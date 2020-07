Leder

Full forvirring om coronareglene

Anna Sofia Marin (17) Herman Perea (18) fra Spania gir hverandre en klem ettersom de er nære venner. Foto: Helge Mikalsen

Rådene mot corona er fortsatt svært viktige. Men de begynner å bli ganske uoversiktlige.

Denne uken oppsto forvirring om reglene, etter at to svenske vikarer var satt i arbeid ved norske sykehus uten negativ corona-test. De viste seg begge å ha smitten.

Helsedirektoratet mente det var uheldig, mens sykehusene viste til forskriften, som åpnet for dette. Samtidig hadde FHI råd som var strengere.

Det leie skjedde at en pasient fikk smitten. Sykehuset i Førde og Helgelandssykehuset måtte isolere pasienter og sette ansatte i karantene.

Nå i helgen har klemme-reglene vært minst like forvirrende, etter at FHI først sa at det er greit å klemme sine nære venner.

Senere presiserte FHI at det ikke er greit at man klemmer alle venner. Helsedirektoratet på sin side, sier det er greit å klemme andre, men kun én person. Her er det ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad snakk om kjæreste eller bestevenn, ingen utenom det.

Dette var ikke helt enkelt å skjønne. Og selv om alle rådene og reglene vi har levd med siden mars, har vært høyst nødvendige, begynner det etter hvert å bli ganske mange av dem.

Vi har fått med oss det som er hamret inn, som å holde avstand og vaske hender. Men sant å si går det av og til litt i surr, både når det gjelder hvor stor avstand vi skal holde og hvor mange som skal være sammen.

Ulike perioder krever da også ulike råd. Det er ingen grunn til å være like streng nå, som i mars. I FHIs siste risikorapport anslås det at det er 178 smittsomme mennesker i hele Norge. Tallet er beheftet med usikkerhet, men i store deler av Norge påvises null smittsomme personer.

Vi forstår at regelverket for profesjonelle aktører må være detaljert, fordi problemstillinger er mange. Men her bør reglene og påbudene harmoniseres om det er mulig. Regjeringen har da også strammet til, og krever nå to negative tester før utenlandske helsearbeidere begynner i jobb.

Og for folk flest trengs noen få, enkle og krystallklare råd som dekker alt fra klemming til forsamlinger.

Det er lett å tenke at corona er over. Men rett over grensen påvises mange hundre nye smittede hver eneste dag. I USA er situasjonen ute av kontroll.

Faren er ikke over. Bare en bitteliten del av den norske befolkningen antas å være immune. Også i Norge blusser det opp små utbrudd her og der. For å stoppe dem før det blir en bølge, må vi ha klare, tydelige råd.

Publisert: 05.07.20 kl. 08:23

