EUROPRIX: I opposisjon ville Giorgia Meloni bryte med EU og skrote euroen. Som statsminister har hun funnet tonen med EU-president Charles Michel, og hylles nå av Brusel for sin budsjettdisiplin og seriøse linje.

Giorgia Meloni ble spådd et kort liv som Italias første kvinnelige statsminister. Etter 100 dager i regjeringskontorene er hun Europaunionens mest populære statsleder.

Ifølge det Washington, D.C.-baserte analysebyrået Morning Consult, er 46-åringen rekordpopulær både ute og hjemme. På deres ferskeste måling troner Meloni helt i toppen også internasjonalt.

Det gir henne styrket autoritet når EUs stats- og regjeringssjefer torsdag denne uke møtes til ekstraordinært toppmøte om migrasjon, Ukraina og Europas respons på den russiske aggresjonskrigen.

Georgia Meloni har i alle tre saker flagget tydelige synspunkter.

På hjemmebane gir italienske velgere henne en personlig oppslutning på 52 prosent. Som riktig nok er ti prosent lavere enn hennes partiløse forgjenger, Mario Draghi, men likevel høyt sett i forhold til valgresultatet i høst.

Da klokket hennes høyreradikale parti, Italias brødre (Fratelli d’Italia), inn på 26 prosent, og ble den soleklare vinner.

Valgforbundet med Silvio Berlusconis stadig mer moderate Forza Italia og Matteo Salvinis høyrepopulister, La Lega, gjorde at koalisjonen fikk absolutt majoritet i begge kamre i nasjonalforsamlingen – selv om de «bare» fikk 44 prosent av stemmene.

Et nytt valgsystem, færre delegater og rekordlav valgdeltakelse, især i sør og på Sicilia, ga høyresiden full pott i mer enn 80 prosent av landets enmannskretser.

Drøye tre måneder etter valget har Meloni vunnet nye tilhengere og befestet sin popularitet også i de sørlige regionene som ikke stemte på henne.

Det manglet ikke på advarsler da Georgia Meloni, i bresjen for et parti med fascistiske røtter, gikk til valg på et høyreradikalt program og lanserte seg selv som statsminister dersom koalisjonen med Berlusconi og Salvini skulle vinne frem.

Selv om målingene var gode lenge før noe nyvalg var utløst, lå det i kortene at Europopulismens posterboy, Matteo Salvini, var høyresidens kandidat. Mens Silvio Berlusconi på sin side, sørget for å minne velgerne om egen erfaring – og at statsministerjobben var et embete som krevde sin mann.

Valgresultatet viste imidlertid at de to hanene i høyrekurven ikke hadde all verdens støtte i befolkningen. Begge deres partier, som en gang hadde vært nasjonale folkebevegelser, fikk ikke mer enn åtte prosent oppslutning.

Alle deres velgere – og enda noen til – foretrakk Giorgia Meloni og partiet som i statsvitenskapelige termer omtales som post-fascistisk.

Det betyr hverken at en fjerdedel av Italias stemmeberettigede er fascister, eller at den halvparten av velgermassen som i dag synes Meloni gjør en fremragende jobb som statsminister hyller fascismen. Det er heller ikke italienske svartskjorter EU bejubler i sin begeistring for landets statsminister.

Snarere tvert om.

Giorgia Meloni har vist seg som en myndig dame. Hun beskikker sitt hus, men har ikke brukt energien på å krangle med EU, protestere mot finansmarkedene, eller servere populistisk skuebrød. Den hjemmebaksten gjorde hun seg ferdig med under valgkampen.

Tvert imot har hun gått pragmatisk til verks. Hennes første statsbudsjett kunne like gjerne vært lagt frem av forgjengeren, Mario Draghi, tidligere sjef for Det europeiske sentralbanken.

Det var i tråd med Brussels retningslinjer for budsjettdisiplin, og har bidratt til å minske gapet mellom tiårige italienske og tyske statsobligasjoner med om lag 60 prosentpoeng. «Lo spread», som det kalles, er en nøkkelindikator på Italias evne til å betjene sin tunge statsgjeld, den største i eurosonen.

At markedet på denne måten viser tillit Georgia Melonis styre og har tro på at hun kan lede Italia gjennom tøffe økonomiske tider, har også smittet over på folk flest. Velgere som ikke stemte på henne og som aldri kunne tenkt seg å støtte partiet Italias brødre, har respekt for jobben hun gjør.

Så kan det selvfølgelig kalles et paradoks at premisset for det Meloni selv kaller økonomisk ansvarlighet – blant annet fordi det handler om å oppfylle EUs krav for å få utbetalt inntil 2000 milliarder kroner fra unionens krisefond – er at hun fraviker sentrale løfter fra sin egen valgkamp.

Som italienske medier observerte ved 100-dagersmerket, fordunstet den aggressive populisten med enkle svar på kompliserte spørsmål da opposisjonslederen Georgia Meloni ble Italias mektigste politiker.

Statsminister Meloni fremstår som en stabil og troverdig regjeringssjef i møte med eget folk så vel som på den internasjonale scenen.

Som partileder har hun gjort det motsatte av Matteo Salvini, som forsøkte å endre det norditalienske separatistpartiet Lega Nord til et landsdekkendende populistprosjekt. Underveis tapte La Lega sine kjernesaker av syne, dermed også velgerbasen.

Melonis biograf, Francesco Giubilei, sier til den britiske avisen The Times at det kritikerne har gått glipp av, er hvordan Meloni gradvis har endret Italias Brødre til et konservativt parti på lik linje med tilsvarende partier i Europa, men med det han kaller en «latinsk, katolsk smak».

Samtidig vet hun at moderasjonslinjen må balanseres opp mot koalisjonspartnernes markeringsbehov. Hennes prosjekt er avhengig av støtten fra Salvini og Berlusconi. Den dagen de mener at hennes popuaritet spiser opp deres velgerbaser, er det «basta!» for Meloni-regjeringen.

I Italia sitter en statsminister i gjennomsnitt 13 måneder.

Så langt har hverken Salvini eller Berlusconi våget å utfordre hennes autoritet. Vel vitende om at det er kjøttvekta som gjør at de henger sammen. Alternativet er å bli hengt hver for seg.