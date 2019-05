GLEDER SEG: – Min oppfordring til alle som føler seg norske og elsker vårt land er å ta på seg bunaden hvis de ønsker, og bli med på feiringen. For 17.mai er like mye for deg, som den er for meg. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: – Bunad er for alle

I morgen er det 17. mai, den fantastiske feiringen av vårt lille land fikk sin egen grunnlov. Dette året bestemte jeg meg for at jeg ville bruke stemmen min til å be alle som mener at innvandrere ikke bør få gå i bunad om å tenke seg om.

Nå nettopp







MIRIAM KRISTINE OTTERSEN (20), lærling.

Tenke seg om før de skriver en hatefull Facebook-kommentar, tenke seg om før de ber folk ta på sin egen nasjonaldrakt, og tenke seg om før de forteller andre mennesker hva de skal gjøre og hva de skal ha på seg. Dette er en debatt som blir en mørk sky over en veldig fin dag.

Mange nordmenn kommer til å gå i bunad på 17. mai, deriblant også noen som ikke er etnisk norske. Og 17. mai er like mye for oss og dem, som for deg og meg. Det er derfor vondt å måtte tenke på at barn kanskje kommer til å føle på denne formen for rasisme.

Noen av oss tilhører to land, på godt og på vondt. Men religion og hudfarge bør ikke ha noe å si. Min personlige mening når det kommer til bunad er at alle de som føler seg norske bør får gå i bunad, med eller uten hodeplagg, etnisk norsk eller ikke.

les også – Ingen menneskerett å eie bunad

Hvis du er en av de som imot det, vil jeg igjen spørre deg: Hvem er du til å bestemme hvem som er norsk eller ikke? Et av de beste tingene med vårt flotte land Norge er at vi har all rett til å tenke som vi vil, tro det vi vil og mene det vi vil.

Det er dette noen begrunner med kommentarer som; «Jeg er ikke rasist, men…», «… er min mening og den må jeg få lov til å ha» og «Norge er et fritt land».

Du har helt rett i at du kan få lov til å ha din mening og at Norge, heldigvis, er et fritt land. Men selv om du har all rett i verden til å tro og mene som du vil, så betyr ikke det nødvendigvis at du trenger å ytre dette til offentligheten.

Rasisme defineres som «når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse». For selv om noen er født i Norge, så betyr ikke det at de er «typisk hvite» med blå øyne og blondt hår. Nordmenn kommer i alle farger og fasonger.

les også Tjener flere tusen på å leie ut bunaden

Som vår fantastiske konge sa: «Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria.»

Du sårer noen om du legger ut den kommentaren om en som du mener ikke er norsk ikke bør få lov til å gå med bunad. Du lar dine fordommer styre andres glede, og du sprer et hat som jeg mener ikke hører hjemme her i Norge.

Er det spesielt en ting vi bør ha lært, er det å være inkluderende og spre kjærlighet. Noen velger å dele rasistiske utsagn og sitater på Facebook, hvor en større andel av disse ikke er i nærheten av å være korrekte. Noen velger å spre hat. Så fort det hatet blir rettet mot en uskyldig person kommer jeg til å rope enda høyere hvor viktig kjærligheten er.

Jeg vet at jeg kanskje ikke kan endre noens personlige mening, men jeg ber alle om å tenke seg om før de ytrer den. For jeg vet at en Facebook-kommentar kan ødelegge selvfølelsen til en person.

les også Bunads-Vedum: Folk bør velge norsk bunad

En dag kommer en flott sønn eller datter til å komme hjem med tårer i øynene fordi noen har valgt å ytre sin hatefulle mening. Den dagen det skjer, vil en del av hjertet deres knuses. De kommer til å stå foran det speilet, se på seg selv og finne flere og flere feil.

Feil som i utgangspunktet ikke er feil, men en del av dem som gjør dem så flotte. Denne sønnen eller datteren kommer ikke til å høre på de gode ordene folk sier til dem, fordi de hatefulle ordene tar for mye plass. Denne sønnen eller datteren som har så mye å gi til verden, møter opp på skolen første skoledag.

De neste årene vil han eller hun oppleve det beste og det verste. Jeg håper at barn ikke møter noen med slike fordommer. Disse fordommene læres bort og er absolutt ikke medfødt. Så ikke la noens meninger påvirke noen andres liv på noen som helst negativ måte.

For hver gang noen sier «de kan ikke», kommer jeg til å si at «de kan». Min oppfordring til alle som føler seg norske og elsker vårt land er å ta på seg bunaden hvis de ønsker, og bli med på feiringen. For 17.mai er like mye for deg som den er for meg.

Publisert: 16.05.19 kl. 13:11