UT MOT LISTHAUG: – Hvis Frp-lederen og folk som henne hadde brukt en tiendedel av sin politiske energi på å prøve å forstå hvordan barn kan ende opp med en så utagerende atferd, så hadde vi kanskje klart å gjøre noe med denne problematikken, skriver innleggsforfatteren.

Listhaugs valgkamp-utspill

Hvis Sylvi Listhaug faktisk er opptatt av å forebygge ungdomsvolden, så hadde hun gått til valg på å utjevne forskjellene i samfunnet og ført en integreringspolitikk som bidrar økt sosial mobilitet.

ROBIN HANSSON, SV-politiker

Da jeg var ungdom, gikk jeg med knokejern. Og det var ikke fordi jeg higet etter oppvigleri og faenskap, men fordi jeg var utsatt for omsorgssvikt, var motløs, fattig og rotløs.

Jeg vedder livet mitt på at det også er tilfellet for mange av de ungdommene i Oslo, og som Frp-leder Sylvi Listhaug går hardt ut mot, basert på deres etnisitet.

Ungdomsvolden som har preget nyhetsbildet fra Oslo den siste tiden er bekymringsfull. Men å si mer eller mindre i klartekst at dette handler om etnisitet og hvilken hudfarge du har, for så elegant hoppe bukk over de viktigste faktorene er klassisk høyrepopulistisk merkevare, eller en fast opptakt til valgkampen fra Frp, om du vil.

Hvis Frp-lederen og folk som henne hadde brukt en tiendedel av sin politiske energi på å prøve å forstå hvordan barn kan ende opp med en så utagerende atferd, så hadde vi kanskje klart å gjøre noe med denne problematikken, som ville vært til det beste for samfunnet, men også skape et bedre liv for de det gjelder.

I flere tiår har vi prøvd å få de borgerlige partiene til å forstå at man ikke bekjemper ulikhet ved å gi store skatteletter til de rike.

I flere tiår har vi prøvd å forklare høyrepopulister om at sosioøkonomiske forhold er viktigst med hensyn til kriminalitet.

I flere tiår snakket vi til døve ører om begge ovennevnte problemstillinger.

Hvem du er, er i aller høyeste grad et resultat av tilfeldigheter. Hvor du er født, dine økonomiske forutsetninger og ikke minst dine oppvekstsvilkår.

For ungdommene som Listhaug ønsker å straffe og stigmatisere – ikke hjelpe, for hun nevner ikke et eneste tiltak som faktisk kan bidra til å bedre situasjonen for disse ungdommene – er et produkt av det livet de har levd.

Dette livet har disse ungdommene svært liten råderett over. Dette er ikke et forsøk på å ikke ansvarliggjøre handlingene til dem det gjelder, men snarere en forklaring på hva som ofte forårsaker slike handlinger.

Bak dem ligger det nesten alltid hjerteskjærende fortellinger om håpløshet, fattigdom, omsorgssvikt og mangel på trygghet.

Jeg var en av disse ungdommene som Listhaug vil straffe. Mitt liv kunne fort blitt en tragisk historie om utenforskap og elendighet, men jeg liker å tro at jeg har blitt en engasjert borger som betaler skatt og som er i demokratiets tjeneste.

Hovedårsaken til at jeg ikke har endt opp i en eller annen dyster statistikk, er at jeg har blitt møtt med forståelse, fått hjelp og trygge rammer i livet – det stikk motsatte av hva Listhaugs «redningspakke» er.

Alt dette fikk jeg av kjærlige ildsjeler og den norske velferdsstaten. Det går frysninger gjennom kroppen min når jeg tenker på hvilken lut noen politikere er villige til å ta i bruk mot mange som aldri egentlig fikk muligheten.

Når våre fremste folkevalgte verken vil eller klarer å forstå denne utviklingen som et utenforskapsproblem, men snarere et mørk-hud-problem, så gjør de det enten bevisst for å mele sin egen politiske kake, eller så har de et refleksjonsnivå under det man burde forvente av en ungdomsskoleelev.

Vi vet at fattigdom går i arv.

Vi vet at ulikhet skaper grobunn for kriminalitet.

Vi vet at den beste medisinen mot utenforskap er inkludering og økonomisk trygghet.

Hvis Listhaug faktisk er opptatt av å forebygge ungdomsvolden, så hadde hun gått til valg på å utjevne forskjellene i samfunnet og ført en integreringspolitikk som bidrar økt sosial mobilitet.

Ikke leflet med forslag som etter alle solemerker bryter menneskerettighetene.

Eller vent, hun er jo ikke opptatt av å løse problemet. Det er jo bare valgkamp.