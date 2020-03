ALLE SKAL MED: – Feminisme er å jobbe for like rettigheter og muligheter for alle kjønn. Likestilling for menn, kvinner og ikke-binære, skriver Christina Fraas. Her avbildet sammen med Alessio Attanasio. Foto: Kristine Slyngstad

Kvinnedag i dag: – Det motsatte av en feminist er en drittsekk

I dag er det selveste kvinnedagen. Men må man være både mannehatende, hårete, rasende, og kvinne for å være med i feminst-klubben? Et eller annet sted på veien gikk det galt med F-ordet. Det må vi rydde opp i, for å være noe annet enn feminist i 2020 er faktisk ikke greit.

CHRISTINA FRAAS, står bak @Kirsebaerhagen

La oss starte i andre enden og slå opp «sexisme» i store norske leksikon. Sexisme betyr undertrykking og nedlatende holdning til personer på bakgrunn av kjønn. De færreste ønsker å bli betegnet som sexistisk. Nettopp fordi det er naturlig å tenke at innover eller utovertiss er irrelevant for om et menneske du treffer fortjener respekt, lik lønn for likt arbeid eller likestilte rettigheter.

På den andre siden har vi ordet «feminisme» som ble til fordi kvinner på ingen måte hadde like rettigheter som menn. Idag er det ifølge Plan International omtrent 60 år til jenter er likestilte i Norge og omtrent 200 år i resten av verden. F-ordet betyr idag likestilling. Likestilling er et ord som misforståes med at det skal være likt mellom kvinner og menn. Kvinner og menn er ikke like, og enkeltindividet er unikt. Men vi skal ha like rettigheter og like muligheter. Og det er dette feminisme egentlig betyr.

Bildet av den sinte feministen som hater menn, er ikke definisjonen av en feminist. Det er definisjonen av en frustrert kvinne som antagelig har fått nok! Slik gutter oppdras til å bli menn som ikke skal føle, ikke uttrykke sorg og alltid være supermenn? Ja så er det kanskje ikke så rart at vi går hverandre på nervene. Menn møter et enormt forventningspress og tillates i stor grad ikke et emosjonelt, sårbart og rikt følelsesliv.

Dette er med på å skape vold, frustrasjon og psykiske plager.

Menn trenger også likestilling. Høyest oppe på selvmordsratene briljerer gutta. Det er ikke rettferdig at menn opplever manglende aksept for spiseforstyrrelser, depresjon og angstlidelser. At det skal være mere skamfullt for gutter å ha en psykisk helse, enn det er for jenter? Det er farlig, det er trist og det er en forskjellsbehandling vi ikke skal akseptere. Feminisme er å jobbe for like rettigheter og muligheter for alle kjønn. Likestilling for menn, kvinner og ikke-binære.

En kvinnes brystvorter sensureres i sosiale medier. Om vi syr mannlige nipler på dem, ville de blitt godkjente. For selve puppen, den er det lov å publisere. Dette er eksempel på en sensur som forteller at en kvinnekropp? Den er seksuell kun ved å eksistere. Denne seksualiseringen av kvinnekroppen forsterkes også når en voldtatt jente får spørsmål om hva hun hadde på seg under overgrepet. Menn fremstilles som rovdyr, kvinner som fristerinner.

De færreste menn kjenner seg igjen i antagelsen om at de er ukontrollerte huleboere som ender opp som sexforbrytere dersom ei ung jente går forbi i skjørt. Og om ei ung jente går ute i et kort skjørt, er ikke det invitasjon til en forbrytelse. Seksualisering av kropp er urettferdig for alle kjønn. Vi velger selv når kroppen vår er seksuell. For å sette det på spissen er det pedofil tankegang å anta at brystvorter er seksuelle, når deres egentlige bruksområde er å amme nyfødte barn. Derimot kan vi være seksuelle når vi ønsker det. Om vi ønsker det. Uten at vi skal dømmes utifra kjønn eller legning.

Vi hører stadig om at team som består av ulike kjønn og større mangfold presterer betydelig bedre i arbeidssammenheng. Blant de 100 best betalte topplederne i 2017, var det likevel flere menn som het Arne enn det var kvinner totalt (ref. Equality Check). Kvinnekampen står fortsatt sentralt, og veien mot likestilling gagner alle kjønn. Feministene er alle som mere eller mindre aktivt kjemper for likestilling og rettferdighet. Vi trenger å kjempe vår egen sak, hverandres sak og inkludere menn, transpersoner og ikke-binære.

Det motsatte av å tenke sexistisk er å tenke feministisk. Undertrykking og nedlatende holdning på bakgrunn av kjønn hører ikke hjemme i vårt tiår.

