Tid for ettertanke

Universitetet vårt har fått betydelig oppmerksomhet den siste tiden på grunn av historien om den utenlandske statsborgeren som ble arrestert og siktet for spionasje. Dette er naturligvis en sak vi skulle vært foruten. Men samtidig gir den rom for noen refleksjoner.

MARIANNE ELISABETH JOHNSEN, styreleder ved UIT Norges arktiske universitet

DAG RUNE OLSEN, rektor ved UIT Norges arktiske universitet

Åpenhet og fri deling av kunnskap er grunnleggende akademiske kjerneverdier. Men disse må balanseres mot en stats og innbyggernes legitime behov for sikkerhet. Spionasje og etterretningsvirksomhet ved universiteter er ikke et nytt fenomen.

Allerede ved inngangen til den kalde krigen har universiteter vært arena for spionasje og etterretningsvirksomhet. Det er flere grunner til dette. Blant annet tilgang til nettverk, tilgang til informasjon og rekruttering av mulige spioner.

I de senere årene har universitetene hatt fokus på å sikre seg mot industrispionasje og mot at kunnskap og teknologi som er relevant for våpenutvikling, ikke kommer fremmede makter i hende. Dette forvaltes av det såkalte eksportkontroll-regelverket og forventes strammet inn i forbindelse med pågående revisjon.

UiT har de to siste årene vært utsatt for to store hackerangrep som ikke kan utelukkes å ha kobling til fremmede makter. Daglig utsettes universitetene for forsøk på dataangrep fra en rekke ulike aktører.

Derfor har vi ved UiT iverksatt tiltak for å bedre vår datasikkerhet, i likhet med mange norske universiteter.

Den pågrepne utenlandske statsborgeren er av PST omtalt som en «illegalist», altså en person med falsk identitet og som under dekke av en akademisk utdanning og faglige interesser får innpass ved universiteter, først i Canada og så hos oss.

Som assisterende PST-sjef påpekte under offentliggjøring av arrestasjonen, så er det svært sjeldent at sikkerhetstjenestene greier å avdekke «illegalister». Pågripelsen må i så måte betraktes som en suksess for PST.

Så må det presiseres: Vedkommende er siktet, men verken tiltalt eller dømt. Også for angivelige «illegalister» gjelder alminnelig rettssikkerhet i Norge.

Universiteter verken kan eller skal opptre som sikkerhetspoliti og bedrive etterforskning rettet mot utenlandske gjester som kommer for å arbeide sammen med oss. Det er ikke vår oppgave, ei heller har vi myndighet til det.

Samtidig er denne saken en påminnelse om en verden der veldig mye er forandret i løpet av de siste år. Og vi må erkjenner at tunge og viktige akademiske institusjoner kan være attraktive mål for fremmede makter som ikke vil oss vel.

Vi kunne neppe gjort mye annerledes i den aktuelle saken, men vi kan definitivt ta lærdom av hendelsen og stå bedre rustet i tiden fremover. Derfor går vi gjennomgå våre sikkerhetsrutiner uten at vi av den grunn svekker vår konsekvente holdning til akademiske kjerneverdier som åpenhet og imøtekommenhet i forhold til internasjonalt samarbeid.

UiT har alltid vært – og skal fortsatt være – opptatt av impulser utenfra. Uten gjesteforelesere og samarbeid med utenlandske akademiske miljøer – svekkes vårt faglige tilbud og forskningen stanser opp.

Det vi arbeider med ved UIT, i likhet med andre viktige forskningsmiljøer i landet, kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet.

I Tromsø er vi antagelig mer utsatt enn mange andre utdannings- og forskningsmiljøer, ganske enkelt fordi vårt ansikt er vendt mot nord og omfatter særlig sensitive forskningsområder som reflekterer vår strategiske beliggenhet.

Med vår innsikt og forskning setter UiT på mange måter agendaen for noen av samtidens mest sentrale spørsmål som sikkerhetspolitikk, ressursforvaltning og klima.

Arrestasjonen av den antatte spionen på UIT er naturligvis en vekker for oss. Vi i akademia skal ikke gjøre politiets og sikkerhetstjenestens jobb, men det betyr ikke at ikke også vi skal bidra til nasjonal sikkerhet. Det gjør vi best gjennom solide sikkerhetsrutiner internt og det faste samarbeidet vi har med PST.

Samtidig er det et faktum at vår sjekk av personer som skal arbeide hos oss av helt åpenbare grunner avgrenser seg til det faglige, blant annet gjennom referansesjekk og sjekk av vitnemål.

Der stanser vår kompetanse og vår myndighet. Den rene spionjakt får andre ta seg av.

Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen krever et nytt refleksjonsnivået hos oss i akademia. Selv om vi gjennom mange tiår har erfaring med forskningssamarbeid i land utenfor vår egen sikkerhetsallianse og med internasjonale kolleger på campus, har denne saken vært en påminnelse om universiteter er mål for spionasje.

Vi bør nok øke vår bevissthet om at kunnskap kan misbrukes, selv om materialet ikke er hemmeligstemplet. Og at summen av åpent og tilgjengelig informasjon kan gjøre stor skade hvis det kommer i gale hender.

Ja, dette står i kontrast til de akademiske kjerneverdier vi hegner om. Og som har så mye til felles med det tillitsbaserte samfunn vi er så stolte av. Balansen er ikke enkelt, men begynner med erkjennelse av at universitetet er av interesse for fremmede makter med mindre edle hensikter enn vitenskapens fremme.

I et intervju med NRK understreker statsråd Ola Borten Moe denne balanse. Derfor er det fint at han inviterer norske universiteter til et sektormøte for å drøfte våre sikkerhetsrutiner, samtidig som han understreker at han er opptatt av at Norge skal ha forskere fra utlandet.

Det er vi glad for. Vi ser fram til å bidra. Vi vil være med å trygge institusjonene våre og skape en trygg ramme rundt undervisning og forskning.

Vi må benytte denne saken til å øke bevissthet om det ansvar vi har som statlige institusjoner, men uten at man skaper mistenksomhet rettet mot akademikere fra utlandet. Da eroderer også det tillitsbaserte samfunnet.

Skal forskning ha noen verdi er det viktig at våre egne forskere og utenlandske gjester kan arbeide sammen trygt og tillitsfullt. Bare på den måten kan vi sikre akademisk frihet som forsterker internasjonalt samarbeid.

Som universitet har vi også et tydelig formidlingsansvar. I 2020 publiserte UiT artikkelserien Nordområdepolitikken i en brytningstid. Den reflekterer bredden i nordområdekompetanse ved UiT, men viser samtidig hvilke endringer den geopolitiske situasjonen har gjennomgått på kort tid.

Vi mener det er betimelig at vi nå setter den nye geopolitiske situasjonen på sakskartet.

Ulike regjeringer har minnet oss på at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Den sittende regjering har pekt på nordområdene som Norges viktigste fredsprosjekt. Samtidig foreligger det en ny geopolitisk normal; den fordrer akademisk og forskningsmessig analyse.

Derfor skal UiT forsterke sin innsats innen geopolitikk og nordområde-kunnskap.