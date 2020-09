REFSER: – En av de store utfordringene vi står overfor er machokulturen som Per-Willy Amundsen etterlyser mer av, skriver Zaineb al-Samarai. Foto: GISLE ODDSTAD

Mer macho er ikke svaret, Per-Willy

Per-Willy Amundsen burde innse at det er en ny tid nå.

ZAINEB AL-SAMARAI, vararepresentant til Stortinget og leder av Oslo Arbeidersamfunn

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener norske politiledere er blitt for femi og myke. Han savner gode gamle dager da en politimester hadde hår på brøstet, testosteron i røsten og batongen klar.

Det er åpenbart fristende å påpeke at de siste sju årene, så er det hele sju ulike Frp-ere som har sittet i justisministerstolen. Hvis det har blitt utpekt for få politiledere med de riktige maskuline og aggressive egenskapene, burde vel Amundsen heller kritisert sin egen og sine kollegers innsats.

Men mer interessant enn å diskutere hvem som har ansvaret for hvilke politiledere vi har, er å diskutere om mer macho faktisk er svaret på de utfordringene vi står overfor. Fra mitt perspektiv så er en av utfordringene vi står overfor nettopp denne machokulturen som Per-Willy etterlyser mer av.

Nå synes jeg at femi og macho er begreper som er litt gammeldagse. Men hvis vi skal følge eks-justisministerens resonnement og bruke slike betegnelser, så må jeg nesten spørre: Når vi ikke engang kan diskutere vindmøller eller bompenger, uten at adrenalinet får oss til å kaste oss over hverandre med de groveste beskyldninger og trusler – er det ikke nettopp fordi vi er for macho?

Når Birgit Skarstein får høre at hun ikke har noe i «Skal vi danse» å gjøre, fordi hun sitter i rullestol, eller når personer med utenlandsk bakgrunn trakasseres helt uten grunn, er ikke det et tegn på at vi bør oppføre oss litt mer mykt?

Når det ekstreme høyre og noen voldelige antirasister barker sammen – er ikke det et resultat av for mye testosteron på begge sider? Og vil det virkelig være en god medisin at også politiet opptrer aggressivt?

Både i utlandet og i Norge er det krefter som ønsker å splitte for å herske. Felles for dem alle er en aggressiv, hard og dømmende retorikk, blandet med falske nyheter og benektelse av fakta og vitenskap. I et slikt miljø er det desto viktigere at institusjonene i samfunnet holder hodet kaldt og hjertet varmt, og forsøker å dempe konflikter.

Politiet har akkurat en slik oppgave. Vi burde derfor applaudere politiledere som tenker at de har andre virkemidler enn batong og gummikuler – politiledere og polititjenestemenn som forsøker å forebygge og dempe. Og som i motsetning til andre land ikke blir lokket inn i en situasjon hvor de blir et verktøy for de kreftene som ønsker å splitte.

Det viktigste vi kan gjøre i dagens samfunn, er å forsøke å bygge ned motsetninger, være mer forsonende, og ha mer forståelse for hverandre. Da hjelper det lite å kalle de som står for konfliktdemping og forebygging for «feminister» eller «sosionomer». Poenget må være å ta i bruk virkemidler som gir resultater, ikke bare gjøre eller si ting som virker tøft.

Jeg skjønner at det er kjipt å høre for Per-Willy og hans likesinnede. Jeg skjønner at machokulturen føler seg truet og utsatt. Det har ikke akkurat vært noen glansperiode de siste årene med #metoo og alt som fulgte med. Overgangen blir lettere hvis dere bare innser at det er en ny tid nå.

