Leder

Stridsvognene bør utsettes

Regjeringen bør utsette den planlagte inngåelsen av kontrakt om nye stridsvogner. Dårlige valg blir dyrt. Særlig i tider som dette.

Krigen i Ukraina har snudd om på mye. Den bør også endre hvordan vi tenker om vårt eget forsvar. Det som var riktig i fjor, er ikke nødvendigvis riktig nå.

Det ble kjent denne uken, gjennom avisen Dagens Næringsliv, at forsvarssjef Eirik Kristoffersen har frarådet regjeringen å gå til innkjøp av stridsvogner, slik planene er.

Prosessen med å anskaffe stridsvogner har pågått lenge. Den begynte allerede under Erna Solbergs regjering. Ine Eriksen Søreide var forsvarsminister og utenriksminister i Solbergs regjering, og er derfor en av dem som tidligere jobbet for at hæren skal få stridsvognene de har bedt om.

Vært omstridt

Nå anbefaler hun at avgjørelsen blir utsatt. Det er ikke dramatisk, det hun ber om. Hennes forslag er at regjeringen venter til forsvarssjefen kommer med sitt helhetlige fagmilitære råd, som etter planen skal komme til våren.

Også Forsvarskommisjonen kommer med sin endelige rapport før sommeren.

Regjeringen bør lytte til forsvarssjef Eirik Kristoffersen når han fraråder innkjøp av nye stridsvogner.

Etter den fastlagte tidsplanen skal kontrakten på 82 stridsvogner signeres i løpet av dette året. Det skal stå mellom to leverandører, og kostnadsrammen er på i underkant av 20 milliarder kroner.

De planlagte anskaffelsene av nye stridsvogner har lenge vært omstridt, både i det politiske miljøet, og internt i Forsvaret.

Motstanderne har fått styrket sine argumenter etter Russlands invasjon av Ukraina. Her har vi sett hvor sårbare stridsvogner er, blant annet i møte med missiler og droner.

Må satse klokt

Dagens Næringsliv erfarer at forsvarssjefen anbefaler at regjeringen heller bør satse på helikoptre og langtrekkende ild til hæren. Forsvaret er politisk styrt, det er regjeringen som både skal og må ta det endelige valget. Selvsagt. Men Kristoffersens råd bør veie tungt.

Krigen i Ukraina har vist oss hvor utsatte stridsvogner er.

Det bør være uproblematisk å utsette avgjørelsen om stridsvogner til våren. Det naturlige er å se denne store investeringen i sammenheng med både forsvarssjefens fagmilitære råd, og Forsvarskommisjonens endelige rapport.

Dette er ikke tiden for å ta forhastede beslutninger. Norge må satse mye på Forsvaret. Det betyr også å satse klokt.

Bruke penger og ressurser der det trengs mest, og gjør størst nytte. Og vite at av og til kan det være nyttig å kjøpe seg tid. Slik at man unngår å bomme på målet.