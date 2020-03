FEIRER ALENE: – Jeg skal sitte isolert i den lille leiligheten min på Bislett i Oslo, helt alene og med symptomer på coronavirus, skriver Andrea Tviberg Frammarsvik, som har bursdag på torsdag. Bildet ble tatt på bursdagen hennes i fjor. Foto: Privat

I år feires bursdagen alene i karantene. Og det går helt fint.

Det er helsevesenet, butikkansatte, lærerne, saksbehandlere hos NAV, renholderne og alle andre som står på frontlinjen i kampen mot viruset som fortjener champagne og gaver nå. Ikke jeg.

ANDREA TVIBERG FRAMMARSVIK, kommende bursdagsbarn på snart 26

De som kjenner meg godt, vet at jeg er i overkant glad i min egen bursdag.

Vanligvis ville jeg ønsket meg en dag full av gode venner, familie, ballonger, ABBA på anlegget, champagne - og selvfølgelig gaver. Fra morgen til kveld. Og ikke minst den følelsen av bursdag. Den man hadde som liten, og som jeg prøver å klamre meg fast til hvert år.

I år blir det annerledes. Jeg skal sitte isolert i den lille leiligheten min på Bislett i Oslo, helt alene og med symptomer på coronavirus. Hurra.

Men som en klok venninne sa til meg: «Kanskje dette er en god anledning til å anerkjenne at bursdagen din ikke er det viktigste i verden.»

Hun har selvfølgelig helt rett.

Norge står overfor en av de største krisene på flere tiår. Folk dør og flere tusen er smittet. Nesten 200 000 nordmenn er permitterte fra jobbene sine, og mange vet ikke om de har en jobb å komme tilbake til når alt dette er over.

Heldigvis bor vi i Norge. Vi har en regjering og en opposisjon som vil oss vel. Vi har et svært kompetent helsevesen, som jobber dag og natt for at vi skal være trygge. Og ikke minst, så har vi verdens beste velferdssamfunn og sikkerhetsnett som skal ta vare på dem som nå går en usikker økonomisk tid i vente.

Det er helsevesenet, butikkansatte, lærerne, saksbehandlere hos Nav, renholderne og alle andre som står på frontlinjen i kampen mot viruset som fortjener champagne og gaver. Ikke jeg.

Så må vi ikke glemme at nordmenn er privilegerte. Corona-krisen stopper ikke ved grensen, men vil i løpet av de neste ukene sette sitt merke over hele verden. Derfor ønsker jeg meg ikke noe i år, annet enn donasjoner til Leger uten grenser.

Som noen smarte folk på Internett sa: Tidligere generasjoner ble sendt i krig. Vi bidrar ved å sitte på sofaen og se på Netflix. Og for øvrig, så er det nettopp den generasjonen som opplevde krigen og kjempet for vår frihet vi beskytter ved å gjøre absolutt ingenting.

Da går det faktisk helt fint å sitte alene på bursdagen sin. Jeg kan drikke champagne og spise kake alene.

Forresten, så ønsker jeg meg noe likevel. Jeg ønsker meg at de som kan, holder seg hjemme. Og ikke dra på den jævla hytten, Hemsedal er der fortsatt om en måned.

