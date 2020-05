Gjennom speilet

VANDALISME: – I Storbritannia brennes nå 5G-master av aktivister som mener at Covid 19-sykdommen i virkeligheten skyldes stråling, ikke viruset, skriver John Færseth. Her fra London 15. april. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Konspirasjonsteorier er ikke lenger en parallell verden som bare lever på internett og i bøker. Nå motiverer de stadig flere til handling.

JOHN FÆRSETH, forfatter av boken «KonspiraNorge»

Knapt tre uker før jul 2016 parkerte en 28 år gammel tobarnsfar utenfor en pizzarestaurant i et boligstrøk i Washington, DC. Bevæpnet med en AR-15-automatrifle og en revolver marsjerte han inn i restauranten, som var full av mennesker. De skrekkslagne gjestene ble beordret ut før Edgar Maddison Welch begav seg ut på kjøkkenet. Her begynte han å skyte og sparke opp skapdører, men fant bare kjøkkenutstyr og ingen kjeller med bur med tilfangetatte barn.

Welch hadde kjørt hele veien fra North Carolina for å etterforske påstander om at barn ble holdt som sexslaver under restauranten. «Pizzagate», som disse påstandene alt var kjent som, var basert på lekkede eposter fra Hillary Clintons valgkampsjef.

John Færseth Foto: PRIVAT

Epostene hadde blitt offentliggjort på det kontroversielle nettstedet Wikileaks kort før presidentvalget samme år. Noen av dem inneholdt referanser til pizza, en ikke uvanlig rett for travle politikere i en valgkampinnspurt. For brukere av nettstedene Reddit og 4chan som gransket de lekkede epostene, var det ingen tvil: Ordene «pizza» og «cheese pizza» var kode for «child porn» eller barneporno, og Hillary Clinton og andre i det politiske etablissementet var involvert i organiserte barnesexorgier, okkulte og satanistiske ritualer og endog kannibalisme.

I november 2016 hadde over en million twittermeldinger taggen #pizzagate. I en undersøkelse gjort omtrent samtidig med skyteepisoden svarte hele ni prosent av de spurte ja på spørsmålet om de trodde Hillary Clinton var tilknyttet en barnesexring rundt en pizzarestaurant i Washington, mens 19 prosent var usikre. Ikke overraskende var tallene langt høyere blant Trump-tilhengere.

I litteraturen har speil ofte fungert som inngangsporter til en parallell verden, der alt er på vrangen. Og på en måte var det akkurat det konspirasjonskultur var da jeg begynte å interessere meg for det for rundt femten år siden.

Det var først og fremst en liten, men fascinerende subkultur av mennesker som trodde på rare ting som at månelandingen var en bløff, at de hvite stripene på himmelen vi andre tolket som kondens fra flymotorer i virkeligheten var kjemikalier som ble sprøytet ut for å kontrollere klimaet eller gjøre oss syke, eller at illuminati styrte verden bak kulissene. Mens jeg var klar over at dette var alvor i amerikanske milits-miljøer, virket disse uendelig langt borte der jeg moret meg over å lese om dette underlige fenomenet i bøker og etter hvert på internett.

Samtidig har speilet en nifsere side i folkloren: Hvis noen stiller seg foran det og kalle på monstrene på den andre siden, risikerer man at de tar form i vår verden. På norsk er denne legenden kjent som «svartemadam». På engelsk kalles den «Bloody Mary». Utover 2010-tallet har «Mary» mer og mer tatt form i verden, ettersom konspirasjonsteorier har fått politisk innflytelse og motivert mennesker til handling.

Terrorhandlingene 22. juli 2011 er ett eksempel, Welchs angrep på pizzarestauranten – som heldigvis ikke kostet liv – er et annet. Et tredje er hvordan Ungarns autoritære statsminister Viktor Orban har brukt anklager mot finansmannen og filantropen George Soros til å styrke sin egen makt. Og et fjerde er hvordan frykten og usikkerheten rundt koronaviruset nå får enda mer konspirasjonstenkning opp i lyset.

I Storbritannia brennes nå 5G-master av aktivister som mener at Covid 19-sykdommen i virkeligheten skyldes stråling, ikke viruset. En av de viktigste ideologene for dette er David Icke, den samme som i mange år har hevdet at verden styres av utenomjordiske øgler i menneskeham. Ifølge Icke inngår 5G-nettet i en hemmelig plan om å fange menneskeheten i et digitalt fengsel tilsvarende det i Matrix-filmene. I Norge beskylder en gammel venstreradikaler på sin mye leste blogg åpenlyst Bill Gates for å ville bruke coronakrisen til å gi mennesker en «digital tatovering», selv om han ikke går like langt som den bisarre radioverten Alex Jones som beskylder Gates for å stå bak viruset.

Vel så farlig som Alex Jones, David Icke og andre er de mange nikkene verdens fortsatt mektigste mann Donald Trump har kommet med til konspirasjonsmiljøer siden valgkampen i 2016 da han lot seg intervjue av Alex Jones. For mange konspirasjonsteoretikere står Trump nå som en slags Messias som skal «drenere sumpen» og rykke den korrupte makteliten opp med roten.

Både i USA og andre steder hevdes det nå at Trump har sendt militæret inn under dekke av corona-lockdownen for å befri hundre- eller tusenvis av barn som har blitt holdt fanget i underjordiske labyrinter, der de har blitt seksuelt misbrukt og torturert av en venstrevridd og satanisk elite som høster stoffet adrenokrom fra hjernene deres for å ruse seg og holde seg unge og friske.

For noen dager siden tok bevæpnede militsmedlemmer seg inn i delstatsforsamlingen i Michigan for å kreve isolasjonsregimet avsluttet. Etter alt å dømme var de motivert av en blanding av hvit makt-ideer, myndighetsskepsis og vaksinemotstand, og egget opp av Alex Jones og andre reaksjonære konspirasjonsteoretikere som har ledet lignende demonstrasjoner i flere stater. Og av Donald Trump selv, som har brukt twitterkontoen sin til å angripe delstatsmyndigheter som forsøker å gjennomføre karantenetiltak og omtalt de bevæpnede aktivistene som «very fine people».

Faktisk har Trump i så stor grad fridd til dette segmentet at det må betraktes som en del av grunnfjellet hans, slik at det ikke lenger er usannsynlig men svært sannsynlig at de samme menneskene vil bli oppfordret til å ta til våpen mot «makteliten» dersom presidenten skulle tapet valget til høsten med liten margin.

«Hva er den rareste konspirasjonsteorien du har hørt?» er et spørsmål jeg og andre fortsatt kan få når vi snakker om dette temaet, og som det er på tide å begrave for godt. For disse forestillingene er ikke lenger en bisarr parallellverden vi kan smile av.

«Mary» har kommet ut av speilet, og vil neppe kunne manes tilbake.

Publisert: 08.05.20 kl. 16:22

