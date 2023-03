Kommentar

Falske toner fra Kreml

VENNSKAP: Xi Jinping og Vladimir Putin utveksler håndtrykk og dokumenter etter to dagers møter i Kreml.

Vladimir Putin sier at Russland og Kina kan finne løsninger på de selv de mest kompliserte problemer. Bare ikke krigen i Ukraina.

Samtalene mellom Putin og Kinas president Xi Jinping i Kreml resulterte i mer enn et dusin avtaler og løfter om enda nærmere samarbeid. Men først når Ukraina og Vesten er klar for det kan det bli fred, ifølge Putin. Han tror ikke de er rede og sier at “Vesten vil kjempe til sine ukrainer”.

Xi Jinping har tilsynelatende ikke klart å overbevise Putin med en fredsplan i tolv punkter. Putin sier riktignok at Xis plan kan være et godt utgangspunkt, men det kan ikke beskrives som noe gjennombrudd. Xi nøyer seg med å gjenta velkjente formuleringer om Kinas “objektive og rettferdig syn på krisen i Ukraina”. Han hadde ikke noe nytt å melde.

Xi ønsker å fremstå som en fredsmegler. Men det ser ikke ut til at han er villig til å legge press på Putin for å få han til å stanse angrepskrigen. Xi er i en unik posisjon til å gjøre det, som venn og partner.

Det som kommer ut av det russisk-kinesiske toppmøtet er bare flere samarbeidsavtaler. I dette nære forholdet mellom to gamle venner er det ikke likestilling. Jo sterkere båndene blir, desto mer avhengig blir Putin av Xi.

Kina er Russlands viktigste handelspartner. Mens vestlige land i fjor innførte omfattende økonomiske sanksjoner mot Russland økte den russisk-kinesiske handelen med 30 prosent.

Xi vil hindre at Putins krig fører til politisk og økonomisk kollaps i Russland. Det vil ikke være i Kinas geopolitiske interesse. Kina øker derfor kraftig importen av russisk gass og olje. Det kompenserer noe for at Russland mistet sitt viktigste eksportmarked, som var Europa. Gevinsten for Xi er at russisk olje og gass er på billigsalg.

NYE AVTALER: Vladimir Putin og Xi Jinping viser frem mappene med avtaler som ble inngått.

Kina forsyner Russland med høyteknologi som de ikke lenger får fra vestlige land. Men Putin ønsker mer fra Xi. Putin trenger forsyninger for å fortsette krigføringen i Ukraina. Hittil har Kina holdt igjen. Xi ønsker å være fredsmegler og hevder at Kina er nøytrale til krigen. Det er Kina ikke. Kina har tatt Russlands parti. Xi hjelper Putin økonomisk, politisk og diplomatisk. Men Xi avgjør omfanget og innholdet i samarbeidet med Putin. Xi sitter i førersetet, mens Putin er passasjer.

Det russisk-kinesiske partnerskap består av langt mer enn handel. De har en felles interesse i å bekjempe USAs globale innflytelse. Det liberale demokrati skal erstattes av en ny verdensorden, utformet i et diktatur. Samarbeidserklæringen som Xi og Putin undertegnet i Beijing i februar i fjor, 20 dager før invasjonen av Ukraina, beskriver hvordan de mener verden bør se ut.

Erklæringen består av mange store ord, ofte uten innhold. Putin sier at Kina og Russland fremmer oppbyggingen av en mer rettferdig og flerpolet verdensorden, basert på internasjonal lov. Xi sier at Kina, sammen med Russland, er klar til å forsvare en verdensorden basert på folkeretten sammen.

POMP OG PRAKT: Vladimir Putin og Xi Jinping i en av Kremls store, historiske saler.

Det lyder skjærende falskt, med tanke om alt som har skjedd de siste 13 månedene. Den som grovt har brutt internasjonal lov er Putin, ved å gå til krig mot Ukraina. Xi har valgt en partner som har brutt folkeretten og som Den internasjonale straffedomstolen har utstedt arrestordre på for krigsforbrytelser.

Det som virkelig holder dem sammen er en felles motstander i USA. De anklager USA og allierte for å føre kald krig og utsette andre land for aggresjon. Men det er Russland som har gått til krig mot et naboland.

Den siste linjen i en av Leonard Cohens tekster er: Du vil ikke like det som kommer etter Amerika.

Det som kommer etter Amerika er en ny verdensorden som er “Made in China”. I hvert fall hvis Xi Jinping og Vladimir Putin får det som de vil.