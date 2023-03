Leder

Strøm til Melkøya uklokt i dagens situasjon

Senterpartiets nei til elektrifisering kan stanse Equinors planer.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Norges tredje største punktutslipp ligger i Hammerfest. Dit fraktes gassen fra feltet Snøhvit og gjøres om til flytende naturgass som selges videre ut i verden.

I fjor leverte Equinor søknad til Olje- og energidepartementet om å få elektrifisere anlegget på Melkøya. De argumenterer med mange nye jobber og klimakutt. Jonas Gahr Støre har stilt seg positivt til saken sammen med Hammerfests ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

Men mange er likevel uenig. I helgen sa Senterpartiets landsmøte nei til å elektrifisere Melkøya med strøm fra land.

Neste uke fremmer flere partier lignende forslag i Stortinget.

OMSTRIDT: Equinors vil oppgradere LNG-anlegget sitt i Hammerfest for 13,2 milliarder. Gasskraft skal byttes ut med ren strøm og «Snøhvit Future» skal sikre høy gasseksport etter 2030.

Også i Finnmark er mange skeptiske. Om Equinor får legge beslag på så store mengder kraft, vil det gå ut over annen næringsutvikling.

Paradoksalt nok er det de som er mest interessert i å forlenge fossilalderen, som også argumenterer hardest for klimakutt i denne debatten.

Å elektrifisere Melkøya vil først og fremst kutte utslipp nasjonalt. Gassen som erstattes av elektrisitet vil eksporteres til utlandet og brennes der.

Utslippene fra sektoren er dessuten omfattet av EUs kvotemarked. Det betyr at vi når klimamålene vi har lovet FN gjennom samarbeidet med EU, uten elektrifisering. Og disse løftene må vi selvsagt stå ved.

Men for Equinor betyr det at de må betale økende klimakvoter, sammen med den nasjonale CO₂-avgiften.

Det er derfor de vil elektrifisere. Det lønner seg når det koster stadig mer med utslipp. Det er tanken bak CO₂-prising.

Med grønn strøm får anlegget også lengre levetid.

Når politikerne er notorisk uklare på hva de egentlig mener om saken, er det fordi de har bundet seg til masten.

I forbindelse med oljeskattepakken vedtok Stortinget at utslippene fra norsk sokkel skal kuttes med hele 50 prosent, som er mer enn det bransjen selv la opp til. Arbeiderpartiet har i tillegg dratt på og sagt at Norge skal kutte 55 prosent og at det skal tas hjemme.

De har altså vedtatt egne, svært tøffe klimakrav i tillegg til det vi har lovet i Parisavtalen.

Dette er det liten realisme i. Men ingen vil beskyldes for å løpe fra klimaløftene sine.

De som er imot elektrifisering med landstrøm, som Senterpartiet, snakker derfor om karbonfangst og lagring eller havvind.

På sikt er det sikkert mulig.

Skal vi få ned utslippene fra Melkøya, bør Finnmark være i en mindre krevende kraftsituasjon enn i dag.

Det finnes en rekke gode kraftprosjekter i nord. Og vi bør jobbe for å bygge bedre nett og få mer kraft i Finnmark.

Regionen bør få gode muligheter til å utvikle seg. For gjør den ikke det, mister klimapolitikken fort sin legitimitet.

