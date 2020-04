Kommentar

Ut av coronatåka

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Mange harde ord har falt mellom folk de siste ukene. Men de neste månedene skal vi igjen leve av, for og med hverandre.

I coronaens tidlige fase var det en leser som skrev til meg: «Det er veldig mange som uttrykker veldig sterke og ofte fordømmende meninger i dag; Mange av disse kommer garantert til å møte seg sjøl i døren etter hvert.» Man trenger kanskje ikke være noen Nostradamus for å forutse det, men han har like fullt noen poeng.

For det er mye vi skal se tilbake på med undring, og kanskje også en litt flau smak i munnen, når vi gradvis skal nærme oss den nye normalen. For mye har vært sagt og skrevet som ikke har vært så greit. Mellom nord og sør. Mellom fastboende og hyttefolk. Mellom folk, rett og slett.

Noe av det vi kan fortelle barnebarna våre er hvordan hytta plutselig havnet i skuddlinjen. Det var ganske fascinerende å se hvordan hyttefolk, som i god tro reiste på hytta da Norge stengte ned, måtte dra slukkøret hjem igjen i en haglskur av bannbuller om hvilke egoistiske folkefiender de var.

Slik har det egentlig fortsatt, men med stadig nye syndebu. Joggere. Folk som hamstrer på butikken. Folk som bare handler helt vanlig i butikken. Folk som går i byen, og i særdeleshet på Grünerløkka. Russen. Folk som går tur i marka. Folk i hengekøyer. Syklister. Folk som fester, eller folk som bare lengter etter en utepils. Det er vel knapt ei gruppe som ikke har fått gjennomgå.

For det er mange som er blitt kjent med sin indre Narvestad så vel som med sin indre virolog den siste tida.

Nær sagt som alltid virker tonen å ha vært skarpest i nord. Etterdønningene etter at kommuner innførte såkalt «søringkarantene», har ennå ikke lagt seg. Tvert imot har det gitt næring til mange følelsesladde utbrudd i begge retninger. «Æ hæres ikkje søringa! Måtte det ha vært så inni helvete med søringkarantene at vi i Nord-Norge fikk evig fred fra søringan!» var skuespiller Ingrid Evertsens rett fra levra-reaksjon på Facebook.

«Frisk i kjeften, men sjelelig enkel og ikke særlig intelligent», var Elin Ørjasæters oppgitte svar tilbake i Nettavisen. Selv om vi får tro at ingen av dem gjenspeiler gjennomsnittsnordmannen, kan man jo bare gjette om det ble fred og forsoning med det. Om noen var i tvil: Absolutt ikke.

Nå må det sies til nordlendingenes forsvar at ordet søringkarantene er medieskapt. Ikke var det bare kommuner i Nord-Norge som hadde egne karantenebestemmelser, og de gjaldt selvsagt ikke bare «etniske» søringer. Det er også til å forstå at kommuner som har hatt lite smitte, vil la det forbli slik.

Men det er heller ikke til å undres over at mange reagerer på språkbruken. Når ordførere tar til orde for å sette opp militære kontrollposter på grensen til Nordland og omtaler andre deler av landet som «skitten sone», så er det sårende. Når kommuneleger i nord sammenligner fylkesmannen i Troms og Finnmark med danskenes heksebrenning i Finnmark vet man nesten ikke om man skal le eller gråte, men det var definitivt ikke humoristisk ment.

Hyttekommunene har også agert ganske så ulikt innenfor myndighetenes restriksjoner. Der noen har gitt uttrykk for at de savner hyttefolk og turister og gleder seg til å få dem tilbake, har andre fremstått nesten krakilsk. I enkelte hyttekommuner har man fått inntrykk av at kommunen vil bryte sammen tvert dersom noen utenforstående skulle komme innenfor grensen.

Nå har det heller ikke vært så lett å tolke myndighetenes glideflukt bort fra hytteforbud og unødvendige fritidsreiser til den litt uavklarte tilstanden som gjelder nå. Men hva slags tone og hvilke ord man bruker i en krevende situasjon, betyr noe. Det har stor betydning for relasjonene når det igjen blir hverdag.

Vi vet ikke så mye om fremtiden. Men en ting vet vi. Vi kommer til å være mye hjemme. Det vil være turer i nærmiljøet, hytta, båten og reisemål i Norge som gjelder. Det er en stund før nordmenn igjen kan innta Kanariøyene, Italia og europeiske storbyer.

For mange kommuner betyr turister mye. At de handler og legger igjen penger lokalt, er det som holder nærbutikken og kroa åpen resten av året. Nordlendinger som ikke «hærdes søringer» vil gå slitsomme tider i møte. Skal reiselivet i Nord-Norge kompensere for at tallrike asiatiske turister uteblir, må de krysse fingrene for at en del sørfra vil bruke feriepengene i nord. Og motsatt. Dette er et forhold som går begge veier.

I coronatåka er det skapt noen unødvendige harde motsetninger mellom folk. Mellom by og land, og nord og sør. Er det noe vi vil bli påminnet de neste månedene, er det hvor gjensidig avhengig vi er av hverandre.

Publisert: 29.04.20 kl. 09:18

