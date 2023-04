VETTUGE REGLER: – God påske, og husk: Påskefjellet er alltid vakrest sett fra havet, skriver Egon Holstad.

Egons folkevettregler for en god og fornuftig påske hjemme i sofaen

De fleste feirer ikke påsken på fjellet. De fleste har ikke hytte. De aller fleste er hjemme i påsken. Da er de 9 reviderte folkevettreglene mye viktigere å kringkaste ut til det norske folk enn de drøvtygde og nokså irrelevante fjellvettreglene.

EGON HOLSTAD, kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø

For det første må vi for all del ikke la oss forlede til å tro på den etablerte løgnen om at påsken – for folk flest – feires på fjellet. Tall fra Virkes reisepuls sier entusiastisk at hele 1 av 3 nordmenn feirer påske, noe som min mattelærer-mor ville parert med at er ensbetydende med at 2 av 3 nordmenn ikke feirer påske.

Når det jublende ropes ut at 34 prosent av nordmenn planlegger å ha påskeferie i år, er det like viktig å understreke at 66 prosent gir helt faen. Ha dette, bokstavelig talt, i mente når friskusene tilgodeses med all den påskeromantiserende propagandaen vi tytes full av fra mange av mine kolleger i media. Eller mainstream media, som en oransje hissigpropp vil snøftet det snurt og selvrettferdig fra mugshot-kapellet.

Derfor strekker jeg heller ut en hjelpende hånd til flertallet, som er vant til å dynges ned av hytte- og fjell-onani. For det er på tide å ta påsken tilbake. Det er på tide å revidere de hersens fjellvettreglene, som for flertallet av nordmenn er like relevante for dem, som de er for den gjennomsnittlige danske.

De opprinnelige fjellvettreglene ble utarbeidet av Den Norske Turistforening og Norges Røde Kors og først kunngjort i 1952. De ble trykket på baksiden av emballasjen av Kvikk Lunsj, på klær, spikret opp på vegger og tvunget på befolkningen gjennom skoleverket, søndagsskolen, konfirmasjonsundervisningen, Dagsrevyen, Sportsrevyen, Norge Rundt, Trontaledebatten, Kongens og statsministerens nyttårstale og på direktesendt TV av Erik Bye, Harald Tusberg, Tande P, Dan Børge Akerø, Knut Borge, Toppen Bech og alle de andre friskusene.

En revidert versjon ble lansert 15. februar 2016, men selv denne hadde ikke tatt alvoret og realitetene innover seg, for det var – selvsagt – det samme mindretallet den henvendte seg til. Derfor er undertegnede raus og omsorgsfull ved å lansere en ytterligere revidert versjon, men denne gang til alle dem som ikke skal på hytta eller fjellet eller noen av delene.

Her er de 9 folkevettreglene du skal følge den kommende påsken, for å være best mulig utrustet til ei trygg og god påske. De 9 reglene er de samme. Det er bare innholdet som er mildt korrigert til virkeligheten.

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.

Å planlegge er jo egentlig helt utrolig feigt. Som det heter blant oss som kan dette: Prokrastinatorer i hele verden: foren eder – i morgen!

Det er likevel ikke å forakte å ha en idé om hvordan man skal overleve alle dagene med helligdager, da alt av butikker er stengt og man fortsatt trenger påfyll av åndelig og fysisk føde.

Vinmonopolet har en fantastisk app man bestille og betale direkte med. Der ser du også hva ditt nær-pol har på lager, og så er det bare å plukke og legge i den digitale handlekurven det som måtte friste, betale og så hente det hos nærmeste pol.

Problemet er at det ikke er installert promillelås i appen, så det er viktig at handelen gjøres dagtid, og ikke midt på natten, da de indre behovsalarmene er vindskjeve og ikke til å stole på.

Behovet for å kjøpe fem trelitersdunker med «Vanlig Vodka» som du muligens har klokken 03.45 om natten kan nemlig vise seg ikke å stemme neste dag klokken 13:45. Husk det.

Husk for øvrig at du aldri – ALDERI! – må skrive på Facebook at du er hjemme, da dette kan utløse aktivitet av den aller mest tvilsomme typen fra folk i din omgangskrets, også kalt «dra på uanmeldt besøk». Du vet, de som bare dukker opp helt ut av intet, klapper i hendene, ringer på døren og roper «Besøk!». De er, som kjent, flammende psykopater, og mennesker du aldri må la trå over dørstokken din.

2. Tilpass turen etter evne og forhold.

Denne er som skapt for dem som er hjemme. Nyt det. Det er en arbeidsoppgave som ikke avkrever misbruk av én eneste kalori kroppen trenger til vanskelige tider. Det er ferie. Du er lat. Du skal samle overskudd. «Turen» er jo uansett innenfor husets fire vegger. Sjekk først at du har nok mat, drikke og dopapir. Kan du krysse av for disse tre, er du allerede helt i mål. Puh!

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel

Er det kaldt, tar du på deg litt mer klær eller skrur opp varmen. Er det for varmt, tar du av deg litt klær eller skrur ned varmen. Pass likevel på at stabelen med lettbeinte krimbøker ikke legges for høyt i høyden nært sengen, særlig om du har ervervet noen av dem i innbundne versjoner.

Paperback-bøker legges alltid øverst, for du ønsker virkelig ikke å våkne til at bokstabelen raser over deg, og at den øverste boken i stabelen er ei 1800-siders og femkilos Jo Nesbø-bok, nummer 114 i rekken om Harry Hole – der han jakter en psykopatisk fotballtrenerseriemorder på Grünerløkka som dreper baristaer – deiser ned i tinningen din.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

Dette var et større problem før i tiden, da posten og avisene kom hver eneste dag, utenom helligdagene. Nå er det mest sannsynlig bare vinduskonvolutter som kommer deisende ned i postkassen di i løpet av påsken, men om du føler for å hente dem, må du selvsagt sjekke været først. For du må ikke ut. Ikke i det hele tatt.

Er det elendig vær, er det bare å droppe turen. Det kommer alltids en purring, og et ekstra purregebyr fra inkassofirmaet eller Kemneren er uansett ikke mer kostbart enn selv den billigste ferdigkofferten med skismurning fra Biltema er.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

Her må du huske at Den Norske Turistforening og Norges Røde Kors har plassert deg selv først i det femte budet, altså at du først og fremst må hjelpe deg selv, slik man blir bedt om på fly, om det skulle oppstå en nødssituasjon og det faller ned oksygenmasker fra taket. Tenk på deg selv. Si det høyt flere ganger: Du er selv viktigst i ditt eget liv. Hjelp deg selv.

Har du betalt alle strømmetjenestene til Netflix, HBO Max, Viaplay, Prime, Disney og de andre du foretrekker? Bra! Nå kan du eventuelt hjelpe andre, ved å dele passord og brukernavn med de av dine venner som er kulturelt trengende. Husk dernest å endre passord og brukernavn hver time. Det er, tross alt, deg selv det handler om. Sørg for å lade telefonen din. Sjekk at Foodora- og Wolt-appene virker. Du er klar.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

De fleste ulykker skjer ikke i fjellet, men i hjemmet. Du befinner deg altså på det som statistisk sett er verdens farligste sted, hvor det lurer farer rundt hvert hjørne.

Så: Ikke bruk lester av ull om du har glatt parkett. Hold deg mest mulig i sengen eller i godstolen. Ikke dra ut, ikke dra på besøk. Vær i stolen, og rull deg gjerne inn i et lag med bobleplast først, sånn for å være på den helt sikre siden. Kast alle skarpe gjenstander. Lås av kjøkkenet. Bestill takeaway ved behov.

Og den treliteren med Mövenpick-tiramisu-is du kjøpte under pandemien? Den er mest sannsynlig høyst usikker nå. Kast den.

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

Du er hjemme. Adressen din er i folkeregisteret. Logg deg på Altinn og koordiner at koordinatene samsvarer med de telefonen gir deg. Er disse to sammenfallende, er det bare å roe helt ned. Du er trygg.

Kunnskap om bruk av kompass glemte du uansett tjue minutt etter han spreke og nyutdannede gymlæreren din på ungdomsskolen fikk et episk nervesammenbrudd, da han i et optimistisk innfall fikk for seg at det var en brillefin idé å sende hele klassen din ut i skogen på orientering.

Glem heller ikke at det mest gjentatte mantra i vår del av landet er «Vi vet hvor vi bor»!

8. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig.

Du er for fanden i ly! Du er hjemme! Likevel kan det være greit å ha regel nummer 1 i mente, og ha en bevissthet om at du må komme til å søke ly hvis noen psykopater som kaller seg venner bare dukker opp, og med det psycho gliset sitt roper «Besøk!», mens de trykker febrilsk på ringeapparatet og dundrer hardt med begge nevene på ytterdøren din.

Kryp da under sofaen, ta på deg hodetelefoner og logg deg på mobilen og fortsett å strømme TV-serier og filmer derfra. La det derfor ligge pakker med Kvikk Lunsj strødd rundt på gulvet i hele kåken, på egnede skjulesteder. Det er viktig å få i seg næring, også når man er redd.

9. Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Altså, hvis du, til tross for advarsler og gode råd nevnt over, likevel er på vei til hytta, er det fortsatt ikke for sent å snu.

Du vil ikke sitte på utedo. Du vil ikke tine snø for å drikke deg utørst. Du har ikke lyst på hermetikk eller frosne pølser. Du liker ikke Ludo eller Yatzy. Dra hjem. Løs døren. Dimm ned lysene.

God påske, og husk: Påskefjellet er alltid vakrest sett fra havet.