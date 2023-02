Hvorfor slik motstand mot delt bosted i ny barnelov?

Forskningen viser at delt bosted er best for et flertall av barna.

OLE ANDREAS THOMASGAARD, predagog

I det siste har igjen debatten rundt hvilken bostedsform som er best for barna ved samlivsbrudd blusset opp i media. FHI publiserte nylig en omdiskutert rapport om bostedsløsninger for barn ved samlivsbrudd. Barnelovutvalget la frem sin innstilling i desember 2020 og regjeringen har meddelt at Barneloven skal behandles i Stortinget i 2024.

Kjernen i debatten nå er om Barneloven skal endres slik at delt bosted skal være det juridiske utgangspunktet ved samlivsbrudd, i de tilfeller der foreldrene ikke blir enige om bostedsløsning for barnet.

Når foreldrene ikke greier å bli enige etter samlivsbrudd har dagens barnelov ingen føringer. Dette fører til rettsløse tilstander. Den ene forelderen, som regel mor, kan da fritt ta seg til rette og ta med seg barna. Da må den andre forelderen ta saken til retten, og med dagens barnelov velger ofte retten å gi hovedomsorgen til den som barnet har bodd med før saken kommer opp.

Dagens barnelov belønner altså i stor grad selvtekt. Dette øker konfliktnivået. Vi ser en økning fra 1200 til 2700 saker i retten fra 90-tallet til i dag. Mellom 26.000 og 46.000 barn ser ikke sin far en vanlig måned, selv om over 90 prosent av fedrene ønsker mer kontakt. Dagens barnelov gir heller ikke reell adgang til å dømme delt bosted.

Psykologen Peder Kjøs har i en årrekke advart mot delt bosted som juridsk utgangspunkt i loven «fordi det fjerner avtalefriheten». Dette er etter mitt syn direkte feil.

Delt bosted som juridisk utgangspunkt vil altså ikke fjerne avtalefrihet, men vil begrense muligheten for selvtekt. Det hindrer heller ikke foreldre eller retten i å komme frem til andre løsninger der delt bosted ikke er til barnets beste.

Omfattende forskningen viser at delt bosted er det beste for de fleste (men ikke alle) barn.

I FHIs omdiskuterte rapport som er bestilt på oppdrag fra BUFDIR, nektes allmenheten innsyn i tildelingsdokumentene fra regjeringen. Slik hemmeligholdelse er lite i samsvar forskningens krav til åpenhet og redelighet.

Rapporten konkluderer med at: «Vi finner ikke at det er forskningsgrunnlag for å hevde at delt bosted er best for alle barn».

Etter mitt syn er en slik konklusjon er useriøs og meningsløs. Å stille som premiss at delt bosted skal passe for alle for å endre loven faller på sin egen urimelighet.

Derimot sier altså forskningen at delt bosted er best for et flertall av barna.