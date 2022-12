VENNSKAP: – Heldige er de som finner en venn i livet. Det er en gave, men krever også en innsats, skriver Kim Larsen.

Heldige er de som finner en venn i livet

Å finne en god venn i livet er noe av det mest verdifulle man kan erfare. Hvorfor er det da så få som leter etter det?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen

Å ha en venn er en stor gave, og kan erfares som en livgivende oase som får oss til å føle oss mer hjemme i verden. Det vet alle som har kjent på denne typen fellesskap.

Ofte er det slik at det finnes et visst slektskap i måten å tenke på blant venner. Man vil og ikke-vil det samme. En trofast venn er et trygt vern, og finner du ham eller henne, har du funnet en skatt, hevder forfatteren av den apokryfe boken «Sirak».

Han antyder det opplagte: En venn er noe man finner, noe man oppdager, mer enn noe man kan organisere eller kreve. Et autentisk vennskap har alltid noe ubegripelig over seg, og er ofte ledsaget av dyp glede.

Overfor en venn kan man våge å være seg selv, og slippe å spille teater. Det er som filosofen og munken Wilfrid Stinissen skriver et sted: Å møte sin venn kan være som å dra på retrett, som å puste frisk luft. Flere erfarer likevel det triste, å aldri finne en slik person. Det er en stor sorg for mange.

I antikken var det flere lærde personer som opphøyet vennskapet som et middel til å nå en indre kjerne, en slags indre ro. Vennskapet ble da sett på som lindrende for sinnet, det skapte en trygghet i tilværelsen og bidro til hjelp i vanskelige situasjoner.

Advarslene var likevel klare: Unngå pessimistene, de som klager over alle ting – eller de som smisker og driver med smiger for å oppnå noe.

Venner driver ikke med den slags. Deres fremste ønske er den andres frihet.

Mange relasjoner bygger på en forventning om å oppnå noe, et behov eller en tjeneste, men vennskap skiller seg fra slik nyttetenkning knyttet til den andre.

Det er altså ikke det at vi trenger hverandre som konstituerer vennskapet. Det kan tvert om forstyrre maktbalansen i forholdet. Aristoteles skjelnet mellom det han kalte nytelsesvennskap, nyttevennskap og fullkomment vennskap, hvor de to første ikke var vennskap i egentlig forstand. De kunne ha sin funksjon, ved å gi god stemning og gjøre det behagelig, eller du kunne få noe nyttig ut av relasjonen.

Men det var den siste type vennskap Aristoteles fremhevet: en form for total respekt for den andre, hvor en ønsker den andre alt godt for personens skyld, ikke først og fremst for egen skyld.

Alle våre relasjoner er selvsagt forskjellige. De fleste er enige om at vennskap er noe annet enn bekjentskap eller kollegafellesskap. De kan være viktige nok og er ofte helt avgjørende for at hverdagen skal gå opp. Vi hjelper dem, de hjelper oss.

Det kan ofte være viktige relasjoner, ja, slike relasjoner kan av og til minne om vennskap. Men her gjelder nytteprinsippet: Gi og ta. Selvsagt vil slike relasjoner også innebære stor grad av sympati og velvilje. Vi støtter og hjelper og får samme behandling tilbake. Men fullkomment vennskap er det ikke.

Vennskap er derfor litt annerledes. Det er en type relasjon hvor man blir rolig i den andres nærhet, og hvor tillit, glede, nysgjerrighet og ikke minst fortrolighet spiller en avgjørende rolle. Man føler seg fri i relasjonen, uten nyttetenkning og nytelse som utgangspunkt for relasjonen. Vennskap har det unike i seg: fraværet av eierskap.

For å bruke et religiøst begrep: Vennskap er en slags nåde – hvor det ikke utdeles medaljer eller premier, men hvor gevinsten ligger i hjelpen vi får til å bli klar over vår egen autentiske individualitet, eller i hvert fall får hjelp til å forme den.

Vennskapet har på en måte en iboende verdi. Det gir ro, en avslappethet bare ved å være nær den andre, en frihet. Det som skjer i relasjonen, er nærmest uviktig for oss. Vi får puste i slike livgivende oaser.

Hvorfor er dette så viktig for oss? Jo, for nettopp i en fragmentert tid, hvor ting går raskt, hvor det er uro og konflikter rundt oss og i oss, og det meste av det vi gjør skal ha en anvendelse for oss, kan en venn bidra til øyeblikk av ekthet, ja, til en form for frihet.

Flere erfarer at nettopp i en kaotisk tid kan uorden gi mening i møte med en venn. I øyeblikk kan man erfare at ting henger sammen, at det mangfoldige og tvetydige danner et mønster. Eller som den antikke filosofen Seneca en gang sa: Gjennom samtalen med en venn kan man få «tettet sin sjels farkost».

En slik sann dialog eller et slikt sant møte, om du vil, er noe annet enn bare prat og diskusjon. Den lodder dypere, og man får et vitne til livet sitt, en hjelp til å oppdage den andre som den andre, og ikke minst seg selv, som et selv.

Ikke bare demmer det opp for erfaringen av hjemløshet i verden, det kan gi kraft og mot til å se livet og verden som noe annet enn bare en drøm.

Vennskap er derfor noe annet enn nytelse og nyttig atspredelse. Det er noe mer enn det som fyller de ledige hullene i almanakkene våre. Vennskap er en serie med her-og-nå-øyeblikk, hvor vennskapets fortid og nåtid ikke er det mest interessante. Det gir en form for frihet, som ivaretar den andres unikhet – og kan samtidig være fylt av en evighet.

Heldige er de som finner en venn i livet. Det er en gave, men krever også en innsats.

Hvis du finner en venn, hold fast på ham eller henne. Det kan virkelig demme opp for din hjemløshet i verden.