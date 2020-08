SAMTYKKE: – Det er aldri feil å si nei, men det er alltid feil å ha sex uten at begge sier ja, skriver Høyres Mari Holm Lønseth. Foto: Frode Hansen

Debatt

Vi må godta å bli avvist, og vi må tørre å si nei

Spør en ekstra gang og sett tydelige grenser for deg selv.

MARI HOLM LØNSETH, stortingsrepresentant (H)

Sex er vanskelig. Det kan være klønete, fint og spennende. Men veien fra alle de rare, gode og fine følelsene, til ekstremt ubehag kan være mye kortere enn man tror. Det er ofte lite som skal til for å tråkke feil. I følge en undersøkelse gjort av Norstat for NRK sier 42 prosent av unge kvinner at de har hatt ufrivillig sex én eller flere ganger. Av disse sier 37 prosent at de har sagt nei, men at de ikke ble hørt.

Tallet er skyhøyt og veldig oppsiktsvekkende. Det vitner om en ukultur i samfunnet vårt, hvor mange opplever at de presses til sex. Dette er grenseoverskridende adferd som er uakseptabel. 15 prosent av norske menn i 20-årene forteller at de har hatt ufrivillig sex én eller flere ganger. Både kvinnene og mennene sier det skjedde fordi de var redde for å skape «dårlig stemning», eller fordi det var lettere å la det skje, enn å si nei.

les også Derfor trenger vi en samtykkelov, VG!

Bak tallene finner vi historier om mennesker som har begått uakseptable, seksuelle handlinger, og mennesker som er ofre for disse handlingene. Mange av disse har tråkket over en grense fordi de ikke har forstått hvor grensen går. Det er ekstra viktig at vi snakker sammen om hva som er innafor i dag, sånn at vi kan unngå overgrep i morgen.

La det være klart: Det er aldri feil å si nei, men det er alltid feil å ha sex uten at begge sier ja.

Regjeringen har de siste årene satt inn tiltak for å forebygge overgrep og voldtekt. I 2019 la vi frem en handlingsplan mot voldtekt, med flere helt konkrete voldtektsforebyggende tiltak. Men viktigere enn noen som helst handlingsplan er at du ikke har sex med noen som ikke vil ha sex med deg.

les også Jenter i pornorapport: – De kaller oss «cunt», «slut», «jævla hore»

Tallene fra Norstat viser at det fortsatt er mye som må gjøres. Tall fra Politidirektoratet er heller ikke lystig lesning: I 2018 ble det anmeldt 1758 voldtekter, mot 1217 i 2014. Mye av økningen handler nok om at flere tør å si ifra, og det er veldig bra. Men tallene er likevel altfor høye. For å komme i mål holder det ikke bare med politikere som gir penger til ulike tiltak, vi trenger at vi unge også tar grep og blir mer oppmerksomme.

Jeg vil komme med en klar oppfordring til de som kvier seg for å si nei: Si nei om du ikke vil, selv om det er vanskelig. Det er noe du bestemmer fullt og helt selv.

