BRED FRONT: – Vi må arbeide for å bryte tabuer på alle områder, fra skoler til moskeer, og selvfølgelig gjennom Pride-arrangementer, skriver kronikkforfatteren.

Når synlighet er farlig

Muslimske miljøer og moskeer er klar over verdien av solidaritet og støtte når de som representanter for en minoritetsgruppe blir utsatt for ekstremistiske angrep. På samme måte bør de stille opp og vise solidaritet når homobevegelsen – som også representerer en minoritet – blir utsatt.

SYLO TARAKU, forfatter og rådgiver i Agenda

For en tid tilbake snakket jeg med en homofil muslim som heter Ahmed, i forbindelse med arbeidet med boken min «Frihetskampen i islam».

Jeg spurte ham om hvordan det var å være homofil og muslim i Norge. Han fortalte om noen episoder, men at det stort sett går greit.

Men han sa også noe interessant: At han fra andre muslimer stadig får høre at det er greit at han er homofil, men at han ikke burde snakke så høyt om det.

Mange andre homofile muslimer har fått høre akkurat det: «Hvorfor må dere gjøre så mye ut av at dere er homofile? Hvorfor kan dere ikke holde dette for dere selv?»

Da jeg spurte Ahmed om hva han trodde var årsaken til denne forventningen, sa han: «De ønsker bare å se perfekte mennesker, perfekte muslimer. Alle avvik fra idealbildet må opphøre, eller i det minste holdes skjult.»

Mange har altså ikke problemer med «umoralen» eller «synden» per se, men at den blir synlig. For det utfordrer normene og den sosiale orden.

Det er den samme logikken som også ligger bak motstanden mot Pride-arrangementer fra konservative etniske nordmenn.

«Folk begynner å få Pride opp i halsen», skriver ansvarlig redaktør i iNyheter, Helge Lurås. Ifølge han har Pride-markeringene «gått for langt» og at det er på overtid at de «roes ned».

I Minerva skriver journalist Andreas E. Masvie at «Pride har blitt til sin egen fiende». Han kritiserer Pride-aktivismen og mener det er absurd å insistere på et sosialt krav om oppslutning: «det grenser til det autoritære – og nettopp derfor må man vente motstand.»

Dette er nye toner i debatten. Problemet ligger ikke i selve debatten om Pride, men når motstanden mot Pride uttrykkes gjennom ren intoleranse og hat.

Lokalavisen Drm24 har avslørt at minst 10 skoler i Drammen har blitt sabotert og vandalisert på grunn av Pride. Dette er svært alvorlig og trist, spesielt i lys av terrorangrepet 25. juni i fjor, som trolig var rettet mot Pride.

Etter dette angrepet ble som kjent Pride-paraden i Oslo avlyst av politiet. Det var et stort tilbakeslag for den skeive bevegelsen i Norge. Det er nettopp etter slike angrep at synlighet blir avgjørende for å ikke la ekstremistene vinne.

Det er i denne konteksten må vi se årets «motstand» mot Pride. Arrangørene bør ikke være immune mot kritikk, men det som gjelder nå er å mobilisere mot intoleranse og hat.

Vi må ikke glemme at homobevegelsen er sterkt preget av angrepet i fjor, og at mange er engstelige for sikkerheten rundt Pride-arrangementene i juni i år.

Les også Jeg flagger fordi jeg kan – men også fordi jeg må Vi ser et klart behov for kjempe «gamle kamper» om igjen.

Skal vi forebygge ekstremisme, må vi også jobbe langsiktig med holdningsendringer. Det store bildet er at Norge er et av verdens beste land å være homofil i, men angrepet i fjor og polariseringen rundt Pride de to siste årene er et tegn på at på et vis «går baklengs igjen», for å bruke ordene til forfatter Anne Holt på Facebook.

Intolerante holdninger finner man både blant etniske nordmenn og blant innvandrere. Det sier seg selv at holdningene til homofili er mye mer konservative i minoritetsmiljøer.

Mange innvandrere kommer fra land hvor homofili fortsatt er forbudt, og fra samfunn hvor homofili er assosiert med synd og skam. Da er det lite overraskende at disse holdningene også videreføres i Norge.

Etter terrorangrepet 25. juni i fjor uttalte tidligere kulturminister, Abid Raja (V) følgende til NRK: «Mitt inntrykk er at en svært stor majoritet av muslimer har negative holdninger mot homofile. I konservative kretser er fordømmelsen unison.»

Han har sikkert rett, men det er verdt å merke seg at utviklingen over generasjoner er positiv. En rapport fra Fafo viser at unge muslimer er langt mer tolerante enn deres foreldre i synet på homofili.

En fjerdedel av norsk ungdom med foreldre fra Midtøsten, Vest-Asia og Afrika sier seg enig i påstanden om at «Homoseksualitet er aldri akseptabelt».

Dette i seg selv er svært bekymringsfullt, men det er fortsatt et mindretall og langt færre enn deres foreldre.

Les også «Jeg lover å se over skulderen din mens du trekker pusten» Terroren som kunne vært unngått traumatiserte oss. Men vi kan ikke vente på at myndighetene skal gi oss den tryggheten…

At stadig flere homofile muslimer har valgt å stå frem som homofile i løpet av de siste årene er også lovende. Dette bidrar til å utfordre forventningen om å holde en lav profil, og åpner for økt synlighet for andre homofile.

Samtidig har homofile muslimer begynt å organisere seg i ulike interessegrupper, eksempelvis Skeiv Verden og foreningen Saalam. Muslimske trossamfunn er fortsatt svært konservative i dette spørsmålet, men etter 25. juni i fjor har det oppstått en viss åpning for å diskutere disse holdningene.

Holdningsendringer kan ta tid, men vi har ikke tid å miste.

Nå er det viktig å skape dialog og brede allianser for å bekjempe ekstremisme og anti-homofile strømninger.

Muslimske miljøer og moskeer er klar over verdien av solidaritet og støtte når de som representanter for en minoritetsgruppe blir utsatt for ekstremistiske angrep.

På samme måte bør de stille opp og vise solidaritet når homobevegelsen – som også representerer en minoritet – blir utsatt.

Les også Terrorangrepet under Pride: Kjempet mot tårene på Stortingets talerstol Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarte onsdag Stortinget på hvordan regjeringen skal følge opp den knusende…

Da jeg spurte Ahmed hvordan han kjemper for aksept, svarte han at han ikke blander seg inn i religiøse diskusjoner om hva teologien sier eller ikke sier. Han understreket at han ikke forventer at noen skal endre sin kultur eller religion.

Det eneste han ønsker er at folk lar ham få være i fred og aksepterer ham som den han er, på samme måte som han respekterer andres rett til å være seg selv.

Ahmeds motto er «live and let live» – å leve og la andre leve. Dette er kjernen i begrepet toleranse, om å tåle det du misliker. Det handler rett og slett om å lære å leve med annerledeshet.

Dette er et godt utgangspunkt for kampen for aksept av homofile i alle miljøer.

For de som lurer på hvorfor «homofile gjør så stor sak ut av sin legning», er det viktig å forstå at synlighet har spilt en avgjørende rolle for de skeives frihetskamp.

Vi må arbeide for å bryte tabuer på alle områder, fra skoler til moskeer, og selvfølgelig gjennom Pride-arrangementer.

Vi kan ikke ha et mangfoldig samfunn uten toleranse. Pride-feiringen skal være fri og trygg for alle. Det har vi et felles ansvar for.

Jeg ønsker alle en god Pride-sommer i 2023!

