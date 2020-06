Leder

Uheldig signal

REFS: President Donald Trump vil redusere antallet amerikanske soldater i Tyskland og anklager samtidig Berlin for urettferdig handel. Foto: Jonathan Ernst / X90178

I forkant av gårsdagens NATOs forsvarsministermøte bekreftet president Donald Trump at han vil redusere antallet amerikanske soldater stasjonert i Tyskland til 25 000, som er 9 500 færre enn i dag. Det sender et uheldig signal i en tid da Russland ruster opp og forsøker å splitte vestlige allierte.

Det blir enda verre når Trump etterlater et inntrykk av at reduksjonen ikke baseres på sikkerhetspolitiske vurderinger, men fordi han vil straffe Tyskland. På samme pressekonferanse anklaget Trump Tyskland for å behandle USA urettferdig når det gjelder handel. Tyskland er “den verste utnytter”. Presidenten mener også at Tyskland skylder NATO-penger.

Det er viktig at Europa tar større ansvar for felles sikkerhet i den vestlige alliansen. Det er riktig at Tyskland ennå ikke har innfridd NATO-landenes forpliktelse om å øke forsvarsbudsjettene til to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Det samme gjelder Norge og et flertall av medlemslandene. Tyskland og mange europeiske allierte har imidlertid økt forsvarsbudsjettene betydelig de siste årene.

Grunnlaget for NATO er sterke transatlantiske bånd, mellom Europa og Nord-Amerika. Vi behøver amerikansk militær tilstedeværelse i Europa, både av militære og politiske grunner. Tysklands forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, har rett når hun påpeker at amerikanske soldater i Tyskland tjener hele NATO-alliansens sikkerhet, inkludert USAs sikkerhet.

Et amerikansk militært nærvær i Europa er vår viktigste sikkerhetsgaranti. USA har i dag totalt 50 000 soldater i Europa. Generalsekretær Jens Stoltenberg sier det ikke er klart hvordan og når en reduksjon blir gjennomført. Han fremhever at Nord-Amerika og Europa har gjort mer sammen i NATO de siste årene enn på lang tid. Det er vel og bra, men kan ikke skjule at den politiske avstanden mellom de allierte er økende. Amerikansk styrkereduksjon i Tyskland vil skade et allerede anstrengt forhold mellom Washington, D.C. og Berlin. Sikkerhetspolitikk bør ikke brukes som en brikke i en handels-tvist mellom allierte. Vårt felles forsvar handler om noe viktigere enn tollsatser.

Det er ikke første gang. NATO har overlevd uenighet tidligere. Det problematiske er at det nå skjer det på et tidspunkt hvor samholdet blir satt på prøve møte med et Russland som ruster opp militært og som forsøker å påvirke demokratiske prosesser i andre land.

