit en vei ut av sosiale feller – en situasjon der alle handler ut fra egeninteresse med katastrofale konsekvenser for alle.

Vertikal tillit handler om i hvilken grad vi stoler på myndighetene, både når det gjelder deres kompetanse, integritet og velvilje. Hvis vi stoler på at myndighetene både vet hva de driver med, at de er ærlige og at de vil oss vel, vil vi sannsynligvis i større grad følge rådene vi får. Flere studier blant annet fra svineinfluensaen underbygger dette. Siden Norge har en individualistisk og høyt utdannet befolkning, kan særlig tillit til myndighetenes kompetanse være avgjørende.

Tillit regnes altså hovedsakelig som en ressurs. Men det er også forhold som kan peke i retning av at den høye tilliten kan være en sårbarhet.

En sårbarhet kan ligge i at tillitens fetter er optimismen – begge er koblet til et positivt og godartet verdensbilde. Tillit kan gjøre noe med evnen vår til å tenke worst case-scenarier. Det har tidligere blitt vist at tillit kan ha en fryktdempende effekt under alvorlige kriser, som etter et terrorangrep. Vi er vant til å snakke om frykt som noe negativt, men i ekstreme situasjoner kan det i riktige doser være en ressurs. En studie fra svineinfluensaen viste at frykt var det som i størst grad motiverte folk til å overholde smitteverntiltak, mens effekten av tillit var til stede i begynnelsen, men avtakende over tid.

Tillit og bruk av makt er to veier inn i kollektiv handling. Men det er også en tredje vei, nemlig normer. Mange er nå opprørt over folk som kjefter på de som ikke følger reglene - å holde avstand, overholde karantene og la være å dra på hytta. Coronakjeft kan føles ubehagelig, men i en situasjon som den vi står i nå, er kanskje litt ubehag vår minste bekymring. For i tillegg til tillit kan håndhevelse av normer bidra til kollektiv handling.

«Normpolitiet» minner om det den fremste autoriteten på kollektiv handling, nobelprisvinner Elinor Ostrom, kaller «willing punishers». Dette er folk som er villige til å straffe gratispassasjerer verbalt eller på andre måter. Når man straffes for et normbrudd, justerer man ofte handlingene. Noen av de som samarbeider ut fra tillit til at andre gjør det samme («conditional cooperators») kan også være «willing punishers». Sammen styrker disse to typene forutsetningene for kollektiv handling.

Willing punishers kan være irriterende og kanskje usympatiske, men mye tyder på at vi faktisk trenger dem. Framfor å irritere oss over dem kan vi kanskje tenke at de har en funksjon og heller oppfordre til å gi beskjed på en høflig og konstruktiv måte.

Selv om det er grunn til å anta at vi har gunstige forutsetninger for kollektiv handling, vet vi fortsatt ikke hvordan samspillet mellom tillit, frykt, normer og atferd vil spille seg ut. Vi har aldri stått i en så ekstrem situasjon før og etablert kunnskap settes på prøve.

For å håndtere framtidige kriser, trenger vi derfor kunnskap om hvordan forhold som tillit, frykt og normer påvirker handling og smittespredning, og hvordan kommunikasjon fra myndighetene påvirker tillit og frykt. For tiden samler Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inn data fra befolkningen for å undersøke disse problemstillingene. Vi vil også følge opp folk over tid for å se på de langsiktige effektene på samfunnet vårt – ikke minst om vårt høye tillitsnivå lever videre også når krisen er over.

