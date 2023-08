Leder

Frp må avslå hemmelig millionstøtte

TEGNING: Roar Hagen

Fremskrittspartiet har takket ja til millionstøtte fra organisasjonen Aksjon for borgerlig valgseier. De øvrige borgerlige partiene har takket nei. Det bør Frp også gjøre.

Frp har mottatt til sammen ti millioner kr. fra hemmelige givere.

Det er helt legitimt at et politisk parti mottar støtte fra organisasjoner, privatpersoner eller bedrifter. Det grunnleggende vilkåret er åpenhet. Alle – det vil si både partiene og velgerne, altså offentligheten – må vite hvor pengene kommer fra.

Partilovens paragraf 17 slår fast at «Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag dersom giveren er ukjent for partiet (anonyme bidrag).»

Offentligheten – heller ikke Frp – vet ikke hvem som finansierer Aksjon for borgerlig valgseier.

Aksjonen selv (ABV) bedyrer på sine hjemmesider at de har full kontroll over innkomne midler, og dermed oppfyller lovens bokstav.

BURDE TAKKET NEI: Sylvi Listhaug.

Vi har ingen grunn til å mistro ABV på dette punkt. Men det forblir like fullt en udokumentert påstand så lenge hverken ABV eller Frp vil imøtekomme offentlighetens krav om innsyn.

Frp gjør ikke noe ulovlig ved å motta pengene. At det ikke er ulovlig betyr imidlertid ikke at det er riktig. V

i mener hemmeligholdet bryter intensjonen i partiloven, slik også professor i rettsvitenskap og leder av Partilovnemnda, Eivind Smith, tidligere har uttalt til VG.

ABV holder fast ved bidragsyternes anonymitet, og frykter «stigmatisering» av giverne dersom donorenes identitet blir kjent.

Det er et syltynt argument, for å si det forsiktig, og det er svært underlig at Frp finner det formålstjenlig for sin egen åpenhetspolitikk at det kan reises tvil om partiets oppriktighet.

Frp stiller strenge krav til andre aktører i samfunnsdebatten, og har stilt berettigete spørsmål om økonomiske koblinger mellom LO og Ap.

Den kritikken kan ikke Frp fremføre med troverdighet lenger.

ABV poengterer også at aksjonen ikke tar imot bidrag fra utenlandske aktører. Som er et annet vilkår i partiloven: Forbudet mot å ta imot bidrag fra «utenlandske givere.»

I et innlegg sendt DN, som først omtalte denne saken, kaller ABVs forretningsfører Morten Garmann problematiseringen av de anonyme donasjonene til Frp «fantasifulle spekulasjoner», og stiller følgende motspørsmål:

«Hvorfor og hvordan skulle hemmelige brorskap og utenlandsk kapital være interessert i å påvirke kommunevalget på Træna, Voss og Utsira – gjennom bidrag til FrP via oss?»

Nei, si det. Men når amerikansk etterretning så vel som franske, britiske og tyske myndigheter mener at utenlandske aktører fant det bryet verdt å prøve å påvirke alt fra brexit og presidentvalgkamper til delstats- og lokalvalg, så er virkeligheten mer alvorlig enn det Garmann forsøker å tøyse vekk med kvikk retorikk.

Det eneste ABV oppnår ved fortsatt å skjule hvem som står bak, er at det kan stilles spørsmål om aksjonens troverdighet og uavhengighet.

I neste omgang rammer det Frp. Sylvi Listhaug kan ikke være bekjent av at Frps integritet kan kjøpes. For ti millioner kroner.