Leder

Han har ikke noe valg

Presset mot Jens Stoltenberg er massivt. Han er den eneste kandidaten til jobben som NATOs generalsekretær. Igjen.

Alle de andre kandidatene til å ta over etter Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO er nå ute av bildet. USAs president Joe Biden har innstendig bedt dagens generalsekretær om å fortsette. Da finnes det ingen andre. Stoltenberg har egentlig ikke noe valg.

Bakteppet er mørkt. Mørkere enn noen gang. Det er vanskelig å se en ende på Russlands brutale angrepskrig i Ukraina. I denne situasjonen er det avgjørende at Vesten og NATO fortsetter å stå samlet.

Det krever kløkt og klokskap. Jens Stoltenberg har gjennom de nær ti årene han har sittet i rollen, vist at han har disse evnene. Mens Donald Trump var president, klarte Stoltenberg å bevare samholdet i alliansen. Han sørget for at USA forble en trygg alliert i en kritisk tid. Det var ikke gitt at det skulle gå slik.

Tyrkia vs Sverige

Nå jobber Stoltenberg hardt for å knytte Ukraina tettere til NATO. Ikke som medlemmer i første omgang, det er åpenbart at et land i krig ikke kan bli del av alliansen. Men det er utfordrende i seg selv å samle alle medlemslandene i NATO bak at Ukraina skal få en tettere tilknytning til alliansen. Stoltenberg er av de få som kan finne en løsning alle kan godta.

En annen ufullendt oppgave er å få Sverige inn som fullverdig NATO-medlem. Tyrkia har så langt blokkert dette. Stoltenberg har reist i skytteltrafikk til Ankara, og balansert hårfint mellom å vise forståelse for Tyrkias posisjon og samtidig respektere Sveriges grunnleggende krav om ytringsfrihet.

Jens Stoltenberg har i virkeligheten ikke noe valg. Han kan ikke forlate NATO i dagens situasjon.

Stoltenbergs jobb handler mye om press - og om lirking. Han må også presse medlemslandene til å oppfylle sine forpliktelser til å bruke mer penger på forsvaret. Han har lenge sagt at målet om at alle medlemsland skal bruke to prosent av sin samlede økonomi på forsvar er et gulv, ikke et tak. Et minimum, med andre ord.

Tungt for Stoltenberg

Norge er, paradoksalt nok, blant landene som ikke har nådd dette minimumsmålet. At selv NATO-generalsekretærens hjemland ikke oppfyller avtalen om dette, gjør ikke denne jobben noe lettere for Stoltenberg.

Nå er Stoltenberg selv, enda en gang, utsatt for massivt press for å fortsette. Ingen kan tvinge ham. Selvsagt kan han si nei. Men Stoltenberg er et pliktmenneske. Det er vanskelig å se for seg at han forlater NATO uten at det står en samlende etterfølger klar til å ta over.

Det er tungt for Stoltenberg selv. Han har lenge ønsket seg hjem til Norge. Men dersom det ender opp med at han fortsetter som NATOs generalsekretær enda en stund, er det mange som vil trekke et lettelsens sukk. Hvis det er noen gang i NATOs historie at alliansen trenger en sterk og samlende generalsekretær, er det nå.