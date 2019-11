DEBATTEN: – Kom gjerne med motargumenter, men ikke gjør meningene mine små, i kraft av å basere dem på at jeg bare er såret eller krenket. Jeg er ikke lei meg, jeg er provosert, skriver Oda Ruud. Foto: PRIVAT

«25 under 25»: En krenket kvinne

Det må være vanskelig å være en del av generasjon krenket. Så slutt å bli så krenket. Tenk å bli så krenket på andres vegne. Senk skuldrene! Stakkars deg! Det er flaut!

ODA RUUD (21), journaliststudent

Jeg er det jeg kanskje vil kalle en fersk skribent. Jeg har alltid ment mye, men engasjementet mitt har kun vært forbeholdt nære venner og familie. Men i det siste har noen av debattinnleggene mine blitt publisert på nett og trykket i avisa. Det har vært veldig gøy. Jeg har fått meldinger fra folk som er enige med meg. Som takker meg for at jeg gidder å ta opp enkelte temaer. Jeg har også fått mange saklige meldinger og kommentarer fra folk som er uenige med meg. Det ønsker jeg velkommen med åpne armer. For hva er vel en debatt uten forskjellige synspunkter og meningsbærere? Man ønsker jo ikke å formidle en mening i en mulig debatt uten å få noe tilsvar.

Det å skrive kronikk og debattinnlegg er for meg en veldig viktig del av norsk journalistikk. Det å mene noe, og tørre å sette navnet sitt på det i et media som rekker ut til mange, krever mye. Det krever litt mot, det krever ryggrad og det krever at du gidder. For responsen varierer, men flesteparten av ansiktene bak kommentarene i kommentarfeltet er hvite, sinte menn.

For det er ikke de kommentarene og meldingene der folk er rykende uenige med meg jeg reagerer på. Det er den gjennomgående demografien og holdningene i kommentarene. Den sinte hærskaren av det jeg har erfart er hvite, gjerne middelaldrene, menn. Det virker som om de blir provoserte bare ved tanken på at noen skal våge å skrive noe de er uenige i. Det er ikke nødvendigvis slik at de reflekterer så mye over det som faktisk står der heller. Hvis jeg, for eksempel, skriver et innlegg der tema kan sies å være feministisk ladet, har de på mange måter allerede bestemt seg for at de er uenige.

Og det er ikke det at de er uenige som provoserer meg. Det er hersketeknikkene og kjønnsdiskrimineringen som gjennomsyrer argumentene. Jeg opplever at det er en ukultur i kommentarfeltet. Og det er spesielt negativt ladet i denne retningen hvis skribenten det er snakk om er en kvinne.

Menn blir som oftest sett på som saklige, intelligente meningsbærere med gode poenger. Jeg derimot, er en krenket kvinne. Jeg drives frem av og baserer meningene mine på følelser. Jeg må slappe av, og senke skuldrene. Ikke ta alt så alvorlig hele tiden. Dette synes jeg bidrar til å forminske stemmen til skribenten. Generasjon krenket er også et begrep som går igjen i kommentarene. For når Ola på 54 år var liten, ja da var det lov til å «flørte» på byen, kle seg ut som indianer på Halloween, kaste plastikken i havet og si n-ordet så mye de ville. Min generasjon går bare rundt og har dårlig samvittighet, og føler seg krenket både på vår egen, og andres vegne.

Hvis unge mennesker i Norge er engasjerte i verden rundt seg, og har lyst til å bidra til samfunnsdebatten, så kan jo ikke det være noe annet enn bra? Vi har i dag en veldig kul og spennende mulighet til å formidle meninger og budskap, som kan nå flere tusen. Så jeg sier at vi bør fortsette med å være «krenket». Men istedenfor at vi er krenket så er vi sinte, lidenskapelige, engasjerte og flinke samfunnsdebattanter.

At folk skriver kommentarer og engasjerer seg er bra. Jeg er glad i kommentarfeltet. Men jeg ønsker meg det, uten at jeg skal bli sett ned på, basert på kjønn eller alder. Kom gjerne med motargumenter, men ikke gjør meningene mine små, i kraft av å basere dem på at jeg bare er såret eller krenket. Jeg er ikke lei meg, jeg er provosert. Jeg overdriver ikke, jeg er engasjert.

