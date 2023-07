EKSTREMIST: – Arrestasjonen av Igor Girkin, her i retten i Moskva 21. juli, kan være en del av en maktkamp bak kulissene, og rettet mot dem som til nå har beskyttet ham, skriver John Færseth.

Ultranasjonalist og brikke for andre

Igor Girkin, som ble arrestert i forrige uke og anklaget for ekstremisme, har i mange år vært en representant for en ekstrem russisk nasjonalisme. Samtidig har rollen hans ofte vært å være et verktøy i andres prosjekter.

JOHN FÆRSETH, forfatter og Ukraina-kjenner

Det er nå rundt en uke siden den russiske ultranasjonalisten Igor Girkin – alias Strelkov – ble arrestert og siktet for å ha oppfordret til ekstremisme. Den enkleste forklaringen er at Girkin gikk for langt da han kalte Putin en «undermåler» som burde fjernes fra makten.

Samtidig er det teorier om at arrestasjonen er en del av en maktkamp bak kulissene, og rettet mot dem som til nå har beskyttet ham.

Vi skal komme tilbake til disse teoriene. Men det viktigste foreløpig, er å slå fast at det ikke er rart at de blir drøftet. Hvis det er noe som kjennetegner Girkins karriere, er det nemlig at han flere ganger har fungert som et ansikt utad for andres operasjoner, der hensikten har vært å skape forvirring om hva som egentlig foregår.

Girkin er mest kjent for rollen han spilte i «opprøret» i Donbas våren og sommeren 2014. Mens «opprøret» gjorde bruk av faktisk misnøye i gruve- og industribyene i Øst-Ukraina, var det i stor grad organisert fra Moskva.

Det var Girkin som startet den ni år lange væpnede konflikten mellom Russland og Ukraina da han krysset den russisk-ukrainske grensen 12. april 2014 sammen med 52 bevæpnede menn, de fleste russiske statsborgere.

De okkuperte byen Slovjansk i Donetsk-fylket, heiste russiske flagg og delte ut våpen til lokale sympatisører. I løpet av de neste dagene ble det samme scenarioet gjentatt i flere andre byer i Donetsk og Luhansk, og gjorde at det som i starten ble omtalt som lokale separatister fikk kontroll over rundt halvparten av de to ukrainske fylkene.

Girkin er også dømt for nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet i juli 2014, mens han var forsvarsminister i den såkalte «Folkerepublikken Donetsk».

Dette er ikke den eneste gangen Girkin har vært knyttet til krigsforbrytelser eller til «skitne» kriger i Russlands nærområder. I 1992 slåss han på serbisk side i Bosnia, der han har blitt anklaget for medvirkning til drap på 3000 bosnisk-muslimske menn. Han har også blitt beskyldt for medvirkning til bortføringer og drap i Tsjetsjenia på 2000-tallet.

Girkin var også en av flere frivillige russiske nasjonalister som kjempet for russisktalende moldovere mellom 1990 og 1992. Denne krigen, som brøt ut omtrent samtidig med at Moldova ble selvstendig, førte til opprettelsen av den russiskkontrollerte opprørsrepublikken Transnistria.

Transnistria er den dag i dag et russisk brohode i vest, like ved den ukrainske Odesa-regionen, med rundt 1500 russiske soldater. På samme måte som de senere opprørsrepublikkene i Georgia og Ukraina, har den uløste konflikten til nå gjort det umulig for Moldova å bli med i EU eller NATO.

Videre ble Girkin på et tidspunkt rekruttert av etterretningstjenesten FSB, og oppnådde en oberst-tittel før han tok avskjed i 2013.

På dette tidspunktet hadde han allerede begynt å jobbe med sikkerhet for oligarken Konstantin Malofejev, en glødende russisk-ortodoks nasjonalist med forbindelser høyt oppe i den ortodokse kirken og etterretningstjenesten FSB.

Etter alt å dømme ble han introdusert til Malofejev av Aleksandr Borodai, som han hadde slåss sammen med i Moldova og som senere ble den første statsministeren i opprørsrepublikken Donetsk.

Ikke minst tilhørte Girkin et ultranasjonalistisk miljø. Her sirkulerte det ideer om å «ta tilbake» Krym og «Novorossija» – hele sør- og øst-Ukraina som man mente var blitt urettmessig fratatt Russland, lenge før dette ble det russiske regimets politikk.

I motsetning til okkupasjonen av Krym noen uker før, ser ikke den russiske destabiliseringen og den militære intervensjonen i Donbas våren 2014 ut til å ha fulgt noen enhetlig plan.

I stedet prøvde flere «kuratorer» i Moskva å bruke nettverkene sine til å organisere prorussiske demonstrasjoner over hele Øst- og Sør-Ukraina, i håp om å skape nok uro til at Putin kunne sette inn soldater og ta disse områdene inn i den russiske favnen.

En av kuratorene var Konstantin Malofejev, som ser ut til å ha overlatt den praktiske biten til Girkin og andre russiske ultranasjonalister. Samtidig tyder avsløringer fra gravenettstedet Bellingcat på at Girkin mottok ordre fra FSB i denne perioden, og fortsatte å være tilknyttet FSB i alle fall fram til 2016.

Ifølge Aleksandr Borodaj, den første statsministeren i «folkerepublikken Donetsk», var Girkins operasjoner i Donbas i april 2014 finansiert av Malofejev. Malofejev hadde også god grunn til å stole på at Girkin var rett mann: I slutten av januar 2014 besøkte Malofejev og Girkin Krymhalvøya sammen.

Offisielt var Malofejev leder for en kirkelig delegasjon som skulle overlevere et verdifullt ikon, mens Girkin var ansvarlig for sikkerheten til ikonet. I virkeligheten var hensikten trolig å forberede okkupasjonen, samle etterretning, og ha møter med lokale separatister.

En måned senere var Girkin tilbake som en av de russiske «grønne mennene» som tok kontroll over halvøya under dekke av å være lokal milits. Flere andre «grønne menn» ble senere med til Slovjansk. Girkin skal også ha blitt oppfordret til å dra videre til Donbas av Sergej Aksjonov, lederen for okkupasjonsmyndighetene på Krym.

I likhet med Girkin og Borodaj kom mange av de russiske frivillige som strømmet over grensen de første månedene fra ultranasjonalistiske miljøer. Girkin og Borodaj forsøkte dessuten å gjøre «Novorossija» eller «Ny-Russland» til starten på et «nytt Russland», det vil si en nasjonalistisk revolusjon som kunne eksporteres tilbake til selve Russland.

I virkeligheten var de verktøy, som kunne forkastes når de ikke lenger var nyttige. Kort etter at det malaysiske flyet ble skutt ned ble begge avsatt og reiste tilbake til Russland i unåde.

Kuratorene hadde ikke klart å lage noe opprør utenfor Donbas, og Ukraina hadde ikke falt fra hverandre slik man hadde trodd ville skje. I stedet var ukrainske styrker i ferd med å nedkjempe det russiskkontrollerte opprøret i Donetsk og Luhansk.

Da Russland satte inn flere tusen regulære soldater i slutten av august, var ikke målet å annektere Donetsk eller Luhansk, men å holde konflikten gående. Håpet var å på sikt presse Ukraina til å gå med på en fredsavtale på Moskvas premisser.

For at omverdenen skulle fortsette å tro det dreide seg om en ukrainsk borgerkrig, trengtes mindre ideologiske ledere med lokal tilknytning.

Aleksandr Borodaj holdt seg inne med myndighetene, og fikk etter hvert plass i den russiske dumaen. Girkin markerte seg derimot som en skarp kritiker av Kreml, som han mente hadde sviktet ved å ikke annekterte Donetsk og Luhansk sommeren 2014. Samtidig fremhevet han sin egen ikke ubetydelige rolle i den første fasen av krigen.

Siden invasjonen begynte i fjor har Girkin vært en ledende «krigsblogger», som har støttet krigen men kritisert måten den har blitt ført på. I likhet med flere andre slike bloggere har han fått være i fred for myndighetene, som har konsentrert seg om å slå ned på liberale krigsmotstandere.

En utbredt forklaring på arrestasjonen, er at Kreml har behov for å statuere et eksempel for andre nasjonalistiske kritikere etter opprørsforsøket til Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin.

En annen forklaring – som ikke utelukker den første – er at Girkin inntil nylig har hatt støtte fra krefter i FSB, som nå har blitt svekket.

I så fall har Girkin nok en gang vært et verktøy for andres prosjekter, som kan forkastes når det ikke lenger er behov for ham.