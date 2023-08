MER TRUMP? – Demokratiet forutsetter et demos (folk) som kan stå imot en demagog, skriver den prisbelønte svenske forfatteren Göran Rosenberg.

Demokratiet kan dø i dagslys

Dersom Trump på ny blir det republikanske partiets presidentkandidat, har USA antagelig sett sitt siste fredelige og demokratiske maktskifte, uavhengig av hvem som vinner eller taper.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

Det er fullt mulig, og akkurat nå høyst sannsynlig, at det republikanske partiets kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2024 kommer til å hete Donald Trump.

Dette til tross for at han da kommer til å stå tiltalt for en rekke grove føderale forbrytelser med en sammenlagt strafferamme på mer enn 600 år. I forrige uke ble han tiltalt for rollen han spilte i angrepet på den amerikanske kongressbygningen den 6. januar 2021.

Sammensvergelse i den hensikt å bedra De forente stater, lyder et av tiltalepunktene.

På toppen av det hele er det snakk om en person som ikke har gjort det minste forsøk på å skjule hva han har tenkt å gjøre med presidentmakten dersom han får den tilbake, som for eksempel å overkjøre den amerikanske grunnloven hvis den skulle stå i veien for maktutøvelsen hans.

FORFATTER: Göran Rosenberg.

Han har vitterlig også sagt at grunnloven gir presidenten makt til å gjøre hva han vil, noe som ikke er sant, men heller ikke tatt ut av løse luften.

Fullmaktene som grunnlovens paragraf 2 gir presidenten, er meget omfattende, som for eksempel makten til å benåde hvem som helst for en hvilken som helst forbrytelse, også nære slektninger og venner.

Også seg selv, om det skulle være nødvendig.

Han har også makt til å ansette og avskjedige statsråder og tjenestemenn i USAs departementer og andre forvaltningsorganer, i tillegg til at han er USAs øverstkommanderende – commander in chief – som er blitt tolket som makten til alene å beslutte om og når det skal brukes kjernevåpen.

Den sterke presidentmakten var et produkt av de amerikanske grunnlovsfedrenes frykt for indre kollaps og krig. Men de trodde til syvende og sist at de hadde skapt en styreform der den sterke presidentmakten ble oppveid av en lovgivende makt uavhengig av presidenten, nemlig Kongressen, og en lovfortolkende makt, Høyesterett, som også skulle være uavhengig av presidenten.

Det de ikke kunne forutse, knapt forestille seg, var at en president ville kunne bruke makten sin til å kortslutte maktfordelingen og gjøre seg selv til konge, som er det Donald Trump nå står tiltalt for å ha forsøkt å gjøre.

Noe som i sin tur skyldtes at de ikke var i stand til å forestille seg at et menneske som Donald Trump ville kunne bli valgt til president. Enda mindre kunne de forestille seg at det samme mennesket ville kunne bli valgt til president for annen gang for å fullføre hærverket.

Hvordan det kunne gå slik, er en historie for seg, men det viser at ingen grunnlov, hvor sinnrikt utformet den enn måtte være, kan beskytte demokratiet fra å begå selvmord.

Et demokrati begår selvmord når det med lovlige midler velger en leder som vil avskaffe demokratiet, som er det Donald Trump har sagt mer eller mindre rett ut at han vil gjøre.

Som for eksempel å avskaffe de lovene og reglene som i 2020 hindret ham i å vinne det valget han etter demokratiske lover og regler hadde tapt.

Dersom Trump på ny blir det republikanske partiets presidentkandidat, har USA antagelig sett sitt siste fredelige og demokratiske maktskifte, og dét uavhengig av hvem som vinner eller taper, siden altfor mange kommer til å bestride valgresultatet – hva det nå måtte bli.

Les også USA-ekspert: Dette skjer om Trump blir dømt Dersom han blir dømt, så kan Donald Trump drive valgkamp fra fengsel. Og skulle han så bli valgt til president, kan han…

Et demokrati som ikke kan gjennomføre et fredelig og demokratisk maktskifte, kan ikke forbli et demokrati.

Et demokrati der demos – folket – ikke har tillit til demokratiets institusjoner og prosedyrer, kan heller ikke forbli det.

Demokratiet forutsetter et demos som kan stå imot en demagog – en folkeforfører – som med fagre ord og falske løfter søker folkets støtte til å ta makten i egne hender.

Ikke nødvendigvis ved formelt å avskaffe demokratiet, det trengs ikke lenger, men ved å gå til angrep på demokratiets grunnvoller med formelt sett demokratiske metoder.

Det er dette vi har sett i land som Ungarn, Polen og Tyrkia, som vi nå ser skje i Israel og som veldig snart kan skje i et USA der millioner av amerikanere nå ser ut til å være villige til å legge makten i hendene på et menneske som i ord og handlinger har vist sin forakt for demokratiets grunnvoller og prinsipper.

«Demokratiet dør i mørket» lyder slagordet til den amerikanske storavisen Washington Post.

Demokratiet kan også dø i fullt dagslys og for egen hånd, vil jeg legge til.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad.