MED VILJE? – Forskjellene i samfunnet øker fordi det er meningen at de skal vokse. Det er en villet politikk fra høyreregjeringen, skriver LO-lederen.

Debatt

LO-lederen hardt ut mot Erna: – Regjeringen er på «røvertokt»

Regjeringens forslag til statsbudsjett går i disse dager gjennom i Stortinget. Høyreregjeringens «røvertokt» mot arbeidsfolk og de som sitter nederst ved bordet fortsetter også til neste år.

HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN, leder, LO

Når det enkelte års statsbudsjett diskuteres, er det kanskje ikke alle som husker kuttene fra i fjor, forfjor eller for seks år siden. Men summen av smålige kutt og usosiale avgifter vokser. Forskjellene øker i Norge, noe som SSB har dokumentert grundig.

Regjeringen har strammet inn vilkårene for arbeidsavklaringspenger, dagpenger, overgangsstønad og kuttet i barnetillegget til uføre. Kutt i slike velferdsordninger rammer arbeidsløse, syke, uføre og barn i lavinntektsfamilier.

Folk som må pendle til jobben, bo på brakke, eller på annen måte bo borte fra hjemmet i jobbsammenheng har blitt straffet i flere runder. Barnehagene blir dyrere år for år. Regjeringen har innført egenandel for fysioterapi for «folk med alvorlige lidelser», fjernet tilskuddsordningen for lengeværende barn og kuttet i fri rettshjelp. Og «årets kuttgave» fra regjeringen går til barn med skjeve tenner og dårlig syn.

Hans Christian Gabrielsen. Foto: VG

Vi kan ikke bli overrasket over at forskjellene øker i Norge. Det er verdt å minne om at vi har en næringsminister som tidligere har uttalt at «Norge tåler økte forskjeller», at vi har en finansminister som mener at debatten om ulikhet ikke må reduseres til et «spørsmål om omfordeling gjennom skatter og overføringer» og vi har en statsminister som har sagt at hun «ikke bekymrer» seg for nullskattytere.

Forskjellene øker fordi det er meningen at de skal vokse. Det er en villet politikk fra høyreregjeringen, når kutt rammer arbeidsfolk og de som sitter nederst ved bordet hardest.

I statsbudsjettet for 2020 forbereder høyreregjeringen seg nå på ytterligere kutt i velferdsytelser, bla. i arbeidsavklaringspengene (AAP) for nye mottakere under 25 år.

Fra neste år kutter regjeringen i minsteytelsen på nærmere 70 000 kroner og bortfall av tillegget for ung ufør på vel 43 000 kroner.

Unge mennesker med helseproblemer og manglende arbeidserfaring vil ha problemer med å klare seg på drøyt 130 000 kroner til livsopphold. For mange vil dette medfører at de vil bli avhengig av supplerende sosialhjelp. Når folk blir presset over på sosialhjelp, er ikke det et uheldig utslag av omstendigheter utenfor politikernes kontroll.

Når samtidig antall tiltaksplasser for å få utsatte grupper i jobb reduseres, og den såkalte avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen) videreføres, bidrar dette til å svekke muligheten for inkludering i arbeidslivet av utsatte grupper. Mindre ressurser og større arbeidsbelastning gjør at de ansatte rapporterer om at de ikke har tid til å gi en god nok oppfølging av NAVs brukere.

Det hjelper lite å snakke om inkludering, når regjeringen i praktisk politikk gjennomfører smålige, usosiale kutt som presser folk ut av arbeidsmarkedet og over på sosialhjelp og fattigdom.

Når fokuset blir å overleve økonomisk er det vanskelig å motivere folk. Og det er lite som tilsier at stigmatisering av utsatte grupper viser veien ut av fattigdom og inn i arbeidslivet. Erfaring viser at tett oppfølging, økt kompetanse, adekvat helsemessig behandling, gode arbeidsmarkedstiltak og andre tiltak i NAV-regi, er av avgjørende betydning for å opprettholde tilknytningen til arbeidslivet, eller komme i arbeid.

I Granavolden-plattformen slår regjeringen fast at «Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Vi må ta vare på denne sosiale kapitalen». Videre slås det fast: «Gjennom inkluderingsdugnaden, integreringsløftet og ny kompetansepolitikk vil regjeringen sikre at folk ikke støtes ut av arbeidslivet og at flere inkluderes.».

Regjeringens ulike budsjett over flere år, og i statsbudsjettet for 2020, leder oss i motsatt retning og forsterker bare forskjellene og utstøtingen fra arbeidslivet ytterligere.

Det så kanskje ikke så ille ut til å begynne med. Forskjellene var små, men vi vet at de små skrittene virker, at samfunn forandres bit for bit. Tiltak for tiltak, kutt for kutt, forandrer høyreregjeringen Norge - gradvis.

Og etter seks år med høyreregjering merker flere og flere forskjellene, mer og mer.

Og skuta Norge, under styring av Erna Solberg og høyrepartiene, driver ikke for vær og vind. Høyreregjeringen følger en kurs som er stukket ut.

Neste års statsbudsjett følger den samme kursen. Høyrepolitikken gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk.

Publisert: 12.12.19 kl. 07:54

