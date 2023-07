Kommentar

«Historielærer» Putin bruker diktatoren Stalin mot Polen

RELIGIØS: Vladimir Putin under et besøk i marinens kirke i byen Kronstadt søndag.

Vladimir Putin (70) har bedrevet mye merkverdig historieundervisning de siste årene. Nå er det polakkene det går ut over. Med Sovjet-diktatoren Josef Stalin som helt.

Polen er blant landene som har vært mest ivrig i å hjelpe Ukraina etter at Putin beordret fullskala krig for drøyt 500 dager siden.

Sammen med Litauen er det polakkene som har uttrykt størst frykt for at de skal være neste land på «Putins liste» - om vi ser bort fra Georgia, der russerne allerede okkuperer deler av landet.

Belarus-president Aleksandr Lukasjenko huser det som er igjen av Wagner-gruppen etter sommerens opprør, og visstnok er det et par tusen mann som befinner seg i hans rike nå. Ifølge Lukasjenko må han holde dem igjen for at de ikke skal angripe Polen.

Det er selvfølgelig nonsens.

Vladimir Putin på sin side hevder at Polen vil invadere Belarus. Påstanden kom i en tale til det nasjonale sikkerhetsrådet.

Det er selvfølgelig enda mer nonsens.

MOSKVA: Ukraina prøvde natt til mandag å angripe Moskva med to droner. De ble skutt ned, men gjorde skader da de falt ned.

Putin følger selv opp sin egen løgn med at Russland er klare til å svare «med alle tilgjengelige midler».

Polen sender nå tropper mot sin østlige grense, og den russiske ambassadøren er innkalt på teppet.

Putin er ikke ferdig med det: Han hevder også at det er planer om at en polsk-litauisk styrke skal settes inn ved Lviv i det vestre Ukraina, i et område som i sin tid tilhørte Polen (fram til 1939).

Det er selvfølgelig nonsens.

Tilbake til det med Vladimir Putin og historieundervisningen:

– De vestre delene av dagens Polen var en gave fra Stalin til polakkene. Har våre venner i Warszawa glemt det? Vi skal minne dere om det, sier presidenten.

Dette har naturlig nok satt sinnene i kok hos polakkene:

– Stalin var en krigsforbryter, skyld i hundretusentall polakkers død. Den historiesannheten kan ikke diskuteres, twitrer Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

Påstandene fra både Lukasjenko og Putin er så fantasifulle at vi stopper opp og tenker; Kan Wagner-gruppen angripe NATO-medlem Polen? Og vil et privat militært selskaps angrep utløse NATOs artikkel fem om at et angrep på ett medlem betraktes som et angrep mot dem alle?

Folk tar selfier med Vladimir Putin under hans besøk i Kronstadt utenfor St. Petersburg søndag.

Trolig vil det det, fordi Wagner-gruppen eksisterer på den russiske statens nåde og har kriget for Russland i Ukraina.

Men oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er klar når jeg spør ham: Det ville være meningsløst for den lille Wagner-gruppen alene å angripe Polen.

De får neppe hjelp av den russiske hæren: De har mer en nok med å forsvare områdene som de har okkupert i Ukraina, selv om den ukrainske motoffensiven ikke er like kraftfull som forventet. Det strategiske målet om å avskjære den russiske landbroen mellom Donbas og Krim er foreløpig langt borte. Derimot viser ukrainerne styrke ved å angripe mål i den russiske hovedstaden Moskva med droner og sette ammunisjonslagre på Krim i brann.

Putins versjon av Polens historie glir lett inn i rekken av hans fantasifulle historiefortelling. Det startet i opptakten til krigen og har fortsatt siden. Russlands president hevder at regionene Luhansk og Donetsk egentlig skulle bli en del av Russland - men at Vladimir Lenin ga områdene til Ukraina. Putin har også omtalt Ukraina som en «kvasi-stat».

Det trengs en ny «historielærer».