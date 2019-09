I REVERS: President Donald Trump reverserer klima- og miljøpolitikken Barack Obama innførte. Foto: Patrick Semansky / TT NYHETSBYRÅN

Trump skrur klokken tilbake

Den globale klimastreiken fredag og mandagens klimatoppmøte i FN i New York retter søkelyset mot den største utfordringen i vår tid. Vi vet hva som må gjøres. Et av de største problemene er at presidenten i landet som slipper ut nest mest CO2 i verden gjør det stikk motsatte.

President Donald Trump har systematisk fjernet eller redusert miljø- og klimatiltakene som ble innført i Barack Obamas tid i Det hvite hus. Trump tok USA ut av den globale klima-avtalen fra Paris, som Obama hadde vært en pådriver for. Han har fjernet føderale myndigheters krav til CO2 utslipp fra nye kullkraftanlegg. Han har foretatt dype innhugg i nasjonalparker og andre vernede områder for å åpne for gass- og oljeutvinning. Han har fjernet restriksjoner for utslipp av drivshusgassen metan. Det siste er at han fratar California og andre delstater retten til sette strengere utslippskrav til bilprodusentene.

Tiden er i ferd med å renne ut hvis verdenssamfunnet skal klare å hindre katastrofale konsekvenser av global oppvarming. EU-og Norge har gått foran i å sette tydelige og ambisiøse mål for en grønn omstilling. Trump skrur klokken tilbake. Han ignorerer overveldende vitenskapelig dokumentasjon på årsakene til klimaendringer. Det hjelper ikke å vise til at Kina slipper ut mer CO2 enn USA.Trump setter et dårlig eksempel for andre land som vil ha et påskudd for ikke å handle.

Klima er ingen politisk vinnersak for Trump. Amerikanere flest deler ikke hans syn. I en ny meningsmåling fra Associated Press-NORC sier 64 prosent av er mot Trumps klimapolitikk og bare 32 prosent støtter ham. De langt fleste anerkjenner at klimaendringene er reelle og at menneskelige aktivitet bidrar til den globale oppvarmingen. Mange amerikanske delstater, som California,fører en progressiv klima- og miljøpolitikk. Fredag ble det holdt 800 arrangementer bare i USA, inspirert av den svenske tenåringen Greta Thunbergs skolestreik for klima.

Trump burde lyttet til de unge, men i vår tids mest prekære sak har USA dessverre valgt feil side. Dagens amerikanske president er opptatt av å reversere Obamas miljø- og klimapolitikk. USA taper internasjonal anerkjennelse og innflytelse når de melder seg ut i stedet for å lede. Og verden taper tid i kampen mot klimaendringene.

