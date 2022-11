FRA B til A? – Fraværet av norske politikere i EU synes å ha skapt den illusjon at det er stor forskjell på EØS og EU-medlemskap. Det er det ikke, skriver kronikkforfatteren.

En ny og mer edruelig EU-debatt

Den tredje store norske Europa-debatten vil handle om vi skal gå fra B- til A-medlemskap i EU. Det bør bli en debatt der vi puster med magen og klarer oss uten dommedagsprofetier.

FREDRIK MELLEM, generalsekretær i Europabevegelsen

Både i 1972 og i 1994 ble EU-debattene i Norge til dels preget av dommedagsprofetier av typen «hvis Norge blir med/ikke blir med i EU, vil det bli Armageddon for alt som er godt og vakkert her i landet.» Sånn er det ingen grunn til at det skal bli denne gangen.

Alt ligger egentlig til rette for en betydelig mer edruelig EU-debatt.

I oktober var det 30 år siden Stortinget med ¾ flertall ratifiserte EØS-avtalen. En avtale som skulle sikre at EFTA-landene ble en integrert del av det indre marked. Det indre marked består av EUs 27 medlemsland og de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

30 land med 450 millioner mennesker, hvor varer, tjenester, investeringer og mennesker skal kunne bevege seg fritt uten proteksjonistiske og destruktive tekniske handelshindre eller tollsatser.

For at dette skal fungere i praksis må EFTA-landene løpende adoptere den lovgivning som de 27 EU-landene vedtar for dette markedet. Avtalen ble så omfattende at de daværende EFTA-landene Sverige, Finland og Østerrike fant det mer rasjonelt å ta skrittet fullt ut.

SAMHOLD: EU-landene står sammen selv om krisevindene blir stadig friskere. – Norge er for de aller fleste praktiske formål allerede medlem av EU, mener kronikkforfatteren.

De valgte å bli fullverdige medlemmer i EU, i stedet for å lene seg på en avtale som i praksis er et B-medlemskap. Norge står altså alene igjen med EØS-avtalen, sammen med «stormaktene» Island og Liechtenstein. Land på størrelse med henholdsvis Bergen og Moss.

Om avtalen var omfattende da den ble vedtatt i 1992 er den uendelig mye mer omfattende i dag. Det er det som ligger i begrepet dynamisk avtale. Norge har gjennom EØS-avtalen blitt litt mer integrert i EU for hver eneste dag som har gått.

Dette har nå pågått i snart 30 år. Nå er riktignok ikke EØS-avtalen helt altomfattende, men Norge har også mer enn 70 andre avtaler med EU. I praksis følger vi EUs politikk på nesten alle områder.

Det er derfor grunn til å håpe at den Europadebatten som nå er i emning vil bli mer edruelig enn de to foregående. Det er ingen grunn til å overdramatisere hva som vil skje hvis Norge blir eller ikke blir medlem av EU.

Norge er for de aller fleste praktiske formål allerede medlem av EU. Den største forskjellen nordmenn ville oppleve om Norge ble medlem av EU, er at norske europapolitikere plutselig vil begynne å dukke opp på Dagsnytt 18, for å diskutere EU-politikk mens sakene faktisk er oppe til reell diskusjon.

Dette til forskjell fra i dag, hvor stortingspolitikere en sjelden gang dukker opp på Dagsnytt 18 for å diskutere EU-sakene tre til fem år etter at de er endelig avgjort og bare skal fases inn i norsk lovgivning.

Storbritannia og Sveits er nå de eneste demokratiene i Europa som ikke enten er fullverdig medlem i EU, B-medlem i EU, eller som har en offisiell nasjonal målsetting om å bli medlem i EU.

Felles for Sveits og Storbritannia er at de begge har store og økende utfordringer med sin tilknytning til hva som er deres største og viktigste marked. Ikke bare for deres næringsliv, men også for deres forsknings- og utdanningsinstitusjoner og i økende grad for deres innbyggere i sin alminnelighet.

De nye landene i Øst-Europa betrakter medlemskap i EU (og NATO) som omverdenens endelige anerkjennelse av disse som selvstendige stater. Altså en virkelighetsoppfatning så langt vekk fra den norske Nei-siden som det er mulig å komme.

Det er ingen land i Europa som ser ut til å ville følge Sveits og Storbritannias eksempel. Tvert imot. Den lille EU-motstanden som var i enkelte medlemsland har svekket seg betydelig etter brexit.

Det er heller ingenting som tyder på at Norge vil gå denne veien. Det har vært åtte stortingsvalg siden Stortinget ratifiserte EØS-avtalen i 1992. Bare SV og Senterpartiet stemte mot den gangen.

EØS-AVTALEN: – Vi er allerede så integrert i EU at vi kunne søkt om medlemskap på en mandag og blitt tatt opp som medlem allerede fredag i samme i uke. Litt billedlig talt, men ikke mye, skriver generalsekretæren i Europabevegelsen.

EØS-avtalen har siden vært tema i alle valgkamper og alle åtte stortingsvalg har gitt samme resultat: Massivt flertall til politikere og partier som støtter avtalen. I det sittende storting er det fremdeles ¾ flertall for EØS-avtalen.

Når Sentio spør for Klassekampen og Nationen svarer rundt 70 prosent av velgerne at de ville stemt Ja til EØS-avtalen i en eventuell folkeavstemning. Nei-siden er knapt flere enn dem som svarer «vet ikke.» Selv 75 prosent av SV-velgerne og rundt 50 prosent av Senterpartivelgerne svarer Ja til EØS.

Den tredje store norske europadebatten vil altså handle om vi skal gå fra B- til A-medlemskap. I grove trekk er dette en debatt om status quo skal videreføres på den ene eller på den andre måten. Om vi skal være representert i EUs besluttende organer eller ikke.

Det bør bli en debatt der vi puster med magen og klarer oss uten dommedagsprofetier.

Vi er allerede så integrert i EU at vi kunne søkt om medlemskap på en mandag og blitt tatt opp som medlem allerede fredag i samme i uke. Litt billedlig talt, men ikke mye.

Det som først og fremst står i veien for et fullverdig medlemskap i EU, er den nasjonale myten vi har utviklet rundt EØS. Fraværet av norske politikere i EU synes å ha skapt den illusjon at det er stor forskjell på EØS og EU-medlemskap. Det er det ikke.

Den lille forskjellen som var der i 1992 har blitt litt mindre for hver dag som har gått. Sånn vil det også fortsette.